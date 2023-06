Plusgrade et EVA Air annoncent un partenariat élargi qui permet aux passagers de passer à une classe de cabine supérieure sur les vols EVA Air à travers le monde.

Il s'agit d'un partenariat important pour Plusgrade, qui étend ses solutions de revenus auxiliaires et le partenariat existant entre son unité commerciale de fidélité et le programme de fidélisation d'EVA Air, Infinity MileageLands.

Avec le rebond du marché du voyage de l'APAC, cela donnera à EVA Air l'occasion de profiter de la demande croissante pour des expériences de voyage haut de gamme, facilitée par les produits de revenus auxiliaires de Plusgrade, leaders dans l'industrie.

MONTRÉAL, le 12 juin 2023 /CNW/ - Plusgrade , le leader mondial des solutions de revenus auxiliaires pour l'industrie du voyage, est fier d'annoncer aujourd'hui un partenariat pluriannuel avec EVA Air , la principale compagnie aérienne indépendante de Taïwan, qui permettra aux passagers de passer à une cabine supérieure. Ce partenariat signifie qu'un plus grand nombre de passagers d'EVA Air peuvent profiter de leur service haut de gamme en classe affaires et en classe économique supérieure en enchérissant sur les surclassements. Les passagers d'EVA Air auront la possibilité d'enchérir pour une expérience de vol surclassée - y compris de meilleurs sièges, équipements et repas - sept jours avant leur départ. Actuellement, plus de 20 itinéraires sont disponibles pour les surclassements, y compris des destinations aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Asie (y compris l'Australie). Au fil du temps, d'autres itinéraires seront ajoutés.

Outre l'expérience de surclassement, Points, l'unité commerciale de fidélisation de Plusgrade, fournit également de nombreux produits pour le programme de fidélisation Infinity MileageLands d'EVA Air, tels que la possibilité d'acheter des miles, de rétablir des miles expirés et de gagner des miles pour des achats effectués par l'intermédiaire d'EVA Mileage Mall et d'EVA Mileage Hotel.

« Nous sommes ravis d'étendre et de renforcer le partenariat de Plusgrade avec EVA Air afin d'offrir à leurs clients une expérience de voyage extraordinaire », a déclaré Ken Harris, fondateur et PDG de Plusgrade. « En utilisant notre technologie, les passagers d'EVA Air peuvent désormais bénéficier d'expériences de voyage haut de gamme, ce qui génère en retour d'importants revenus auxiliaires pour la compagnie aérienne. »

Phocuswright , une importante société de recherche sur l'industrie du voyage, prévoit que l'industrie du voyage en Asie-Pacifique se redressera en 2023 et devrait être le plus grand marché régional du voyage dans le monde d'ici 2025. Cela donnera à EVA Air tirer parti de la demande accrue d'expériences de voyage haut de gamme, facilitées par la technologie de pointe de Plusgrade.

Pour en savoir plus sur EVABidDeal, cliquez ici .

À propos de Plusgrade

Plusgrade alimente l'industrie mondiale du voyage avec son portefeuille de solutions de premier plan en matière de revenus auxiliaires. Plus de 200 compagnies aériennes, d'hôtellerie, de croisière, de transport ferroviaire de passagers et de services financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouveaux flux de revenus significatifs grâce à des expériences client incroyables. En tant que puissance en produits à revenus auxiliaires, Plusgrade a généré des milliards de dollars de nouvelles opportunités de revenus pour ses partenaires à travers sa plateforme, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de leurs passagers et invités. Plusgrade a été fondée en 2009, son siège est à Montréal et elle a des bureaux dans le monde entier.

