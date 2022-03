Politique de l'activité physique, du sport et du loisir - Le gouvernement investit 4,9 M$ pour faire bouger les aînés et les personnes handicapées

LA POCATIÈRE, QC, le 31 mars 2022 /CNW Telbec/ - Afin de permettre à toute la population du Québec de profiter des bienfaits d'une vie active, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière totale de 4,9 millions de dollars sur trois ans aux réseaux de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, la Fédération de l'âge d'or du Québec, la Fédération québécoise du loisir en institution et la Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs. Cette aide permettra de soutenir l'achat d'équipements récréatifs, sportifs et adaptés à une clientèle notamment plus âgée ou handicapée.

Cette initiative du gouvernement vise à favoriser la pratique régulière d'activités physiques, sportives et de plein air auprès de la population, particulièrement les aînés et les personnes handicapées ou en situation de pauvreté, par l'entremise d'une aide financière qui vise l'achat de matériel durable. Cette aide a pour but d'encourager les organismes à améliorer et à diversifier leur offre d'activités sportives et de loisir auprès de leur clientèle respective.

« Au cours des dernières années, notre gouvernement a multiplié les actions concrètes afin de faire bouger l'ensemble de la population québécoise, et ce, peu importe son âge. La santé physique et mentale des personnes vulnérables me tient à cœur et elle a été particulièrement affectée par la pandémie. Je me réjouis de cette aide financière, qui cible les aînés et les personnes ayant un handicap. Favoriser la pratique régulière d'activités physiques ainsi que l'achat d'équipements récréatifs, sportifs et adaptés aura assurément de nombreux effets positifs sur la santé globale des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et, ultimement, de l'ensemble des Québécoises et Québécois. Tout le monde pourra goûter au plaisir de bouger. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Comme vous le savez, la pandémie de COVID-19 a eu de grandes répercussions sur la santé physique et mentale de la population, particulièrement chez les clientèles plus vulnérables. L'annonce d'aujourd'hui est vraiment importante parce que nous savons que cette mesure spéciale contribuera à minimiser les effets de la crise sanitaire chez les personnes dont les besoins se font particulièrement sentir. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Prendre soin de nos aînés est au cœur de nos préoccupations. La pandémie a eu des répercussions sur leur vie sociale, en particulier en ce qui concerne l'offre de service en loisir. Je suis heureuse de la mise en place de cette mesure qui leur redonnera le goût de bouger, tout en contribuant à briser leur isolement social. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Les personnes âgées de Côte-du-Sud m'ont souvent parlé de leur besoin de sortir de l'isolement et de bouger davantage, particulièrement avec la pandémie que nous venons de traverser. L'annonce faite aujourd'hui par ma collègue Isabelle Charest nous permettra de leur offrir le soutien dont elles ont besoin en favorisant l'acquisition de matériel durable et en rendant accessibles davantage d'activités physiques, sportives et de plein air près de chez eux. »

Marie-Eve Proulx, député de Côte-du-Sud

Faits saillants :

L'aide financière se décline ainsi : une aide annuelle de 1 608 700 $, à laquelle s'ajoute une somme de 121 000 $ provenant de l'Accord de contribution bilatéral sur la participation sportive pour l'exercice financier 2021-2022.

La mesure Population active s'inscrit dans les objectifs de la Politique de l'activité physique, du sport et du loisir (PAPSL).

s'inscrit dans les objectifs de la Politique de l'activité physique, du sport et du loisir (PAPSL). Cette aide financière vise à :

promouvoir la pratique régulière d'activités récréatives et sportives auprès des populations moins actives physiquement;



rendre accessible du matériel durable en bon état et sécuritaire et en quantité suffisante pour favoriser la pratique régulière d'activités récréatives et sportives;



encourager l'achat local par l'acquisition d'équipements récréatifs et sportifs dans des entreprises du « Panier bleu ».

