Plusgrade et European Sleeper ont dévoilé leur nouveau partenariat à Vienne à l'occasion du World Passenger Festival.

Les clients de European Sleeper pourront bientôt enchérir pour des surclassements, établissant ainsi une nouvelle norme dans l'industrie ferroviaire européenne en matière de choix, de confort et d'expérience des passagers.

Plusgrade consolide ainsi sa position en tant que puissance mondiale des revenus auxiliaires et son expansion verticale ferroviaire rapide.

MONTRÉAL, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Plusgrade , leader mondial des solutions de revenus auxiliaires pour l'industrie du voyage, est fière d'annoncer un nouveau partenariat avec European Sleeper, la compagnie ferroviaire néerlandaise-belge qui redynamise les trains de nuit à travers l'Europe. Les innovations de Plusgrade offriront aux passagers de European Sleeper la possibilité d'enchérir pour des surclassements en compartiment sleeper ou couchette, améliorant ainsi leur expérience ferroviaire de nuit tout en générant des revenus supplémentaires pour l'entreprise. Les deux compagnies ont dévoilé leur nouveau partenariat aujourd'hui à Vienne à l'occasion du World Passenger Festival .

Les passagers voyageant à bord des trains de nuit European Sleeper profiteront bientôt de la possibilité d'enchérir pour des surclassements, d'avoir accès à des classes de cabine plus élevées, au confort des cabines sleeper et couchettes et à d'autres équipements. Cette fonctionnalité conviviale s'adresse à tous les budgets, des voyageurs soucieux des coûts à ceux qui recherchent plus de confort.

Les marques de trains de voyageurs accordent une valeur inestimable aux revenus auxiliaires et aux surclassements qui jouent un rôle central quant à la durabilité et à la croissance du transport ferroviaire. Cette source de revenus permet aux marques ferroviaires non seulement d'investir dans l'amélioration des services, mais également de maintenir des tarifs compétitifs, enrichissant ainsi l'expérience de voyage globale tout en fidélisant les passagers.

« Nous sommes ravis de nous associer à European Sleeper qui partage notre engagement en faveur de l'innovation et de la création de voyages exceptionnels pour les passagers », a déclaré Ken Harris, fondateur et PDG de Plusgrade. « Nous sommes extrêmement fiers d'être un partenaire de confiance et sommes impatients de proposer des solutions innovantes et génératrices de revenus que European Sleeper et ses voyageurs apprécieront. »

La solution Upgrade de Plusgrade, reconnue comme solution de surclassement des revenus de nouvelle génération la plus largement adoptée dans le monde, s'intègre de manière transparente aux systèmes existants pour augmenter les revenus auxiliaires à forte marge. Reconnue par des centaines de marques de compagnies aériennes, d'hôtels, de transport ferroviaire et de croisières dans le monde entier, elle a prouvé son efficacité à optimiser les revenus et à maximiser les avantages pour les clients.

« Notre objectif est de créer des expériences ferroviaires de nuit à la fois confortables et inoubliables pour chaque passager qui voyage avec nous », a déclaré Elmer Van Buuren, cofondateur de European Sleeper. « L'introduction de cette nouvelle fonctionnalité de surclassement intéressante offre choix et flexibilité à nos passagers, ainsi qu'une expérience de voyage améliorée, pendant que nous établissons fièrement de nouvelles normes pour l'industrie ferroviaire. »

À une époque où les voyageurs accordent de plus en plus d'importance à la durabilité, au confort et aux expériences immersives, les voyages ferroviaires long-courrier redeviennent un choix incontournable. Les opérateurs ferroviaires connaissent une recrudescence de la demande alors que les voyageurs font des choix à la fois efficaces et respectueux de l'environnement. Cette recrudescence souligne le rôle central du transport ferroviaire dans l'avenir des voyages durables et agréables.

Alors que les marques ferroviaires répondent aux besoins changeants des voyageurs, des services auxiliaires qui améliorent le confort des passagers et génèrent des revenus sont devenus indispensables. European Sleeper et Plusgrade sont prêtes à offrir des expériences ferroviaires confortables et mémorables tout en optimisant les taux d'occupation en réponse à la demande croissante de voyages.

À propos de Plusgrade

Plusgrade alimente l'industrie mondiale du voyage avec son portefeuille de solutions de premier plan en matière de revenus auxiliaires. Plus de 200 compagnies aériennes, d'hôtellerie, de croisière, de transport ferroviaire de passagers et de services financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouveaux flux de revenus significatifs grâce à des expériences client incroyables. En tant que puissance en produits à revenus auxiliaires, Plusgrade a généré des milliards de dollars de nouvelles opportunités de revenus pour ses partenaires à travers sa plateforme, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de leurs passagers et invités. Plusgrade a été fondée en 2009. Elle possède des bureaux dans le monde entier et son siège est à Montréal.

À propos de European Sleeper

European Sleeper est une compagnie ferroviaire néerlandaise-belge qui se donne pour mission de revitaliser les voyages en train de nuit à travers l'Europe. À l'avant-garde de la recrudescence des voyages en train de nuit, Elmer van Buuren et Chris Engelsman, deux entrepreneurs passionnés, ont fondé European Sleeper. Leur engagement pour la renaissance des trains de nuit associe connaissances considérables et expériences inestimables dans ce domaine spécialisé.

La mission de European Sleeper est de favoriser les liens entre les pays, les régions, les villes, les personnes et les entreprises à travers l'Europe. Le voyage inaugural du 25 mai 2023 du service de train de nuit de European Sleeper entre Berlin et Bruxelles a marqué le début d'un plan ambitieux. La société s'apprête à étendre ses services pour inclure Dresde et Prague en 2024, et relier Amsterdam à Barcelone d'ici 2025.

SOURCE Plusgrade

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Carrie Mumford, Directrice, Brand & Communications, Plusgrade, [email protected]