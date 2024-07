Matériel sélectionné : Novodur® ECO P2H-AT MR50

Réduction des émissions d'éq. CO 2 allant jusqu'à 57 %, comparativement aux matières produites de façon conventionnelle

FRANCFORT, Allemagne, 31 juillet 2024 /CNW/ - INEOS Styrolution, le leader mondial du styrène, a annoncé aujourd'hui que POGS, un innovateur de premier plan dans les solutions audio pour les jeunes auditeurs, a choisi la version ECO de l'une des catégories de moulage Novodur® les plus performantes pour une nouvelle gamme de casques d'écoute pour enfants. Les nouveaux casques d'écoute sont disponibles en magasin aujourd'hui.

Images, gracieuseté de POGS (PRNewsfoto/INEOS Styrolution GmbH)

POGS produit des casques d'écoute sûrs et durables spécialement pour les enfants. Conçue pour offrir une expérience d'écoute la plus sûre pour les oreilles sensibles et en développement, la gamme de casques d'écoute est dotée de technologies avancées qui limitent la puissance sonore entre 70 et 85 décibels. Soucieuse de la sécurité, de la durabilité et de l'innovation durable, POGS offre des casques d'écoute qui inspirent un plaisir audio responsable pour la prochaine génération.

Le Novodur P2H-AT combine un traitement facile, une résistance élevée aux chocs et une déformation thermique avec un fini de surface de haute qualité. Il offre d'excellentes propriétés mécaniques avec une apparence très esthétique et colorée. Le matériau est disponible en diverses versions ECO durables contenant 30 %, 50 % ou 70 % en apport d'ABS mécanique recyclé après consommation.

Comparativement à la production conventionnelle de Novodur P2H-AT, les trois options offrent une réduction de CO 2 de l'empreinte de 21 %, 38 % et 57 % respectivement. La matière première de Novodur ECO provient des déchets d'équipement électrique et électronique (DEEE), qui comprennent principalement des appareils ménagers et des outils, des téléviseurs et des ordinateurs qui ont atteint la fin de leur vie utile.

Adam de Beer, responsable du marketing, POGS, a déclaré : « Nous sommes déterminés à fournir des produits qui garantissent une expérience audio la plus sécuritaire pour les jeunes auditeurs tout en minimisant l'impact environnemental tout au long de nos processus de fabrication. Notre objectif est d'utiliser constamment les matériaux de la plus haute qualité, les plus sécuritaires et les plus durables dans nos produits. INEOS Styrolution s'est avérée un partenaire fiable dans le développement de solutions robustes et durables pour nos derniers produits : Gecko 2, Elephant 2 et Turtle. Nous sommes heureux que ce partenariat ait donné lieu à une solution en matière de plastique qui cadre avec notre engagement envers la sécurité, la durabilité et le développement durable. »

Christian Ruthard, chef de produit, ECO EMOA, ajoute : « Nous sommes particulièrement heureux d'offrir à POGS une option qui non seulement assure une apparence de surface de haute qualité, mais permet également une variété de couleurs pour le produit final. »

À propos de POGS :

POGS est un innovateur de premier plan en matière de solutions audio pour les jeunes auditeurs. Les casques d'écoute POGS sont dotés d'une technologie avancée de limitation de volume, ce qui assure des niveaux sonores sécuritaires pour les oreilles en développement avec un volume maximal de 85 décibels. Faits de matériaux légers, flexibles et recyclés, les casques d'écoute POGS offrent un ajustement durable et confortable pour les enfants de tous âges. La dernière gamme comprend les modèles Elephant 2, Gecko 2 et Turtle, disponibles en options câblées, sans fil et d'annulation active du bruit. La gamme sans fil s'intègre à l'application POGS (disponible sur Google Play et Apple App Store), offrant des commandes sonores et des fonctions de sécurité comme la surveillance du temps d'écoute et du volume. Avec des serre-têtes ajustables et des coussinets pour oreilles, les casques d'écoute POGS grandissent avec leurs utilisateurs, assurant un ajustement parfait. Conçu pour une responsabilité audio et environnementale exceptionnelle, POGS a son siège social à Amsterdam et continue d'inspirer un plaisir audio responsable pour les générations futures. Pour en savoir plus, visitez www.pogsheadphones.com.

À propos d'INEOS Styrolution

INEOS Styrolution est le principal fournisseur de styrène au monde, avec un portefeuille très performant de monomère de styrène, de polystyrène, d'ABS et de produits styréniques de pointe. Avec plus de 90 ans d'innovation en science des matériaux, INEOS Styrolution met l'accent sur la satisfaction de la clientèle grâce à des solutions différenciées qui procurent un avantage concurrentiel, ainsi qu'à des investissements dans la technologie qui permettent la recyclabilité en boucle fermée des styrènes tout en réduisant nos émissions de carbone. Les applications de INEOS Styrolution se retrouvent dans de nombreux produits de tous les jours dans de multiples industries, y compris l'automobile, l'électronique, les maisons, la construction, les soins de santé, l'emballage et les jouets/sports. Exploitant 17 sites de production dans neuf pays, l'entreprise est une filiale en propriété exclusive d'INEOS Group Limited et emploie environ 3 000 personnes. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 4,5 milliards d'euros en 2023.

