Ce partenariat signifie un engagement renforcé entre Plusgrade et LifeMiles pour fournir des flux de revenus auxiliaires et critiques.

LifeMiles tirera parti des décennies d'expertise de Plusgrade en matière de fidélisation et de données stratégiques pour approfondir l'engagement avec les membres LifeMiles.

La présence accrue de Plusgrade en Amérique du Sud indique sa croissance soutenue et sa portée au sein de l'industrie mondiale du voyage.

MONTRÉAL, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Plusgrade, un principal fournisseur de solutions de revenus auxiliaires pour l'industrie mondiale du voyage, est fier d'annoncer son partenariat avec LifeMiles, le programme de fidélité des voyageurs fréquents d'Avianca. Avianca est la plus grande compagnie aérienne de Colombie et compte plus de 13 millions de membres LifeMiles. Le programme intégrera la science des données et l'analyse prédictive de pointe de Plusgrade pour améliorer l'engagement des membres lors de l'achat de Miles grâce à des offres ciblées et personnalisées, accélérant ainsi le parcours des membres LifeMiles vers leurs objectifs de récompense.

Désormais optimisée par Points, l'unité commerciale de fidélisation de Plusgrade, la fonction Acheter des Miles permet aux membres LifeMiles d'accélérer leur voyage de récompense en effectuant un achat forfaitaire de Miles à échanger immédiatement ou pour un voyage futur. La demande d'options polyvalentes, comme l'achat de Miles, n'est pas seulement une capacité - elle sert de catalyseur qui propulse les compagnies aériennes vers une augmentation des revenus auxiliaires et la construction d'une base de clients élargie et engagée.

« Ce partenariat souligne notre engagement envers l'innovation et la croissance », a déclaré Ken Harris, fondateur et CEO de Plusgrade. Nous sommes ravis de fournir des outils stratégiques et des renseignements sur les membres qui généreront des revenus essentiels pour LifeMiles, ce qui permettra aux membres de LifeMiles de participer plus activement au programme. »

L'évolution du secteur des voyages souligne le besoin de flexibilité, de commodité et d'outils personnalisés pour répondre aux divers besoins des passagers. Les membres de programmes de fidélité des compagnies aériennes d'aujourd'hui, qui ont l'habitude de voyager et sont exigeants, recherchent des expériences exceptionnelles. LifeMiles et Plusgrade sont en position de répondre à ces attentes et de s'adapter aux exigences changeantes des voyageurs modernes.

« Notre partenariat avec Plusgrade marque une étape cruciale dans notre engagement continu à créer des expériences de voyage personnalisées et attrayantes pour nos voyageurs », a déclaré Matt Vincett, CEO de LifeMiles. « Cette collaboration nous permet d'avoir accès à de puissantes techniques basées sur les données ; les avantages pour nos précieux membres sont des offres plus personnalisées qui accélèrent leur chemin vers l'atteinte des objectifs de récompense. »

Le partenariat souligne l'engagement de Plusgrade à améliorer le secteur des revenus auxiliaires et à contribuer activement à l'évolution des programmes de fidélisation aux côtés de ses partenaires. Depuis plus de deux décennies, Points, une entreprise de Plusgrade, aide les programmes de fidélisation à construire, actionner et développer leur meilleure expérience.Depuis leur fondation, ils ont constamment maintenu l'accent sur la fidélisation et la confiance avec plus de 60 partenaires de l'écosystème aérien, touristique, hôtelier, commerce de détail et financier dans le monde entier.

Pour en savoir plus sur la fonctionnalité Acheter des Miles, rendez-vous sur https://www.lifemiles.com/miles/buy

À propos de Plusgrade

Plusgrade alimente l'industrie mondiale du voyage grâce à son portefeuille de solutions de revenus auxiliaires de premier plan. Plus de 200 compagnies aériennes, hôtelières, de croisières, de transport ferroviaire de passagers et de services financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouvelles sources de revenus significatives grâce à des expériences client incroyables. En tant que centrale de revenus auxiliaires, Plusgrade a généré des milliards de dollars de nouvelles opportunités de revenus sur sa plateforme pour ses partenaires, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de passagers et d'invités. Plusgrade a été fondée en 2009. Elle possède des bureaux dans le monde entier et son siège est à Montréal.

À propos de LifeMiles

LifeMiles est le programme de fidélité d'Avianca, dans lequel plus de 13 millions de membres dans le monde entier gagnent des Miles en voyageant avec les compagnies aériennes membres d'Avianca et de Star Alliance (26). En tant que voyageurs fréquents, les membres peuvent bénéficier d'un statut élite auprès d'Avianca et profiter d'avantages préférentiels lors de leurs voyages. En outre, les membres peuvent gagner des Miles en utilisant une carte de crédit LifeMiles, en convertissant des points en Miles d'autres programmes, en utilisant les plateformes de réservation d'hôtel et de location de voitures LifeMiles ou en choisissant de faire leurs achats auprès de partenaires commerciaux en Colombie et en Amérique centrale. Le programme offre également diverses options d'achat de Miles, des offres d'abonnement de Club LifeMiles et des promotions primées pour accumuler des Miles rapidement. LifeMiles permet aux membres d'échanger des Miles contre des vols des compagnies aériennes membres d'Avianca et de Star Alliance vers plus de 1 500 destinations dans le monde, des nuits d'hôtel, des locations de voitures et des achats auprès de plus de 150 partenaires commerciaux de différentes catégories. De plus, LifeMiles offre également la possibilité de transférer ou de faire don de ses Miles à des causes sociales.

