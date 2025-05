Polluants éternels : la libérale Virginie Dufour présente un projet de loi pour protéger la santé du public

QUÉBEC, le 22 mai 2025 /CNW/ - Dénonçant l'inaction de la CAQ face à la menace de la présence persistante de substances communément appelées « polluants éternels » sur les écosystèmes, la qualité de l'eau et la santé publique, la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, Virginie Dufour, a présenté le projet de loi no 995, Loi visant à établir un cadre de surveillance et de régulation des polluants éternels.

Avec ce projet de loi, la députée libérale des Mille-Îles souhaite que soit mis en place un cadre règlementaire pour la détection, la surveillance et le contrôle des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées qui représentent un danger pour la santé. Elle déplore qu'aucune mesure de la présence de ces substances, tant dans l'eau potable que dans les boues provenant de l'assainissement des eaux usées, ne soit actuellement connue. « On sait qu'il y a un enjeu sérieux avec ces substances mais il est impossible d'agir de façon responsable si on ne connaît pas d'abord l'état des lieux », s'inquiète l'élue.

Mme Dufour estime qu'avec un portrait complet de la situation, le gouvernement devra établir des normes règlementaires afin notamment de fixer les seuils maximaux de concentration de polluants éternels. Enfin, le projet de loi prévoit l'imposition de tests périodiques aux municipalités et aux exploitants d'un lieu d'enfouissement technique, ainsi que des sanctions applicables en cas de non-respect des exigences.

Suivant la présentation de son projet de loi, la porte-parole libérale a tenu un point de presse en compagnie du maire de Sainte-Cécile-de-Milton, Paul Sarrazin, et du professeur en chimie environnementale à l'Université de Montréal, Sébastien Sauvé, qui a mené plusieurs recherches sur les PFAS. Mme Dufour a d'ailleurs profité de l'occasion pour demander au gouvernement d'investir en recherche puisque les connaissances sur les polluants éternels sont encore limitées, notamment sur les façons de les retirer de l'eau potable.

Finalement, la députée a invité le gouvernement caquiste à faire preuve de leadership et à se joindre au recours collectif intenté contre les producteurs de PFAS, dont aucune entreprise n'est d'ailleurs située au Québec. Plusieurs États américains ont déjà conclu des accords avec ces mêmes entreprises qui assument désormais les frais d'analyse des sources d'eau potable et des coûts de décontamination.

« Il est inconcevable que le ministère ne possède aucun mécanisme de contrôle quant à la présence de polluants éternels dans l'eau potable et dans l'environnement en général. Mon projet de loi vise d'abord à brosser un tableau complet de la situation pour ensuite prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé publique. Ne pas agir en ce sens, c'est se mettre la tête dans le sable et naviguer à l'aveugle. »

-Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques

