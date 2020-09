Les gouvernements, les entreprises et les Canadiens doivent agir maintenant pour atteindre la prospérité d'ici 2030

TORONTO, le 29 sept. 2020 /CNW/ - La qualité de vie canadienne est menacée si le pays reprend le chemin qu'il suivait avant la pandémie, selon un nouveau rapport publié aujourd'hui par Deloitte Canada. Ce rapport, qui cadre avec les prévisions du gouvernement fédéral, brosse un tableau alarmant de l'avenir du pays : une population vieillissante, une piètre croissance de la productivité et des investissements insuffisants se traduiront inévitablement par une stagnation des niveaux de vie, et une progression limitée de la croissance et des priorités nationales, dans une économie mondiale de plus en plus concurrentiellei.

Toutefois, le rapport Catalyseur : une vision pour un Canada prospère en 2030 offre une voie différente : si les gouvernements, les entreprises et les Canadiens prennent des mesures dès maintenant - des mesures qui sont à leur portée -, le Canada pourra être un pays prospère en 2030. Deloitte est convaincu que le Canada est encore le meilleur endroit au monde où vivre et travailler, et que son avenir est certainement encore entre nos mains.

« Même avant la pandémie, notre pays était sur une voie qui menaçait notre niveau de vie, a déclaré Anthony Viel, associé directeur général et chef de la direction, Deloitte Canada. Nos modélisations économiques confirment que l'inaction - ou le statu quo - à l'égard des grands enjeux auxquels notre pays doit faire face se traduirait par un résultat moins que souhaitable dans un avenir rapproché. La bonne nouvelle, c'est que cela peut être évité. Nous avons le choix. Nous devons mettre de côté nos différences et agir avec la même urgence et le même esprit collectif que nous l'avons fait, et continuons de le faire, en réponse à la COVID-19. Puisque nous avons l'expérience nécessaire, il nous appartient aujourd'hui d'agir avec courage et de prendre des décisions audacieuses pour la réalisation d'un objectif supérieur. »

L'avenir du Canada peut être meilleur, mais nous devons agir maintenant

L'analyse de Deloitte montre qu'avec les mesures appropriées et une vision à long terme, le Canada pourrait se retrouver en tête du G7 en matière de croissance économique et de création d'emplois, le rendant ainsi attrayant pour les entreprises et les talents internationaux. Le taux de croissance annuel moyen du PIB canadien pourrait s'élever à 2,7 %, représentant ainsi une hausse de plus de 350 milliards de dollars en 2030. Par habitant, cela correspondrait à une augmentation de 4 900 dollars du revenu annuel (près de 20 000 $ pour une famille de quatre personnes) et à une amélioration importante de la qualité de vie.

Toutefois, sans action concertée, la croissance du PIB pourrait ralentir à seulement 1,7 % par année, soit une baisse importante par rapport à la croissance annuelle moyenne de 2,2 % de la dernière décennie - qui serait principalement attribuable un manque de travailleurs, d'investissements et d'innovation pour stimuler la croissance.



M. Viel a expliqué que le Canada peut suivre un chemin de croissance supérieure dans la décennie qui suivra la COVID-19 et au-delà en se concentrant sur le renforcement de la résilience dans trois domaines : la population, les secteurs d'activité et les systèmes qui soutiennent la société. « L'avenir du Canada peut devenir meilleur, si nous agissons maintenant, a ajouté M. Viel. Nous pouvons créer un pays où la population et la main-d'œuvre sont prêtes à composer avec une économie qui évolue rapidement, où nos entreprises ont l'ambition de devenir des chefs de file mondiaux, et où notre société est inclusive, saine et plus résiliente face aux difficultés à venir. »



Le rapport de Deloitte arrive à un moment crucial, alors que s'amorce la reprise collective au Canada et que les gouvernements et les entreprises prennent des décisions qui auront une incidence sur des générations à venir. La firme est convaincue que nous avons maintenant entre les mains l'occasion de concevoir et de diriger le changement et que nous ne devons pas la laisser filer.

