Pneuma Respiratory, Inc. annonce la nomination du nouveau président du conseil d'administration

BOONE, Caroline du Nord, 22 août 2019 /CNW/ - Pneuma Respiratory, Inc. a annoncé que Jay Morgan, membre du conseil d'administration, assurera dorénavant la présidence. L'ancien président de Pneuma, Walt Robb, continuera de siéger au conseil d'administration.

Jay Morgan a occupé les postes de vice-président, Conception et innovation mondiale, pour Bayer Consumer Care, de vice-président, Innovation mondiale, pour Merck Consumer Health et de directeur de l'exploitation, Opérations de recherche, pour Merck Consumer Health sur les marchés internationaux. Il est l'un des associés fondateurs de Pedal, une société d'innovation de Knoxville qui utilise des méthodes de conception centrées sur l'être humain pour créer de nouveaux produits, services et modèles d'affaires. Ce chimiste formé à l'Ohio Northern University a toujours su concilier les connaissances humaines, les technologies et les besoins de l'industrie au cours de sa carrière.

« Nous sommes fiers que Jay soit notre nouveau président », a déclaré Eric Hunter, président et chef de la direction de Pneuma dont il est également cofondateur. « La contribution de Jay en tant que membre du conseil d'administration est inestimable et j'ai hâte de travailler avec lui dans le cadre de ses fonctions de président. Je tiens également à remercier Walt Robb pour les conseils et les avis qu'il nous a donnés en tant que président du conseil, ainsi que pour son engagement envers Pneuma qui se poursuivra à titre de membre estimé de notre conseil d'administration. »

Lors de sa nomination à titre de président, Jay Morgan a déclaré : « Lorsque je me suis joint au conseil de Pneuma Respiratory, j'ai été impressionné par la force et la profondeur de l'organisation ainsi que par ses capacités technologiques uniques. Nous continuerons de bâtir une entreprise de calibre mondial offrant une vaste gamme de médicaments et de formulations pour les poumons. J'ai hâte de relever ce défi avec Eric et le reste de l'équipe dans le cadre de mes fonctions de président. »

« Comme j'ai eu la chance de travailler avec Jay Morgan au conseil d'administration, je peux affirmer qu'il est un excellent choix et que nous profiterons de son leadership à la présidence de Pneuma Respiratory », a ajouté Walt Robb. « Notre avenir m'enthousiasme et je suis heureux de pouvoir continuer à siéger au conseil d'administration. »

À propos de Pneuma Respiratory

Fondée en 2015, Pneuma Respiratory est une entreprise pharmaceutique établie à Boone, en Caroline du Nord. L'équipe internationale de chercheurs, de médecins, de concepteurs et d'ingénieurs de Pneuma a permis à l'entreprise d'offrir sur le marché le premier inhalateur numérique pleinement intégré qui est activé par la respiration. Grâce à sa technologie numérique de pulvérisation de gouttelettes, le dispositif de Pneuma, dont l'usage est réservé à la recherche actuellement, peut administrer une vaste gamme de nouveaux traitements pulmonaires, y compris des thérapies biologiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pneumarespiratory.com.

