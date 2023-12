QUÉBEC, le 7 déc. 2023 /CNW/ - PMT ROY Assurances et services financiers (« PMT ROY ») annonce aujourd'hui son regroupement avec PMA Assurances (« PMA ») établie dans les régions de la Mauricie et de l'Estrie. Le regroupement de ces deux acteurs majeurs de l'assurance de dommages donne naissance au second plus important joueur dans le conseil et la vente d'assurance de dommages au Québec.

Monsieur Patrice Jean, président de PMA, devient président de la nouvelle organisation qu'il dirigera avec messieurs André Phan et Steve Martin, tous deux à titre de vice-président principal. « La mise en commun des forces de PMT ROY et de PMA nous permettra d'offrir des services-conseils supplémentaires, un éventail bonifié de produits, ainsi que des opportunités de carrières multiples et diversifiées à nos employés, tout en conservant notre présence locale », précise monsieur Patrice Jean.

Monsieur André Roy, président de PMT ROY, annonce du même souffle son départ à la retraite après 40 ans de carrière au sein de PMT ROY, dont 12 années en tant que président. Monsieur André Roy souligne : « Je quitte PMT ROY extrêmement fier de ce que nous avons accompli. Je suis confiant que notre extraordinaire équipe saura contribuer aux succès de la nouvelle organisation ».

Cette nouvelle entreprise comptera plus de 500 employés, répartis dans 27 succursales situées dans 8 régions administratives du Québec. La mise en commun des ressources de chacune des sociétés se fera graduellement au courant de l'année 2024. Elle sera facilitée par le fait que PMT ROY et PMA utilisent des systèmes informatiques identiques et partagent une vision similaire en ce qui a trait au développement des affaires.

La transaction prendra effet le 1er janvier 2024 si toutes les conditions sont respectées.

À propos de PMT ROY

PMT ROY est un cabinet d'assurances et de services financiers bénéficiant d'une réputation solide et jeune de 95 ans. Animé par la fierté d'être une entreprise à propriété québécoise, le cabinet distribue ses services dans un réseau de 16 succursales qui s'étend de Montréal aux Iles-de-la-Madeleine. À ce jour, PMT ROY compte près de 280 employés qui, quotidiennement, s'emploient à conseiller avec expertise et passion les clients dans le choix de leur protection d'assurance.

À propos de PMA

Le cabinet en assurance de dommages et de services financiers PMA Assurances accompagne les particuliers, les entreprises ainsi que les groupes et associations en leur proposant une gamme de produits et services issus des plus importantes sociétés au Canada. Son équipe de courtiers offre un service-conseil visant à surpasser les attentes de la clientèle en répondant à leurs besoins en matière de cautionnement, d'assurance collective, de risques spécialisés, de planification financière ainsi que dans toutes les sphères de l'assurance de dommages et ce depuis 94 ans.

