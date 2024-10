Politique de la vie nocturne : la Chambre salue la volonté de la Ville d'adopter des processus clairs pour répondre aux demandes des acteurs de la vie nocturne à Montréal

MONTRÉAL, le 30 oct. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement la Politique de la vie nocturne dévoilée plus tôt aujourd'hui par la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La Chambre avait salué la décision de l'administration municipale de se doter d'une politique de la vie nocturne pour aider à baliser les activités permises et offrir une prévisibilité aux entreprises et organismes concernés. La Politique répond à plusieurs demandes de la Chambre, notamment la mise en place d'un guichet unique pour simplifier les démarches des acteurs de la vie nocturne, l'identification de pôles de vitalité nocturne et du financement additionnel pour l'insonorisation des salles de spectacles. Comme dans plusieurs dossiers, le défi sera de réussir à bien harmoniser les règlements entre les différents arrondissements. La Politique annoncée aujourd'hui, si elle est bien déployée, devrait aider à hisser Montréal parmi les grandes métropoles nocturnes du continent », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Vous pouvez consulter le mémoire de la Chambre ici.

