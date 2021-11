Politique de mobilité durable - 2030 - Conclusion du Chantier sur le financement de la mobilité : le gouvernement du Québec passe à la prochaine étape

QUÉBEC, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Lancé à l'hiver 2019, le Chantier sur le financement de la mobilité a pris fin au cours des dernières semaines. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député de Beauharnois et adjoint parlementaire du ministre des Transports, M. Claude Reid, en dévoilent les conclusions aujourd'hui.

Rappelons que le Chantier sur le financement de la mobilité est l'une des mesures du Plan d'action 2018-2023 de la Politique de mobilité durable - 2030 (PMD). Son objectif était de proposer des outils de financement afin de répondre à la diminution prévisible des revenus issus de la taxe sur les carburants en raison de l'électrification des transports.

Le gouvernement entamera la prochaine étape, soit l'analyse et l'anticipation de l'effet ainsi que des répercussions potentielles de ces outils sur les citoyens, les entreprises, les municipalités et les partenaires. Les analyses débuteront dans les prochains mois et s'échelonneront jusqu'en 2023.

« La mobilité au Québec requiert des investissements importants, que ce soit pour développer le transport collectif ou pour assurer le bon entretien de nos routes. Le Chantier sur le financement de la mobilité nous a permis de faire un premier tri parmi les outils envisageables pour faire face à la diminution des revenus tirés de la taxe sur les carburants. Nous voulons toutefois pousser l'analyse plus loin pour déterminer les répercussions à la grandeur du Québec et nous assurer de ne pas alourdir le fardeau des ménages. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« C'est grâce à l'action concertée de l'ensemble des acteurs de la société civile que nous avons pu cibler les options les mieux à même de répondre aux défis que représente le financement de la mobilité au Québec. Je tiens à remercier tous les partenaires pour leur participation au Chantier. Les travaux montrent que plusieurs modèles de financement existent, mais nous devons nous assurer qu'ils conviennent au contexte québécois, notamment en ce qui a trait à l'équité régionale. »

Claude Reid, député de Beauharnois et adjoint parlementaire du ministre des Transports

La tournée régionale sur le financement de la mobilité s'est déroulée à l'automne 2019. Les 18 arrêts de la tournée ont permis de couvrir l'ensemble des régions du Québec et de rencontrer plus de 240 partenaires en mobilité durable.

À l'occasion de l'appel de mémoire, 58 mémoires ont été déposés par différents acteurs québécois du secteur des transports.

Plusieurs acteurs des secteurs public et privé ainsi que des milieux municipal et universitaire ont participé activement aux travaux.

L'analyse des outils de financement a été réalisée en fonction de quatre dimensions :

économique;



environnementale;



sociale;



technique.

Politique de mobilité durable - 2030

Document synthèse du Chantier sur le financement de la mobilité

