Polar Ice devient la vodka officielle du festival de musique le plus froid - Igloofest!

Depuis 2007, Igloofest rassemble des milliers d'amateurs de musique électronique venus danser à la belle étoile au Vieux-Port de Montréal. Avec son décor hivernal se fondant aux structures d'acier, sa scénographie architecturale percutante, sa programmation rassemblant les meilleurs artistes locaux et internationaux, son village d'igloos surprenant et jovial, Igloofest est l'un des événements les plus branchés de la métropole et un de ceux dont on parle le plus au Canada.

« Pour la vodka Polar Ice, ce qui importe le plus, ce sont vos compagnons, pas le lieu où vous vous trouvez, et de démontrer aux Canadiens qu'on peut s'amuser en toute simplicité. Un festival qui rassemble les foules en plein hiver était une excellente occasion de saisir l'essence de Polar Ice et de mettre en vedette un partenariat à couper le souffle, a déclaré Darragh McArdle, gestionnaire de la marque de vodka chez Corby Spiritueux et Vins. Nous avons hâte de faire venir notre vodka canadienne emblématique à Igloofest pour la première fois et d'offrir à coup sûr une expérience inoubliable qui réchauffera tous les esprits. »

Jusqu'au 10 février, les festivaliers pourront s'immerger dans la PISCINE À BALLES Polar Ice où ils vivront un moment parfait entre amis, à savourer des cocktails de vodka Polar Ice et Berry Blizzard.

Le festival se déroulera du 18 janvier au 10 février et il reste des billets pour les fins de semaine du 1er au 3 février et du 8 au 10 février.

Pour acheter vos billets ou pour vous renseigner sur le programme musical, les thèmes et les dernières nouvelles, consultez Festival Igloofest

À propos de Corby Spiritueux et vins Limitée

Corby Spiritueux et vins Limitée est l'un des chefs de file au Canada dans la production, la commercialisation et la distribution de spiritueux, de vins et de boissons prêtes à boire. Le portefeuille des marques de Corby inclut certaines des marques les plus renommées au Canada, comme les whiskies canadiens J.P. Wiser'sMD, Lot No. 40MD et Pike CreekMD, le rhum Lamb'sMD, la vodka Polar IceMD, les liqueurs McGuinnessMD, le gin UngavaMD, la liqueur Coureur des boisMD, le rhum épicé Chic ChocMD, les vins The Foreign AffairMD, ainsi que Cottage SpringsMD, Cabana CoastMD, Liberty VillageMD et Good VinesMD d'Ace Beverage Group. Grâce à son affiliation avec Pernod Ricard S.A., un chef de file mondial de l'industrie des spiritueux et vins, Corby représente également des marques phares à l'échelle internationale, comme la vodka ABSOLUTMD, les whiskies écossais Chivas RegalMD, The GlenlivetMD et Ballantine'sMD, le whiskey SkrewballMD, le whiskey irlandais JamesonMD, les téquilas Código 1530MD et Olmeca AltosMD, le gin BeefeaterMD, le rhum MalibuMD, la liqueur KahlúaMD, le champagne MummMD et les vins Jacob's CreekMD, Wyndham EstateMD, StoneleighMD, Campo ViejoMD et KenwoodMD. Établie à Toronto (Ontario), Corby est une entreprise cotée à la Bourse de Toronto sous les symboles CSW.A et CSW.B. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter notre site Web ou nous suivre sur LinkedIn, Instagram ou X.

SOURCE Corby Spiritueux et vins Communications

Renseignements: Valérie Brive-Turtle, directrice principale, Communications, Relations publiques et Responsabilité sociétale et environnementale chez Corby Spiritueux et vins Limitée, Courriel : [email protected]

