Pneus d'hiver obligatoires dès le 1er décembre : le gouvernement invite les Québécois à être prêts à affronter les conditions hivernales!

QUÉBEC, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports rappelle aux propriétaires de véhicules routiers motorisés et immatriculés au Québec que ces derniers doivent obligatoirement être munis de pneus d'hiver au plus tard le 1er décembre prochain. Le devancement de la date limite de pose des pneus d'hiver, auparavant le 15 décembre, permet notamment de mieux s'adapter aux conditions climatiques changeantes et de plus en plus imprévisibles, et d'accroître la sécurité des usagers de la route.