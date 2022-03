L'entente pluriannuelle comprend l'écusson du maillot du ROUGE et NOIR et la commandite du TD Place PointsBet Sideline Club

OTTAWA, ON, le 24 mars 2022 /CNW/ - Le ROUGE et NOIR d'Ottawa, La Place TD et PointsBet Canada ont conclu un nouveau partenariat passionnant qui verra l'un des nouveaux paris sportifs les plus dynamiques du pays devenir le pari sportif officiel du football canadien à Ottawa et de la Place TD à compter de cette saison.

"Il est difficile d'imaginer quelque chose de plus canadien que la Ligue canadienne de football (LCF) à Ottawa ", a déclaré Scott Vanderwel, chef de la direction de PointsBet Canada. "Nous sommes ravis de travailler avec l'une des meilleures franchises de la LCF et nous avons hâte d'offrir une nouvelle forme de divertissement inégalée aux fans du ROUGE et NOIR."

Dans le cadre de ce partenariat innovateur, le logo de PointsBet Canada figurera fièrement sur tous les maillots du ROUGE et NOIR cette saison, ainsi qu'une image de marque bien en vue à TD Place. PointsBet Canada devient également le nouveau commanditaire principal du PointsBet Sideline Club à la Place TD, la meilleure destination pour les partisans du ROUGE et NOIR qui cherchent une vue rapprochée et personnelle du jeu depuis le niveau du terrain.

"Nous sommes fiers de brandir le drapeau du Canada et de la LCF dans la capitale nationale et il était important pour nous que ce partenariat se fasse avec un opérateur canadien qui non seulement connaît la ville d'Ottawa, mais qui aime aussi la LCF et apprécie les fans du ROUGE et NOIR et la passion qu'ils ont pour notre équipe et notre ligue ", a déclaré Mark Goudie, président et chef de la direction d'OSEG. "Nous sommes fiers d'accueillir PointsBet Canada au sein de RNation et nous nous réjouissons de cette relation passionnante et innovante et de l'expérience de jeu exceptionnelle que nous offrirons dans le PointsBet Sideline Club."

Fondé en Australie, PointsBet fait son entrée sur le marché canadien après être déjà devenu l'un des opérateurs à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Le 3 février 2022, PointsBet Canada est devenu l'un des premiers paris sportifs réglementés par la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) avant le lancement du marché le 4 avril.

"Nous sommes toujours à la recherche de moyens d'ajouter à l'expérience du ROUGE et NOIR à la Place TD", a déclaré Adrian Sciarra, premier vice-président, exploitation des affaires sportives, OSEG. "S'associer à une entreprise réputée et innovante comme PointsBet Canada permettra d'atteindre cet objectif."

"PointsBet Canada s'est engagé à construire une identité qui reconnaît les petites subtilités qui nous rendent tous fiers d'être canadiens. Rien ne dit Canadien comme trois essais, une ligne de 55 verges et le rouge ", a ajouté Nic Sulsky, chef de la direction commerciale de PointsBet Canada. "Nous sommes ravis d'ajouter un peu plus de rouge et de noir à la RNation pour les années à venir!"

PointsBet est un bookmaker d'entreprise coté à la bourse australienne et présent en Australie, aux États-Unis, au Canada et en Irlande. PointsBet a développé une plateforme de paris évolutive basée sur le cloud grâce à laquelle elle offre à ses clients des produits innovants de paris sur les sports et les courses, des paris par dépôt préalable sur les courses (ADW) et des iGaming.

Le ROUGE et NOIR d'Ottawa a fait son entrée dans la LCF en tant que neuvième équipe de la ligue pour la saison 2014. À peine deux ans plus tard, le club atteignait son premier match de la Coupe Grey et s'emparait du championnat tant convoité l'année suivante. Le ROUGE et NOIR joue à la Place TD, dans le quartier du Glebe à Ottawa.

