Plusieurs nominations importantes au ministère de la Santé et des Services sociaux

QUÉBEC, le 5 juill. 2023 /CNW/ - À la suite de la nomination plus que méritée de Dominique Savoie à titre de secrétaire générale et greffière du Conseil exécutif, le Conseil des ministres a procédé à plusieurs nominations importantes au sein de la haute direction du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Notons que toutes les personnes nommées entreront dans leurs nouvelles fonctions le 10 juillet prochain.

D'une part, le poste de sous-ministre de la Santé et des Services sociaux qu'occupait Mme Savoie se voit confié à Daniel Paré, actuellement sous-ministre associé à la Direction générale des ressources humaines et de la rémunération. Rappelons que M. Paré a œuvré à titre de président-directeur général (PDG) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches et était notamment à la tête de la cellule des opérations de la campagne de vaccination durant la pandémie. Ayant grandement contribué à l'élaboration du projet de loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace, il est la personne tout indiquée pour poursuivre la mise en œuvre de ces travaux.

D'autre part, M. Paré cédera son poste actuel à Richard Deschamps, fort de ses 40 années d'expérience dans le réseau de la santé, notamment à titre de PDG du CISSS de la Montérégie-Centre. Le MSSS accueille à bras ouverts ce gestionnaire aguerri d'un établissement de santé et de services sociaux, reconnu pour ses habiletés à sortir des sentiers battus dans le but d'améliorer l'accès et les services offerts à la population.

Par ailleurs, à ces changements s'ajoute le départ de Reno Bernier de son poste de sous-ministre associé à la Direction générale des technologies de l'information (DGTI), en raison de sa nomination à titre de coroner en chef. Boris Gueissaz-Teufel, actuellement directeur principal de la DGTI, lui succédera à la tête de cette direction.

Le MSSS en profite pour remercier chaleureusement Dominique Savoie pour tout son travail et son dévouement au cours des dernières années.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Source : Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]