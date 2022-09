Politique métropolitaine d'habitation : la Chambre appelle à une collaboration renouvelée entre les gouvernements et les promoteurs

MONTRÉAL, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain présente ses priorités en matière d'habitation à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dans le cadre de la consultation sur la Politique métropolitaine d'habitation (PMH). Aux côtés des autres acteurs métropolitains, la Chambre réaffirme l'importance d'adopter une politique qui augmentera l'offre de logements, y compris la construction de plus de logements sociaux dans la région du Grand Montréal.

« Seule une croissance de l'offre d'habitation permettra de rétablir un équilibre sur le marché et d'assurer le maintien de l'abordabilité du logement à long terme. Clairement, c'est l'insuffisance de l'offre qui est responsable de l'énorme pression sur le prix du logement depuis une décennie. Face au taux d'inoccupation historiquement bas des logements locatifs, nous recommandons d'accroître significativement la collaboration entre les villes de la région métropolitaine et les promoteurs immobiliers pour augmenter le nombre d'habitations disponibles. La PMH doit avoir pour effet d'encourager les projets de construction résidentielle, tout en favorisant une mixité de l'offre pour répondre à la diversité des besoins partout sur le territoire », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La CMM a adopté il y a plus d'une décennie le concept de TOD (transit-oriented development) pour encadrer le développement du territoire. Nous souscrivons entièrement à cette approche, qui encourage la recherche d'une densité optimale à proximité des axes structurants de transport en commun. La PMH doit poursuivre sur cette voie qui offre des avantages économiques et environnementaux essentiels, alors que nous devons accélérer notre transition vers une société plus sobre en carbone », a poursuivi Michel Leblanc.

« Par ailleurs, la PMH ne pourra réussir à accroître substantiellement l'offre de logement social sans une augmentation marquée des fonds octroyés par les gouvernements provincial et fédéral. Les sources de revenu des villes sont en effet limitées et leurs budgets sont pleinement utilisés pour assumer les responsabilités qui leur incombent directement. Il faut cesser de présumer que les villes ont les moyens de contribuer massivement au déploiement de logements sociaux, une responsabilité trop lourde qui doit être financée davantage par les deux autres ordres de gouvernement », a conclu Michel Leblanc.

L'avis est disponible sur le site Web de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Source : Jean-Baptiste Portrait, Attaché de presse, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768, [email protected]