Plusgrade et Citilink collaborent pour rehausser l'expérience des voyages aériens en proposant des expériences personnalisées, mettant l'accent sur la maximisation des opportunités de revenus accessoires pour la compagnie aérienne.

Les passagers de Citilink auront bientôt la possibilité d'enchérir sur des mises à niveau, offrant ainsi un plus grand choix et un confort accru dans la région Asie-Pacifique.

Grâce à ce partenariat, Plusgrade consolide davantage son leadership mondial dans les solutions de revenus accessoires, améliorant les expériences des passagers pour les compagnies aériennes et les entreprises de voyage à travers le monde.

MONTRÉAL, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Plusgrade , leader mondial des solutions de revenus auxiliaires pour l'industrie du voyage, est enchanté d'annoncer son partenariat avec Citilink , une compagnie aérienne à bas coût de premier plan en Indonésie. Révélée aujourd'hui à Singapour lors du Aviation Festival Asia , cette collaboration vise à rehausser l'expérience des passagers en intégrant de manière fluide la technologie, la personnalisation des passagers et l'optimisation des revenus auxiliaires.

Citilink lancera prochainement le programme GreenUp, permettant aux passagers de participer à des enchères pour des améliorations vers des sièges exclusifs de Green Zone, établissant ainsi une nouvelle norme dans la région Asie-Pacifique en termes de choix et de confort accrus. Ces mises à niveau offriront des avantages supplémentaires tels que l'accès à l'avant de la cabine, un débarquement prioritaire, un espace bagages prioritaire ou un accès prioritaire au compartiment supérieur, plus de place pour les jambes et de l'eau minérale gratuite. Cette collaboration renforce la position mondiale de Plusgrade en tant que partenaire privilégié des revenus auxiliaires pour les compagnies aériennes, les aidant à maximiser leurs flux de revenus et à accroître la satisfaction des clients.

« Notre partenariat avec Citilink reflète l'effort conjoint de l'industrie mondiale du voyage visant à améliorer l'expérience de voyage des passagers », a déclaré Ken Harris, fondateur et PDG de Plusgrade. « Plusgrade est fier de montrer la voie en créant des solutions personnalisables à l'intersection de la technologie et de la centrée sur le passager. »

Dans le paysage en constante évolution de l'industrie du voyage, où les préférences des passagers et les stratégies de revenus auxiliaires jouent un rôle crucial, la collaboration de Citilink avec Plusgrade en tant que partenaire technologique souligne un engagement envers l'innovation et la satisfaction des besoins dynamiques des voyageurs d'aujourd'hui. Le programme de mise à niveau amélioré reflète une tendance plus large de l'industrie visant à améliorer le confort et l'expérience des passagers tout en maximisant les flux de revenus.

« Nous sommes ravis de nous associer à Plusgrade et de proposer le programme innovant "GreenUp" à nos passagers, leur permettant de personnaliser leur expérience de voyage », a déclaré M. Ichwan Agus, directeur commercial de Citilink. « En tirant parti de la technologie avancée de Plusgrade et de son expérience approfondie dans les services complémentaires, nous sommes convaincus que nos passagers apprécieront la flexibilité et le confort supplémentaires que ce programme apportera à leur voyage. »

Citilink, une compagnie aérienne notée quatre étoiles par Skytrax, exploite une flotte robuste de 50 avions, reliant l'Indonésie nationalement et internationalement à l'Australie, Singapour, la Malaisie et le Timor-Leste. Réputée pour son excellence, Citilink consolide son statut de premier plan dans la région Asie-Pacifique.

Cette collaboration marque une étape significative vers un avenir où le voyage aérien fusionne de manière transparente la technologie, la personnalisation et des solutions axées sur le passager, assurant une expérience de voyage inégalée.

À propos de Plusgrade

Plusgrade alimente l'industrie mondiale du voyage grâce à son portefeuille de solutions de revenus auxiliaires de premier plan. Plus de 250 compagnies aériennes, hôtelières, de croisières, de transport ferroviaire de passagers et de services financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouvelles sources de revenus significatives grâce à des expériences client incroyables. En tant que centrale de revenus auxiliaires, Plusgrade a généré des milliards de dollars de nouvelles opportunités de revenus sur sa plateforme pour ses partenaires, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de passagers et d'invités.Plusgrade a été fondée en 2009 avec son siège social à Montréal et possède des bureaux dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez visiter Plusgrade.com .

À propos de Citilink

Citilink est une filiale de Garuda Indonesia Group, desservant des vols avec un système de connexion entre les villes.

En témoignage de son succès et de son engagement continu envers l'amélioration du service client, Citilink a reçu plusieurs prix tels que le Prix de la mise en œuvre des technologies de l'information dans le secteur des compagnies aériennes du ministère de la Communication et de la Technologie de l'information (2017), le Prix de gestion de la sécurité des transports du ministère des Transports (2017), une accréditation quatre étoiles de l'agence mondiale de notation de l'industrie de l'aviation, Skytrax, pendant deux années consécutives à partir de 2018, le Prix du choix des voyageurs TripAdvisor pendant trois années consécutives à partir de 2018, le titre de Compagnie aérienne à bas coût quatre étoiles de l'Airline Passenger Experience (APEX) pour la troisième fois, le titre de Compagnie aérienne la plus sûre en matière de COVID-19 avec cinq étoiles de Skytrax (2021), ainsi que divers autres prix prestigieux.

Pour plus d'informations sur Citilink, veuillez visiter www.citilink.co.id, la page Facebook de Citilink, Twitter @citilink et Instagram @citilink.

Renseignements: Carrie Mumford, Directrice, Brand & Communications, Plusgrade, [email protected]; Haza Ibnu Rasyad, Responsable de la Division Secrétariat d'Entreprise & RSE, Citilink, [email protected]