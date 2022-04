PÔLE QUÉBEC LOGISTIQUE RECRUTE

Regroupement pour la chaîne logistique de l'Est québécois

QUÉBEC, le 1er avril 2022 /CNW Telbec/ - Pôle Québec logistique (PQL) est fier d'annoncer qu'en raison de l'obtention d'un financement de 135 000 $ de la part du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), l'organisation affiche son tout premier poste au sein de sa permanence.

Tout d'abord, il importe de mentionner que ce soutien financier du gouvernement du Québec permettra de poursuivre le développement de l'organisation afin d'accroitre la compétitivité, l'efficacité et la performance environnementale des joueurs impliqués dans la chaîne logistique de l'Est québécois.

« Depuis la fondation de PQL, nous avons mis en place toutes les bases pour assurer le succès de cette nouvelle organisation. Le soutien financier accordé par le gouvernement du Québec nous permettra d'aller plus loin et plus vite dans la réalisation de nos orientations, au bénéfice de nos membres, mais surtout de toute l'économie du Québec », soutient le président du conseil d'administration de PQL, Pierre Dolbec.

PQL recrute

Le conseil d'administration vient donc de lancer son tout premier appel de candidatures pour un poste permanent de coordonnateur(trice) au développement. Cette première ressource aura pour mandat de s'impliquer activement auprès des acteurs de la chaîne logistique pour répondre aux enjeux de l'industrie, de déployer les orientations et priorités de l'organisation telles que définies par le conseil d'administration et de procéder au développement de celle-ci, notamment par le recrutement de nouveaux membres.

Sommaire de la fonction

La ressource aura pour mandat de mettre en œuvre une stratégie de recrutement des nouveaux membres en plus d'élaborer le premier plan d'action de l'organisme. Elle assistera le conseil d'administration dans la prise de décision en plus de s'impliquer activement auprès des acteurs de la chaîne logistique pour répondre aux enjeux de l'industrie.

Localisation du poste

Puisque PQL est un organisme suprarégional, la localisation du poste pourra se situer n'importe où sur le territoire de l'Est québécois. Le télétravail sera donc privilégié, mais la ressource pourra aussi compter sur un bureau physique à Québec, ou ailleurs.

Le profil recherché

PQL recherche une personne qui est diplômée universitaire en administration, en gestion des opérations et de la logistique ou dans un domaine connexe. La personne doit faire montre d'un esprit entrepreneurial, demeurer proactive et à l'affût des opportunités.

Toute personne intéressée à en savoir plus sur cette offre d'emploi peut se rendre au www.polequebeclogistique.com. Elle peut soumettre sa candidature (CV et lettre de motivation) au plus tard le 15 avril 2022 à l'adresse [email protected] .

À propos de Pôle Québec logistique (PQL)

Renseignements: M. Pierre Dolbec, Président du conseil d'administration, (418) 564-1822, [email protected]