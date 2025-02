Politique québécoise sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs - Un pas dans la bonne direction

QUÉBEC, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Lucilab accueille favorablement la présentation de la Politique québécoise sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs par le ministère de la Santé et des Services sociaux et la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, plus tôt aujourd'hui. Lucilab considère que l'initiative est un pas dans la bonne direction, soit celle de mettre la prévention au cœur de nos actions en santé, notamment en ce qui a trait à la santé cognitive. L'organisation est maintenant impatiente de voir les actions concrètes qui découleront du plan.

Des solutions disponibles pour une mise en œuvre rapide

Lucilab espère que le gouvernement saura optimiser l'utilisation de solutions déjà prêtes et éprouvées étant en mesure de mettre en place rapidement des actions ayant pour but de réduire le risque de la maladie d'Alzheimer et autres troubles neurocognitifs (TNC). On peut entre autres penser au programme en ligne de Lucilab, Luci. Fondé par André Chagnon après le décès de sa femme Lucie des suites de la maladie d'Alzheimer, ce programme a été conçu pour aider les gens à adopter des habitudes de vie favorables à leur santé cognitive et physique, le tout gratuitement. Depuis près de trois ans, Lucilab démontre via ce programme que la prévention est un objectif réaliste.

« Nous sommes enthousiastes de voir que le gouvernement s'est doté d'une politique pour les TNC. Nous espérons ardemment que celle-ci se matérialisera rapidement en actions concrètes. Alors que jusqu'à 50 %1 des cas de TNC seraient associés à des facteurs de risque modifiables dont plusieurs sont liés au mode de vie, il nous apparaît clair qu'accompagner les Québécoises et les Québécois vers de saines habitudes de vie est la clé du succès. En ce sens, Lucilab répond présent : nous sommes là pour accompagner la population québécoise dans la prévention des TNC. »

-Marc-André Chagnon, président, Lucilab

Lucilab est par ailleurs toujours en phase de recrutement pour la troisième et ultime étude clinique de son programme d'accompagnement en ligne, Luci. Les personnes intéressées à participer à l'étude peuvent se manifester au etude-luci.ca

À propos de Lucilab

La mission de Lucilab est de favoriser la santé cognitive et physique par l'amélioration durable des habitudes de vie. Accessible à travers une plateforme numérique conviviale, le programme Luci est fondé sur la science de la prévention. Son approche, à la fois humaine et technologique, emploie des techniques éprouvées en changement de comportement pour aider les participants à progresser à leur rythme vers un mode de vie sain et protecteur.

