Misant sur une licence obtenue par la filiale de Polypore, Celgard, LLC (Celgard) concernant la technologie et la propriété intellectuelle liées aux séparateurs en polypropylène avec procédé à sec, la coentreprise fabriquera et vendra en Chine des séparateurs avec procédé à sec de qualité et fournissant un haut rendement pour les batteries au lithium-ion utilisées dans les systèmes de stockage de l'énergie et les véhicules électriques.

La production devrait commencer en 2022. La coentreprise possède une capacité de fabrication annuelle de membranes en polypropylène de 100 millions de m2. Dans le cadre de la coentreprise, PPO Energy Storage Materials HK Ltd. recevra 49 % de l'apport en capital et SEMCORP, 51 %.

La Chine possède le plus important marché, et celui qui connaît la croissance la plus rapide en ce qui concerne les applications liées aux systèmes de stockage de l'énergie et aux véhicules électriques. Une croissance importante de ces applications est prévue au fur et à mesure que de nombreux pays, dont la Chine, adopteront des politiques de décarbonation, et la nouvelle coentreprise est bien positionnée pour tirer profit de cette demande croissante. Le partenariat mettra à profit la technologie avancée de séparateur avec procédé à sec de Celgard, son expertise en matière de contrôle de la qualité et ses droits de propriété intellectuelle, ainsi que les capacités d'exploitation à grande échelle et réseaux de distribution de SEMCORP en Chine.

« En combinant les connaissances spécialisées de Celgard dans les domaines de la technologie, du traitement et de la science des matériaux à l'expertise opérationnelle de SEMCORP en Chine, la coentreprise fournira non seulement une vaste gamme de solutions aux clients, mais stimulera également le développement de l'industrie des batteries au lithium-ion dans son ensemble, a déclaré Lie Shi, président de Celgard. Je suis ravi de commencer ce partenariat avec SEMCORP. La combinaison des forces de nos deux entreprises permettra de fournir de nouvelles solutions aux défis mondiaux liés à l'environnement et à l'énergie. »

« Cette coentreprise nous permettra de saisir une occasion énorme sur le marché des systèmes de stockage de l'énergie grâce au séparateur avec procédé à sec, a ajouté Paul Xiaoming Lee, président et chef de la direction de SEMCORP. En combinant la technologie et le savoir-faire de pointe de Celgard à la riche expérience opérationnelle de SEMCORP et à ses antécédents en matière de production de séparateurs de qualité à grande échelle et de façon concurrentielle en Chine, cette coentreprise avec Polypore nous positionnera comme un fournisseur révolutionnaire de séparateurs avec procédés à sec en Chine. »

À propos de Celgard et de Polypore

Celgard se spécialise dans la conception par procédé à sec de membranes microporeuses enduites et non enduites, utilisées comme séparateurs et éléments constitutifs essentiels dans les batteries au lithium-ion. La technologie du séparateur de Celgard joue un rôle important dans le rendement des batteries au lithium-ion destinées aux véhicules électriques, aux systèmes de stockage d'énergie et à d'autres usages.

Celgard, LLC et PPO Energy Storage Materials HK Ltd. sont des filiales en propriété exclusive de Polypore International, LP, une entreprise d'Asahi Kasei.

Polypore est une entreprise mondiale en activité depuis plus de 40 ans qui possède des installations dans neuf pays et se spécialise dans la conception de membranes microporeuses. Celles-ci sont utilisées dans la fabrication des véhicules électriques et non électriques et des systèmes de stockage d'énergie, et pour d'autres applications spécialisées. Visitez le www.celgard.com et le www.polypore.com.

À propos de SEMCORP

SEMCORP, anciennement connue sous le nom de Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd., est un chef de file mondial dans le développement et la production de séparateurs à haut rendement et de séparateurs enrobés pour l'industrie des batteries au lithium-ion. SEMCORP possède actuellement six installations de fabrication en Chine, et prévoit des agrandissements en Chine et à l'échelle internationale afin de mieux servir les utilisateurs de véhicules électriques, d'appareils électroniques grand public et de systèmes de stockage de l'énergie. Visitez le http://en.semcorpglobal.com.

