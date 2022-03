PMI-Montréal souhaite que le gouvernement mise sur les gains d'efficacité - Budget provincial 2022-2023 : des milliards de dollars d'économie possibles

MONTRÉAL, le 23 mars 2022 /CNW Telbec/ - PMI-Montréal, l'un des plus importants regroupements d'experts en gestion de projet au monde, affirme qu'il serait possible de faire plus avec le même budget 2022-2023 déposé par le ministre des Finances, M. Éric Girard, si les bonnes pratiques de gestion de projet étaient davantage mises en place dans les différents ministères.

Celles-ci permettraient une gestion saine des finances publiques dans un contexte où le gouvernement vise un retour à l'équilibre budgétaire prochainement. Ainsi, une meilleure gestion des projets de l'État permettrait d'atteindre l'objectif d'obtenir un budget équilibré sans venir amputer les services offerts aux citoyens.

Des gains directs dans les poches des Québécoises et des Québécois

L'implantation des meilleures pratiques en gestion de projet pourrait permettre au gouvernement du Québec d'économiser annuellement jusqu'à 10 % du budget alloué aux infrastructures.1 La gestion de projet permet aux organisations de mieux gérer leurs capacités en matière de temps, d'argent, de risques et de ressources humaines, ce qui est capital en période de pénurie de main-d'œuvre, mais également dans le cadre de la rigueur budgétaire nécessaire au redressement de l'économie. Les professionnels en gestion de projet sont formés pour agir avec agilité et efficacité et, ainsi, garantir le succès des étapes de chaque projet.

Économiser 10 % du budget alloué aux infrastructures équivaut à des économies d'environ 14 milliards de dollars selon une estimation moyenne des coûts indiqués dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032. Il s'agit du prix équivalent à la construction de 90 nouvelles écoles, de 65 maisons des aînés ou de 221 nouvelles voies de contournement.

Une solution déjà existante

En considérant toutes ces possibilités d'économies, PMI-Montréal propose au gouvernement de soumettre l'ensemble des projets gouvernementaux à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique ou encore de s'assurer de la mise en place d'une culture de gestion de projet au sein de celui-ci. De cette manière, le gouvernement assurerait la performance des projets et la rigueur de la reddition de compte. Avoir une vision intégrée de chaque projet et effectuer une meilleure priorisation de ceux-ci font également partie intégrante de la solution.

Puisque la gestion de projet s'applique à toutes les sphères d'activités et qu'elle en constitue un élément central, il s'agit d'une avenue à prioriser pour créer de la richesse et pour maintenir un environnement économique favorable.

Citation

« Le Québec a l'une des plus grandes expertises en gestion de projet au monde. Nous invitons le gouvernement à en profiter pour faire bénéficier les contribuables des économies engendrées par une gestion responsable et efficace qui ne remet pas en question les services aux citoyens. L'expertise de pointe en gestion de projet constitue un moyen incontournable pour tirer le maximum de valeur de chaque dollar. »

- Kateri Normandeau, présidente de PMI-Montréal

À propos de PMI-Montréal

PMI-Montréal est une référence reconnue dans toutes les industries pour sa contribution soutenue à l'excellence des pratiques en gestion de projets. Le regroupement aide les professionnels et les organisations à se surpasser dans un monde de changement. L'organisation compte plus de 5000 membres et joue un rôle de représentation des gestionnaires de projet auprès du gouvernement et des parties prenantes.

