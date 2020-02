Politique gouvernementale sur la faune au Québec - Le ministre Pierre Dufour se réjouit de la grande participation aux activités de consultation

QUÉBEC, le 21 févr. 2020 /CNW Telbec/ - De passage dans la métropole à l'occasion du Salon Plein air, Chasse et Pêche de Montréal, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, a dressé un bilan fort positif de la participation des partenaires, des organismes fauniques, de la population, des intervenants concernés et des communautés autochtones au processus d'élaboration de la première politique gouvernementale sur la faune au Québec.

Impressionnant taux de participation

Le taux de participation a dépassé les attentes du gouvernement.

Plus de 500 représentants d'organisations de partout au Québec ont pris part aux rencontres régionales.

Plus de 17 000 personnes ont répondu au sondage sur la page Web du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. De ce nombre, près de 12 500 ont formulé des commentaires sur les moyens d'améliorer la gestion de la faune.

Au terme de cette démarche, 12 thèmes et plus de 70 sous-thèmes ont marqué les échanges en vue de poursuivre les travaux et de guider l'élaboration d'une vision d'avenir directement liée aux attentes de la population et des différents intervenants.

Devant les adeptes de la nature participant au Salon, le ministre Dufour a non seulement donné un aperçu de ces thèmes, mais il a aussi insisté sur les autres défis à relever, soit la préservation de la biodiversité, la simplification de la réglementation, de même qu'une gestion des ressources basée sur les connaissances. Il souhaite également hausser les activités de sensibilisation, tout en valorisant les activités de chasse, de pêche et de piégeage, et travailler activement à favoriser la relève.

Lancement des ateliers de cocréation

Le ministre a saisi l'occasion pour annoncer la poursuite de l'exercice de consultation par des travaux de cocréation. Cette nouvelle étape a pour but de stimuler les échanges et de mobiliser les intervenants autour d'une vision et d'objectifs communs. Les groupes et les organismes qui ont pris part aux rencontres de l'automne 2019 ont déjà été invités à participer à ces ateliers. L'objectif : dégager une compréhension commune des thèmes et des enjeux établis, y réfléchir et convenir des éléments incontournables à considérer au regard de la faune québécoise.

En outre, les participants aux ateliers qui collaborent à la future politique sur la faune devront se réunir une dernière fois en juin 2020 pour conclure les travaux de consultation et de cocréation. Cette rencontre permettra d'établir clairement les assises de la politique tout en suscitant un engagement de l'ensemble des intervenants.

Citation

« Le patrimoine faunique fait partie de la culture et de la fierté québécoise et autochtone depuis toujours. Pour notre gouvernement, il est important d'entendre les organismes et la population qui, chacun à leur façon, sont impliqués dans des activités liées à la faune. Je me réjouis du grand intérêt porté par ceux qui ont participé aux consultations et encourage nos partenaires à poursuivre leur collaboration avec le Ministère. C'est en travaillant ensemble que nous concrétiserons notre première politique gouvernementale sur la faune au Québec ».

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

La Politique gouvernementale sur la faune au Québec permettra au gouvernement du Québec de prendre position en mettant en lumière l'importance de la faune sur les plans économique, social et environnemental.

Dans le but d'élaborer une vision d'avenir directement liée aux attentes de la population et des partenaires, le gouvernement du Québec avait lancé une démarche participative visant à recueillir leurs préoccupations à l'égard de l'avenir de la faune. En plus des rencontres régionales qui se sont tenues dans une vingtaine de villes au Québec, du 5 novembre au 31 décembre 2019, la population a également eu l'occasion de prendre part à un sondage en ligne.

La démarche de consultation entreprise en est une de participation et de cocréation avec les intervenants du milieu, les communautés autochtones et la population, permettant ainsi de dégager des enjeux actuels et futurs pour la rédaction de la politique.

La politique devrait être déposée au Conseil des ministres à l'automne 2020.

Une synthèse des thèmes abordés lors de la démarche participative de l'automne 2019 est disponible sur le site Web du Ministère au : https://www.mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/SyntheseParticipationPublique.pdf

Pour en savoir plus sur l'élaboration de la politique gouvernementale sur la faune au Québec, consultez le https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/politique-faune/

