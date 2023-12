Plusgrade s'associe à Air Transat, chef de file en matière de voyages loisirs, pour intégrer harmonieusement de nouvelles solutions de revenus auxiliaires et de surclassement

Les détenteurs de billets en Classe Économie ont désormais la possibilité de s'offrir un surclassement en Classe Club, ce qui leur permet de profiter de plus de confort, de repas savoureux et de services prioritaires à l'aéroport

Plusgrade poursuit sa trajectoire de croissance en fournissant des solutions de revenus auxiliaires à plus de 200 partenaires de voyage dans le monde

MONTRÉAL, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Plusgrade, le chef de file mondial des solutions de revenus auxiliaires pour l'industrie du voyage, annonce aujourd'hui un partenariat avec Air Transat, élue meilleure compagnie aérienne loisirs au monde, afin d'améliorer l'expérience de ses passagers. Plusgrade propulse un nouveau produit qui permettra aux passagers d'Air Transat de se procurer un surclassement en Classe Club et de profiter d'un maximum de confort dans une cabine exclusive, de repas savoureux et de services prioritaires à l'aéroport.

Les détenteurs de billets en Classe Économie d'Air Transat ont maintenant de multiples occasions de rehausser leur expérience de voyage en s'offrant les avantages exclusifs de la Classe Club. Sur les vols admissibles, les passagers peuvent participer à une enchère pour obtenir un surclassement, et ce, jusqu'à 26 heures avant le départ. De plus, les passagers peuvent également opter pour un surclassement instantané lors de l'enregistrement en ligne, disponible 24 heures avant le départ.

« Les compagnies aériennes sont de plus en plus à la recherche de moyens innovants d'améliorer l'expérience des voyageurs tout en augmentant leurs revenus auxiliaires, a déclaré Ken Harris, fondateur et PDG de Plusgrade. Nous sommes ravis de nous associer à Air Transat et de nous intégrer harmonieusement à leur parcours client. Ensemble, nous offrirons de belles expériences à leurs voyageurs. »

L'intégration du produit de surclassement par Plusgrade est rapide et facile. Il est conçu pour s'assurer qu'il n'y a pas d'impact sur le parcours d'enregistrement des passagers tout en permettant à Air Transat de commercialiser les sièges disponibles grâce à cette plateforme réactive et dynamique.

« Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Plusgrade pour offrir des solutions clés en main à nos passagères et passagers, a déclaré Michèle Barre, cheffe de la direction des revenus chez Transat. Nous pensons que les voyages doivent être confortables et mémorables, et ce partenariat nous permet d'offrir des expériences améliorées qui raviront nos clients avant même que leur voyage ne commence. »

Ce partenariat entre deux entreprises montréalaises est le signe d'un marché canadien du voyage florissant et innovant. Rappelons qu'Air Transat a été nommée meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux Skytrax 2023 World Airline Awards, et Plusgrade a été nommé meilleur fournisseur de technologie dans le domaine des revenus auxiliaires par OAG alors qu'il continue de prendre de l'expansion dans l'industrie mondiale du voyage, générant des milliards de dollars en nouvelles opportunités de revenus pour ses partenaires.

Pour de plus amples renseignements sur le surclassement d'Air Transat, veuillez consulter le site : https ://www.airtransat.com/fr-CA/reserver/reserver-un-vol/surclassement .

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 36 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur les côtes est et ouest-américaines, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, Air Transat s'engage au profit d'une industrie du voyage soucieuse de l'environnement. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à l'Aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

À propos de Plusgrade

Plusgrade alimente l'industrie mondiale du voyage grâce à son portefeuille de solutions de revenus auxiliaires de premier plan. Plus de 200 compagnies aériennes, hôtelières, de croisières, de transport ferroviaire de passagers et de services financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouvelles sources de revenus significatives grâce à des expériences client incroyables. En tant que centrale de revenus auxiliaires, Plusgrade a généré des milliards de dollars de nouvelles opportunités de revenus sur sa plateforme pour ses partenaires, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de passagers et d'invités. Plusgrade a été fondée en 2009 avec son siège social à Montréal et possède des bureaux dans le monde entier.

SOURCE Plusgrade

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Carrie Mumford, Directrice, marque et communications, Plusgrade, [email protected]; Marie-Christine Pouliot, Conseillère principale en relations publiques, Transat, [email protected]