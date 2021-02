Pointe-à-Callière dévoile la nouvelle série balado Raconter Montréal animée par Émilie Bibeau

MONTRÉAL, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Pointe-à-Callière entraîne Émilie Bibeau à la découverte de faits surprenants sur le Montréal d'hier et d'aujourd'hui dans la nouvelle série balado Raconter Montréal. Dans chacun des épisodes, un fait étonnant ou méconnu est abordé en cinq points marquants par les spécialistes du Musée avec passion et simplicité, ce qui permettra aux curieux qui s'intéressent de près ou de loin à l'histoire ou à l'archéologie de découvrir la métropole autrement.

« Depuis le printemps dernier, Pointe-à-Callière accompagne ses publics par des initiatives virtuelles innovantes qui ont permis de rejoindre des milliers de Montréalais dans leur foyer. Les médiateurs et spécialistes du Musée proposent aujourd'hui une toute nouvelle offre : le balado. Cette production originale de Pointe-à-Callière nous permet de rejoindre différents publics, d'introduire des faits historiques nouveaux et de faire découvrir des trésors archéologiques montréalais étonnants. Une série qui, nous l'espérons, incitera les Montréalais à venir découvrir ou redécouvrir leur Musée et à entrer en contact avec les expositions et les vestiges de Pointe-à-Callière d'une manière authentique », explique Anne Élisabeth Thibault, directrice générale de Pointe-à-Callière.

« J'adore l'histoire et je suis extrêmement curieuse de nature. Quand Pointe-à-Callière m'a approchée pour animer cette série balado, je n'y ai pas réfléchi très longtemps! Ce n'est pas tous les jours où on a la chance de discuter avec des archéologues, d'en apprendre plus sur leur métier et leurs découvertes; le balado m'a permis de faire des rencontres fascinantes! », explique Émilie Bibeau, animatrice de Raconter Montréal. « Ce que j'aime aussi de cette série, c'est qu'elle est vraiment accessible, elle nous permet d'en apprendre davantage sur l'histoire de la ville, peu importe notre niveau de connaissances », ajoute-t-elle.

Au fil des épisodes, il sera question notamment de la rivière disparue, du Parlement de Montréal et des fouilles archéologiques et découvertes surprenantes faites dans le Vieux-Montréal au fil des années. À partir du 16 février, deux épisodes seront disponibles dont L'amour en Nouvelle-France, qui inspirera peut-être les célibataires montréalais d'aujourd'hui, en ce lendemain de Saint-Valentin. Comment trouvait-on l'amour à Montréal il y a 300 ans? Comment vivait-on les relations amoureuses au temps de la colonie? Il sera aussi question de l'arrivée des Filles du roi et de leurs origines, des fréquentations, des séduisants militaires, des mariages de raison, du « rapt de séduction » et des « charivaris ».

Dans le deuxième épisode, Mythes et légendes, il est question d'histoires mystérieuses où se mêlent faits et fabulations qui font partie du passé de Montréal. L'esprit du lieu du Musée, Mary Gallagher, femme sans tête de Griffintown, le chaman mouillé d'Ahuntsic, la maison hantée incendiée ou le procès de l'esclave Marie-Angélique... Des récits construits à partir de certains faits réels, mais qui laissent néanmoins une large part au mystère et au monde fantastique!

Toutes les deux semaines, un épisode supplémentaire sera dévoilé ce qui permettra d'écouter les épisodes La rivière disparue, Le Parlement de Montréal et Fouilles surprenantes.

Pour écouter Raconter Montréal

La série balado Raconter Montréal est disponible dès aujourd'hui sur les plateformes suivantes :

Site web de Pointe-à-Callière : www.pacmusee.qc.ca/balado

Apple podcasts : https://apple.co/36kUlh8

Google podcasts : https://bit.ly/3iZkuqO

Spotify : https://spoti.fi/3t4B25a

Crédits

Raconter Montréal est une série balado produite par Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal.

Chargée de projets : Eveline Trudel-Fugère, Pointe-à-Callière

Avec la participation des spécialistes de Pointe-à-Callière : Frédéric Parent, guide-animateur, Karima Ouazar, guide-animatrice, Louise Pothier, archéologue en chef, François Gignac, technicien en conservation et Hendrick van Gijseghem, chargé de projets en archéologie et histoire

Animation : Émilie Bibeau

Réalisation : Simon C. Vaillancourt

Création : Coyote audio

