Depuis de nombreuses années, les marques HAVAL et Pickup sont très présentes dans de nombreux marchés dans le monde et gagnent en popularité. La camionnette POER a été lancée dans plusieurs marchés à travers le monde l'an dernier. Au Moyen-Orient, où l'utilisation de la camionnette est très répandue, GWM est reconnue comme une marque célèbre. Depuis plus de 20 années consécutives, le modèle Pickup s'est classé au premier rang des exportateurs automobiles chinois. Le HAVAL H6 de troisième génération et le JOLION. Qui seront également présentés lors de ce salon de l'auto, seront graduellement offerts sur le marché mondial. Le salon a beaucoup attiré l'attention des médias avec ses camionnettes grand format et ses nombreuses voitures concept HAVAL de style avant-gardiste.

La nouvelle marque et les nouveaux modèles font état du nouveau plan stratégique de GWM. GWM adhère au principe selon lequel ses véhicules offrent une commodité aux utilisateurs et accélèrent sa transformation en une « entreprise mondiale de technologies de mobilité ». L'entreprise a lancé trois plateformes technologiques : L.E.M.O.N., TANK et COFIS. GWM applique le concept de surinvestissement en R.-D. et mise sur l'efficacité. Son système mondial de R.-D. est répandu à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, formant un modèle de R.-D. sur 10 sites répartis dans 7 pays. Par la suite, la société continuera d'investir en R.-D. afin de conserver sa position de chef de file dans le secteur des technologies de pointe.

Dans le cadre du déploiement de sa stratégie mondiale, GWM a lancé un certain nombre de modèles dans le monde, en plus de mettre en place un système de production mondiale « 12+5 », comprenant 12 grands centres de production d'automobiles à procédé complet et 5 usines de fabrication en pièces détachées. À ce jour, GWM possède des usines en Thaïlande, en Russie, en Inde, etc. La société a établi un réseau de vente de plus de 500 concessionnaires dans plus de 60 pays du monde, desservant les principaux quartiers d'affaires des grandes villes de Russie, d'Australie, d'Afrique du Sud, d'Amérique centrale et du Sud, et du Moyen-Orient. GWM a vendu plus de 700 000 voitures sur le marché étranger.

La nouvelle plateforme technologique, la nouvelle catégorie de produits et la nouvelle nomenclature de ses produits aident GWM à prospérer à tous les égards. En 2020, GWM a vendu 1,11 million de voitures dans le monde, et la part des ventes à l'étranger a augmenté à 8 %. À l'avenir, les cinq marques de GWM uniront leurs forces et se compléteront pour offrir aux consommateurs du monde entier des modèles plus élégants et de grande qualité.

