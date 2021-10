Pôle logistique et d'innovation de Vaudreuil-Soulanges - Ouverture du plus grand centre de tri canadien d'Amazon à Coteau-du-Lac

Traversée par les autoroutes 20, 30 et 40 et par les voies doubles des chemins de fer du Canadien Pacifique et du Canadien National, Vaudreuil-Soulanges représente un choix logique pour les nouvelles industries, en particulier celles de la grande distribution. Sa localisation permet l'accès à un marché de 100 millions de consommateurs dans un rayon de 900 kilomètres et permet de desservir rapidement les marchés de Montréal et de l'est du Québec, de l'Ontario et du Midwest américain. Des facteurs qui ont assurément attiré Amazon, comme les quelques 600 autres entreprises logistiques déjà établies dans Vaudreuil-Soulanges.

Situé au parc industriel Alta de Coteau-du-Lac et d'une superficie de 515 000 pieds carrés, ce centre permettra pour sa part la création de plus de 500 emplois dans la première année et viendra améliorer la répartition des commandes par destinations et accélérer la livraison. D'ailleurs, l'entreprise pourra compter sur un bassin de main d'œuvre de deux millions de personnes dans un rayon de 60 km de ses installations.

Confirmées en janvier 2021 par Amazon, l'approbation et la construction du centre ont été menées rondement, soit en moins d'un an. « La Ville de Coteau-du-Lac est très fière d'accueillir une nouvelle entreprise dans le parc industriel Alta. L'arrivée d'Amazon révèle que Coteau-du-Lac constitue une place de choix pour s'établir, pour propulser des affaires, même à l'échelle nationale et internationale. Le parc industriel Alta est l'un des rares à la limite du Grand Montréal à proposer des terrains de grande dimension encore disponibles et prêts à construire. Cette implantation d'envergure vient confirmer notre attraction et notre positionnement sur l'échiquier industriel québécois », a mentionné Karina Verdon, directrice générale de la Ville de Coteau-du- Lac.

Avec le même souci d'efficacité et de proactivité, dès le début de 2020, la Ville a demandé à DEV, l'organisme de développement économique régional, de mettre en place un comité piloté par l'organisme et réunissant le propriétaire du parc, Alta Industriel, le développeur, Broccolini, la Ville et DEV pour travailler de manière concertée à la prospection, à l'accueil de projets d'entreprises ainsi qu'à tous les éléments nécessaires au développement du parc dans son ensemble. « Cette approche très entrepreneuriale permet de maximiser l'utilisation des terrains industriels et de planifier les infrastructures et services à déployer pour répondre adéquatement aux besoins des entreprises », a mentionné Carole Cardinal, directrice, développement territorial et commissaire industriel chez DEV. En complément, mentionnons que :

la logistique à valeur ajoutée est un créneau ciblé par DEV pour attirer de nouvelles entreprises lors de ses activités de prospection ;

15 millions de pieds carrés voués à accueillir de grands centres de distribution sont disponibles au parc industriel Alta de Coteau-du-Lac , auxquels s'ajoutent les espaces disponibles dans les autres parcs et zones industriels de Vaudreuil-Soulanges ;

Vaudreuil-Soulanges compte à ce jour 600 entreprises du secteur de la logistique et du commerce de gros, lesquelles génèrent 6 000 emplois ;

S'ajoutant aux 500 000 pieds carrés d'Amazon, cinq autres projets logistiques (Conestoga, Canadian Tire/FedEx Supply Chain, Broccolini et Dream Reit) totalisant plus d'un million de pieds carrés sont actuellement en construction dans la région de Vaudreuil-Soulanges.

