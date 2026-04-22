PME québécoises : Le vrai coût du « je suis irremplaçable » pour les entrepreneurs québécois

Dans un marché plus discipliné, les entreprises québécoises bien structurées continuent de se vendre. Mais un enjeu propre au Québec pèse lourd dans la balance : celui des PME reposant entièrement sur leur propriétaire.

LONGUEUIL, QC, le 22 avril 2026 /CNW/ - Un même constat revient chez les entrepreneurs québécois : « Mon entreprise vaut-elle encore quelque chose ? » La réponse de Maxime Lévesque, Adm.A., EEE/CBV, expert en évaluation chez Phoenix Évaluation Inc., est claire : la valeur est toujours là. Mais elle doit désormais être démontrée, pas simplement affirmée.

Un marché corrigé, pas effondré

La période 2020-2022 a créé des attentes irréalistes : multiples élevés, financement abondant, transactions conclues rapidement. Ce temps est révolu. Aujourd'hui, les acheteurs sont plus rigoureux et les institutions financières, plus prudentes. Pourtant, les PME rentables et bien structurées se vendent encore -- parfois très bien. La différence : la valeur doit être appuyée par une analyse sérieuse.

Le « One Man Show » : le principal facteur de risque au Québec

Le marché québécois présente une réalité que les modèles d'évaluation importés d'ailleurs sous-estiment souvent : une proportion élevée de PME dont la survie repose presque entièrement sur leur fondateur. Réseau de clients bâti sur des relations personnelles, décisions centralisées, absence de relève formée, processus non documentés : autant d'éléments qui augmentent considérablement le risque aux yeux d'un acheteur.

Ce risque se reflète directement dans la valeur -- et peut réduire significativement le multiple obtenu au moment de la vente. À l'inverse, une entreprise qui a su bâtir une équipe autonome, diversifier sa clientèle et documenter ses processus peut surprendre positivement son propriétaire, même dans un contexte économique plus serré.

« Au Québec, beaucoup de PME valent moins non pas parce que leurs chiffres sont mauvais, mais parce que tout repose sur une seule personne. C'est le premier risque qu'un acheteur cherche à quantifier. »

-- Maxime Lévesque, Adm.A., EEE/CBV, Phoenix Évaluation Inc.

Connaître sa valeur avant d'en avoir besoin

L'évaluation d'entreprise est devenue un outil de gestion stratégique. Savoir où l'on se situe permet de corriger les faiblesses, de préparer une relève, de négocier avec ses partenaires financiers -- ou simplement d'aligner ses attentes sur la réalité du marché. Les entrepreneurs qui agissent tôt ont une longueur d'avance. Ceux qui attendent d'avoir « besoin » de la valeur subissent souvent les conséquences de ne pas l'avoir bâtie.

À PROPOS DE PHOENIX ÉVALUATION INC.

Phoenix Évaluation Inc. est une firme québécoise spécialisée en évaluation d'entreprise. Fondée par Maxime Lévesque, Adm.A., EEE/CBV, elle accompagne entrepreneurs, professionnels et institutions dans l'évaluation rigoureuse et indépendante de PME en contexte transactionnel, de relève, de litige ou de réorganisation corporative.

SOURCE Phoenix Évaluation Inc.

CONTACT MÉDIAS : Maxime Lévesque, Adm.A., EEE/CBV, Phoenix Évaluation Inc. -- Longueuil (Québec), [email protected] | 514 442-6088 | www.phoenixevaluation.com