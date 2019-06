Pointe-à-Callière dresse la table pour le repas gastronomique des Français

Les visiteurs voyageront à travers les siècles dans un environnement historique à la découverte des particularités du repas français, de la qualité de ses produits, du savoir-faire de ses artisans, de ses spécialités régionales, de ses traditions, mais aussi de ses tendances actuelles. L'exposition de Pointe-à-Callière permettra de faire la rencontre de différents personnages politiques, d'artistes ou de grands chefs qui ont façonné et même révolutionné l'art culinaire de ce pays. Comme les Français, pauvres ou riches, sont ceux qui consacrent le plus de temps au repas dans le monde, les visiteurs pourront eux aussi contempler et apprécier toute la richesse de la culture de la table de la France.

« Le repas français est un sujet extrêmement riche qui a été très peu abordé par les musées à travers le monde. Les visiteurs auront la chance de voir près d'un millier de pièces d'exception qu'il est très rare de pouvoir observer en un même endroit. Cette exposition relève le défi de mettre en valeur, d'illustrer et d'expliquer le patrimoine immatériel qu'est le repas français. Ce qui est fascinant, c'est qu'en retraçant l'histoire du repas français, c'est l'histoire de la France qui se dessine sous nos yeux », explique Francine Lelièvre, directrice générale de Pointe-à-Callière.

On pourra ainsi admirer, entre autres, des porcelaines et de la verrerie d'une très grande délicatesse, des accessoires de cuisine des foyers du 18e siècle, des pièces de collection de prestigieux musées français ainsi que de la maison Hermès, de la maison Christofle et de la Cristallerie de Saint-Louis. Les visiteurs découvriront l'arrivée de produits qui ont enrichi l'assiette des Français au fil du temps, comme les épices, le sel, le sucre, le thé, le café ou le chocolat et la place qu'ont réussi à prendre certains légumes dans le repas des Français comme le haricot vert ou la pomme de terre. Il sera aussi question évidemment du développement des nombreux produits alcoolisés qui font la renommée de la France et qui ont marqué les papilles de multiples générations!

Grâce à des projections vidéo, les visiteurs feront différentes rencontres : Maître Chiquart, qui parlera des mets qu'il a cuisinés lors d'un grand banquet qui dura trois jours au Moyen Âge; le jardinier Jean-Baptiste de La Quintinie, responsable de la culture des fruits et des légumes au château de Versailles pour le roi Louis XIV; ainsi que Marie-Antoinette, qui a le goût du « naturel » et qui se régale de laitages et de fromage frais. Les visiteurs pourront aussi assister à une improbable dégustation où Voltaire, Churchill, Rabelais, Thomas Jefferson, Colette ou Napoléon 1er discuteront de leur passion pour le vin. Finalement, il sera possible de tester ses connaissances culinaires en répondant à des jeux-questionnaires ou encore de s'envoyer des recettes médiévales.

À quand remonte l'arrivée de la fourchette? Quelle est la différence entre le service à la française et celui à la russe? Quelles améliorations une veuve a-t-elle apportées au champagne, dont il s'ouvre une bouteille toutes les deux secondes dans le monde ? Comment un guide dédié à l'origine aux automobilistes est-il devenu la référence incontournable de la qualité des restaurants gastronomiques ? Comment les chefs cuisiniers en sont-ils arrivés à être élevés au rang de vedettes ? Les foodies, les cuisiniers expérimentés ou amateurs, ou encore les férus des arts de la table pourront satisfaire leur curiosité et comprendre l'importance du legs culinaire français pour notre cuisine d'ici et à travers le monde.

Le repas gastronomique des Français sur Instagram

Pendant toute la durée d'À table! Le repas français se raconte, Pointe-à-Callière, TV5 Québec Canada et TV5MONDE proposeront du contenu spécial pour faire découvrir l'exposition dans une série de Stories Instagram hebdomadaire. Il sera possible de découvrir des objets intrigants reliés à la cuisine française, des expressions gourmandes, des anecdotes historiques et des recettes françaises de toutes les époques. Suivez @pointeacalliere, @tv5.ca ou @tv5monde du 6 juin au 13 octobre pour faire de savoureuses découvertes!

De nombreux prêteurs et partenaires

À table! Le repas français se raconte est une exposition de Pointe-à-Callière avec la participation exceptionnelle du Musée national de céramique et du Musée national Adrien Dubouché - Cité de la céramique, Sèvres et Limoges. Le Musée tient aussi à remercier les nombreux autres prêteurs qui ont participé à l'exposition dont :

Collection Jennifer Morton

Collection palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain, Nancy

Cristallerie de Saint-Louis, France

Écouen, musée national de la Renaissance

Hermès, Paris

Laboratoire et Réserve d'archéologie du Québec, Ministère de la Culture et des Communications du Québec

Mobilier national

Musée Carnavalet - Histoire de Paris

Musée de Cluny - Musée national du Moyen Âge

Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke

Musée des beaux-arts de Montréal

Musée Grévin de Montréal

Musée du Louvre

Musée Stewart, Montréal

Paris, musée des Arts décoratifs

Patrimoine Christofle

et les collaborateurs La Cité du Vin-Bordeaux, France, le Mucem, l'Hôtel Rive Gauche-Refuge Gourmand, Beloeil, Épices de cru et Flore.

Le Musée souhaite remercier les commanditaires de l'exposition pour leur soutien. L'exposition À table! Le repas français se raconte est présentée par Desjardins, en collaboration avec La Presse, et avec l'appui d'Air Canada Cargo, de Tourisme Montréal, de l'InterContinental Montréal, de l'ITHQ et de la Maison Christian Faure.

L'exposition À table! Le repas français se raconte est présentée du 6 juin 2019 au 13 octobre 2019.

À propos de Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

Pointe-à-Callière, lieu de fondation de Montréal, est le plus grand musée d'histoire de Montréal. Érigé sur une concentration de sites historiques et archéologiques d'envergure nationale, le complexe muséal a pour mission de faire connaître et aimer l'histoire de la métropole du Québec et de tisser des liens avec les réseaux régionaux, nationaux et internationaux.

Pointe-à-Callière est subventionné par la Ville de Montréal.

Il est possible de télécharger des photos en haute résolution de l'exposition et le dossier de presse en ligne à http://bit.ly/photosAtable ou à www.pacmusee.qc.ca/medias.

SOURCE Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

Renseignements: Eveline Trudel-Fugère, Chargée de projets aux communications, Pointe-à-Callière, Tel : 514 872-2687 / Cell : 514-704-2225, etfugere@pacmusee.qc.ca

Related Links

https://pacmusee.qc.ca