Politique métropolitaine d'habitation - L'APCHQ salue la volonté de la CMM d'accélérer les mises en chantier et réitère l'importance de certaines mesures concrètes pour augmenter l'offre en habitation

MONTRÉAL, le 25 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) salue la démarche de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) qui dévoilait hier sa toute première Politique métropolitaine d'habitation. Dans un contexte où le Québec a un déficit de 100 000 unités de logement, environ 60 000 dans la région métropolitaine uniquement, l'Association prend acte de la mobilisation de la CMM pour faire face aux multiples enjeux en matière d'habitation.

Accélérer les mises en chantier et accroître l'offre d'habitation

Avec le taux d'inoccupation du marché locatif autour de 3 %, trouver un logement répondant à ses besoins dans la grande région de Montréal devient de plus en plus complexe et onéreux. En ce sens, l'APCHQ salue l'objectif de la CMM d'accélérer les mises en chantier. La CMM se donne la cible de 35 000 mises en chantier par année, soit environ 10 000 unités de plus que la tendance actuelle. Toutefois, en s'appuyant sur les données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), la CMM admet qu'il faudrait plutôt ajouter 55 000 unités mises en chantier annuellement. « Nous devons tous et toutes mettre l'épaule à la roue pour augmenter l'offre d'unités d'habitation, dès maintenant. Nous voyons d'un bon œil la volonté de la CMM, mais nous croyons qu'il faut mettre en place des mesures concrètes pour accélérer la cadence afin de combler le déficit de logements sur le territoire », indique Maxime Rodrigue, président-directeur général de l'APCHQ.

Quant aux moyens proposés pour atteindre cet objectif de mises en chantier, la CMM évoque, entre autres l'importance d'offrir des incitatifs pour encourager la rénovation résidentielle. L'APCHQ considère cette mesure intéressante dans un contexte où il faut préserver la qualité du parc immobilier et favoriser l'efficacité énergétique. L'Association partage également la volonté de la CMM visant à encourager les unités d'habitation accessoires (UHA). « Dans un contexte de vieillissement de la population, l'intégration des UHA est une excellente façon de faciliter la densification du parc de logement, en plus de favoriser l'accès à la propriété, car le logement supplémentaire facilite les paiements hypothécaires des nouveaux propriétaires », précise Maxime Rodrigue.

Des mesures concrètes pour résoudre la crise du logement

Dans le cadre des consultations publiques ayant mené à l'adoption de cette Politique, l'APCHQ avait soumis un mémoire qui proposait des actions structurantes pour développer une offre résidentielle suffisante répondant aux besoins de la population. En ce sens, l'Association souhaite réitérer l'importance de deux mesures visant à faciliter et accélérer l'adoption de projets résidentiels :

Il est impératif de maximiser les situations de « plein droit » et bonifier les seuils de densification ; L'adoption, par les Villes, de politiques d'allègement réglementaire et de cibles de réduction des délais d'approbation de permis qui ont un effet tangible sur l'abordabilité.

Un toit pour tous et pour toutes : une responsabilité partagée

Un autre aspect fondamental de la nouvelle Politique concerne le financement du logement social et communautaire. Tout comme la CMM, l'APCHQ croit qu'une action concertée de l'ensemble des acteurs, notamment les gouvernements supérieurs, est nécessaire. L'Association considère que la solution passe entre autres par un financement à la hauteur des besoins qui permet, d'une part, la réhabilitation et l'entretien des immeubles existants et, d'autre part, le développement du parc immobilier à caractère social et communautaire.

Finalement, l'APCHQ souhaite souligner l'engagement de la CMM qui entend renforcer ses actions auprès des gouvernements pour assurer un financement adéquat des programmes en matière d'habitation. « Pour l'APCHQ, il est souhaitable que l'aide gouvernementale réclamée par les Villes et la CMM soit accordée, les enjeux en matière d'habitation sont criants. Cela dit, nous croyons que cette aide devrait être jumelée à un effort d'allègement réglementaire au niveau local. Des allègements sont absolument nécessaires pour réduire les délais et accélérer les mises en chantier », déclare Maxime Rodrigue.

