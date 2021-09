La croissance et la capacité d'innovation de l'entreprise sont reconnues pour leur contribution au processus d'embauche

VICTORIA, Colombie-Britannique, 29 septembre 2021 /CNW/ -- Certn, un chef de file en matière de solutions de vérification des antécédents établi en Colombie-Britannique, a annoncé aujourd'hui que sa technologie a récemment été récompensée par de nombreux prix. Ces prix constituent une validation par une tierce partie de la solution et de la vision d'avenir de Certn.

La vérification des antécédents est un « inconvénient nécessaire » à la recherche d'un emploi, d'un logement ou d'autres possibilités. Certn rend le processus pratiquement indolore et produit des résultats exacts à un prix raisonnable et dans des délais de traitement record, ce qui procure une réelle différence dans l'expérience d'embauche ou de sélection des deux parties.

Parmi les distinctions, Certn a été intronisé au palmarès des 10 meilleures entreprises en croissance CIX, qui reconnaît les entreprises en démarrage les plus novatrices du Canada à un stade plus avancé - celles qui ont un revenu net de plus de 5 millions de dollars canadiens ou qui ont recueilli plus de 10 millions de dollars canadiens. Chaque année, les investisseurs et les dirigeants d'entreprise comptent sur le programme de prix CIX pour trouver des entreprises dans lesquelles investir et avec lesquelles établir des partenariats.

Voici d'autres marques de reconnaissance et prix obtenus récemment :

KPMG Entreprise Innovation technologique au Canada : Certn a été choisi comme premier lauréat du concours d'innovation technologique de KPMG Entreprise au Canada , qui récompense les innovateurs canadiens de pointe et les futurs géants de la technologie. Certn représentera maintenant le pays lors du concours mondial.

, qui récompense les innovateurs canadiens de pointe et les futurs géants de la technologie. Certn représentera maintenant le pays lors du concours mondial. L'édition 2021 du palmarès Canada's Top Growing Companies du Globe and Mail : Certn s'est classé au 22 e rang (sur 448) des entreprises canadiennes les plus florissantes.

Top Growing Companies du Globe and Mail : Certn s'est classé au 22 rang (sur 448) des entreprises canadiennes les plus florissantes. Liste Ready to Rocket 2021 de Rocket Builders, une liste annuelle célébrant les principales entreprises de technologies en croissance de la Colombie-Britannique

Andrew McLeod, chef de la direction de Certn, a reçu le prix de chef de la direction de l'année décerné par Remote Tech Breakthrough

Finaliste dans la catégorie de la meilleure stratégie de télétravail dans le cadre des prix annuels Canadian HR Reporter de HRD Canada

Le rapport sur les meilleurs produits logiciels de vérification des antécédents établi par G2 a reconnu Certn comme une « entreprise très performante » au deuxième trimestre de 2021.

En mars 2021, SelectSoftware Reviews a reconnu Certn comme le meilleur fournisseur de services de vérification des antécédents.

Voici la déclaration d'Andrew McLeod, chef de la direction de Certn : « Nous sommes reconnaissants de recevoir ces validations de l'industrie, d'autant plus que nous élargissons notre présence sur le marché. Nos clients font davantage confiance à nos produits livrables et à nos engagements, et le fait que Certn est une entreprise en démarrage en croissance rapide qui comprend les difficultés liées à l'expansion des activités et offre un excellent service pourrait susciter l'intérêt de clients potentiels. Nous connaissons nos marchés et nos clients, et nous continuerons d'innover en leur nom. »

