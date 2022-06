Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire - L'APCHQ accueille favorablement la vision du gouvernement

MONTRÉAL, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) salue la vision du gouvernement derrière la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire qui a été dévoilée hier par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, ainsi que la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy. L'Association croit que cette politique, qui énonce les grands principes qui serviront de cadre de référence pour toutes les municipalités du Québec, propose plusieurs orientations nécessaires pour aménager et bâtir durablement les milieux de vie des Québécoises et des Québécois.

« Bien que nous ne connaissons pas de manière détaillée la façon dont ces grandes idées prendront forme concrètement, nous comprenons qu'elles visent un plus grand souci de l'aménagement du territoire, ce avec quoi nous ne pouvons qu'être en accord, d'autant plus que le gouvernement entend agir en toute cohérence en coordonnant ses actions avec l'ensemble des acteurs concernés », déclare le responsable des affaires gouvernementales à l'APCHQ, David Dinelle.

Accroître l'offre de logements

L'APCHQ est heureuse de constater que le gouvernement reconnaît l'importance de diversifier les types de bâtiments résidentiels offerts sur le marché notamment en souhaitant favoriser le développement d'unités d'habitation accessoires et intergénérationnelles.

« Alors qu'il manque plus de 100 000 logements au Québec et que les besoins en habitation sont criants, faciliter l'intégration des unités d'habitation accessoires et de logements intergénérationnels permettra indubitablement d'accroître l'offre de logements de qualité, accessibles et abordables répondant à une diversité de besoins. Il s'agit d'ailleurs d'une recommandation de l'APCHQ aux partis politiques en vue des élections provinciales de l'automne prochain », souligne M. Dinelle.

Il y a actuellement 1,8 million de maisons unifamiliales au Québec. L'APCHQ considère qu'il serait assez facile de convertir ainsi près de 50 000 d'entre elles, ce qui viendrait combler une partie du déficit de logements qui touche la province.

Encadrer la croissance et la densité

L'APCHQ salue également la vision du gouvernement en matière de densification et d'étalement urbain qui entend adopter des formes d'aménagement permettant de consolider et de diversifier les territoires, notamment en augmentant la densité d'occupation du sol et en favorisant des formes compactes d'aménagement, et ce, à l'échelle des milieux.

L'Association reste à l'entière disposition du prochain gouvernement du Québec pour proposer son expertise dans le cadre de l'élaboration du plan de mise en œuvre qui sera déposé à l'hiver 2023.