Les Canadiens, les gouvernements et les chefs d'entreprise doivent s'unir pour se concentrer sur des stratégies à long terme

« Alors que la décennie à venir demeure incertaine, il est impératif que les gouvernements, les entreprises et l'ensemble des Canadiens saisissent l'occasion qui leur est offerte et agissent dès maintenant pour créer un pays qui s'avère plus prometteur, productif et prospère, a indiqué Geneviève Provost, associée directrice, province du Québec et région de la Capitale nationale, Deloitte Canada. Pour relever ce défi, nous devons adopter une vision commune à long terme, en faisant face aux enjeux maintenant et en unissant nos forces pour atteindre les résultats souhaités. Nous présentons dans ce rapport plusieurs solutions et recommandations claires qui permettront de transformer profondément notre économie et notre société et de placer le Canada sur une voie prometteuse. »

Voici les principales recommandations présentées dans Catalyseur : une vision pour un Canada prospère en 2030 :

Favoriser une main-d'œuvre diversifiée et adaptée à l'avenir en prenant des mesures ciblées pour surmonter les obstacles auxquels les groupes sous-représentés doivent faire face sur le marché du travail; en offrant des services de garde accessibles et abordables pour favoriser l'égalité entre les sexes; et en alignant mieux les systèmes d'éducation sur les réalités du marché du travail.





Créer les conditions propices à l'émergence de chefs de file mondiaux en accélérant les investissements dans les infrastructures numériques et physiques; en améliorant la commercialisation de l'innovation canadienne; et en investissant dans des secteurs où il est réaliste que le Canada soit un chef de file.





Investir dans une transformation des plus nécessaires de nos systèmes sociétaux en créant un filet social beaucoup plus souple; en comblant l'écart des données sur la santé; en élaborant une stratégie nationale relative aux aînés et au vieillissement; et en créant une feuille de route vers la décarbonisation.

Le rapport de Deloitte est un défi, une voie à suivre et un appel à l'action, lancé aux gouvernements canadiens, aux chefs d'entreprise et aux citoyens afin qu'ils travaillent ensemble d'une nouvelle manière et qu'ils adoptent une vision à long terme, indépendante du cycle des élections et des microdifférences. Deloitte est convaincu que le gouvernement et les chefs d'entreprise doivent établir de nouveaux partenariats pour financer et offrir des services, et trouver des manières de dépenser différemment, ce qui veut dire faire passer les stratégies, les priorités et le financement d'éléments souhaitables à éléments essentiels pour un avenir prospère.



« Le choix à faire est très clair. Le temps est venu de décider si nous saisirons cette occasion de changer de cap pour favoriser le bien commun et notre prospérité future, ou si nous resterons indifférents au recul de notre qualité de vie et à la diminution de notre influence sur la scène mondiale, a ajouté Mme Provost. L'ampleur de ce défi requiert que les gouvernements, les entreprises et tous les Canadiens mettent la main à la pâte. Continuons à travailler ensemble, à nous respecter et à nous faire confiance les uns les autres comme nous le faisons depuis le début de la pandémie. Cette occasion de soutenir le changement et de concrétiser cet avenir prometteur est trop importante pour que nous la rations. »

À propos de l'étude



Ce rapport a utilisé une approche mixte pour mener, rassembler et analyser des études primaires. Cette approche consistait à réaliser la modélisation des prévisions économiques, à mener un sondage auprès des entreprises, à tenir un symposium jeunesse, ainsi qu'à effectuer des entrevues approfondies avec des chefs d'entreprise canadiens et des spécialistes de Deloitte.



Le rapport Catalyseur : une vision pour un Canada prospère en 2030 a été produit par le Centre pour l'avenir du Canada de Deloitte qui explore de nouvelles idées, opinions et perspectives portant sur les enjeux les plus importants de notre pays.



Le rapport complet et des ressources additionnelles en lien avec son contenu peuvent être consultés ici.

À propos de Deloitte

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.



Notre raison d'être mondiale est d'avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d'être en incarnant nos valeurs communes qui sont d'ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l'inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.



Pour en apprendre davantage sur les quelque 312 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 12 000 professionnels font partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram ou Facebook.

__________________________ iComparaison des projections à long terme du DPB et du ministère des Finances Canada, Bureau du directeur parlementaire du budget, 17 janvier 2019,https://www.pbo-dpb.gc.ca/web/default/files/Documents/Reports/2019/Long-term%20comparison/LTEFP_Comparison_FINAL%20-%20FR.pdf

