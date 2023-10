Plusgrade collabore avec The Leading Hotels of the World (LHW) pour améliorer l'expérience de fidélisation pour les membres du Leaders Club

Avec Points , une entreprise Plusgrade, les membres du Leaders Club profitent de plus de flexibilité pour gagner et utiliser leurs points, avec des avantages tels que Acheter et Offrir.

Cette gamme élargie de propositions de programmes de fidélité permet aux membres d'accélérer leur acquisition de récompenses.

Cette collaboration souligne l'engagement de Plusgrade à améliorer le paysage de la fidélisation et à contribuer activement à l'évolution des programmes aux côtés de ses précieux partenaires.

MONTRÉAL, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Plusgrade , le leader des solutions de revenus auxiliaires pour le secteur mondial du voyage, annonce aujourd'hui un nouveau partenariat pluriannuel avec The Leading Hotels of the World (LHW), leader de l'hôtellerie indépendante de luxe. L'unité commerciale de fidélisation de Plusgrade, Points, offrira plusieurs avantages aux membres du Leaders Club, qui enrichiront l'expérience des membres, offrant un plus grand choix et une plus grande flexibilité dans la façon dont les récompenses sont gagnées et échangées.

Grâce au partenariat avec Points, une entreprise Plusgrade, les membres du Leaders Club ont maintenant la possibilité d'accélérer leur progression vers leurs objectifs de récompense en effectuant un achat forfaitaire immédiat de récompenses par le biais de la fonctionnalité « Acheter des Points ». Cela permet aux membres d'accéder plus rapidement à des séjours et à des expériences hôtelières exceptionnelles.

De plus, les membres du Leaders Club auront également accès à la fonction « Offrir des Points ». Elle donne aux membres la possibilité de partager le luxe avec leur famille et leurs amis en transférant facilement des points, offrant une plus grande flexibilité dans la façon dont les points sont échangés.

« Chez Plusgrade, nous offrons une expérience client incroyable grâce à des produits conçus pour améliorer le trajet des voyageurs », a déclaré Ken Harris, fondateur et PDG de Plusgrade. « Nous avons hâte d'offrir aux membres du Leaders Club des avantages novateurs qui amélioreront leur expérience de fidélisation tout en stimulant la croissance substantielle des revenus auxiliaires pour LHW. »

Dans une période de transformation dynamique au sein de l'industrie de l'hôtellerie de luxe, LHW établit avec constance la norme d'une qualité inégalée et d'expériences extraordinaires dans son portefeuille de plus de 400 hôtels de luxe indépendants. LHW continue d'innover et offre désormais aux clients fidèles et aux membres du programme Leaders Club un accès à de nouveaux niveaux de choix et de flexibilité.

« Nous sommes ravis de tirer parti de l'expertise de Plusgrade pour offrir ces nouvelles propositions aux membres de notre Leaders Club », a déclaré Phil Koserowski, vice-président principal et chef du marketing de The Leading Hotels of the World. « Cette collaboration fournit plus d'utilité à nos meilleurs clients, leur donnant plus de moyens d'accumuler et d'utiliser des points et, en fin de compte, de continuer à voyager dans le monde grâce à notre portefeuille mondial d'hôtels d'exception. »

Depuis plus de deux décennies, Points, une entreprise de Plusgrade, aide les programmes de fidélisation à construire, alimenter et développer une meilleure expérience de fidélisation. Depuis sa fondation, elle a toujours mis l'accent sur la fidélisation et la confiance avec plus de 60 partenaires de l'écosystème des compagnies aériennes, du voyage, de l'hôtellerie, du commerce de détail et de la finance dans le monde entier. Cette collaboration avec LHW reflète l'engagement de Plusgrade à transformer le paysage de la fidélisation et à contribuer à façonner l'avenir des programmes de fidélisation aux côtés de ses partenaires.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.lhw.com/collections/manage-points.

À propos de Plusgrade

Plusgrade alimente l'industrie mondiale du voyage avec son portefeuille de solutions de premier plan en matière de revenus auxiliaires. Plus de 200 compagnies aériennes, d'hôtellerie, de croisière, de transport ferroviaire de passagers et de services financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouveaux flux de revenus significatifs grâce à des expériences client incroyables. En tant que géant des revenus auxiliaires, Plusgrade a généré des milliards de dollars de nouvelles opportunités de revenus pour ses partenaires à travers sa plateforme, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de leurs passagers et invités. Plusgrade a été fondée en 2009. Elle possède des bureaux dans le monde entier et son siège est à Montréal.

À propos de The Leading Hotels of the World, Ltd. (Leading Hotels)

Composé de plus de 400 hôtels dans plus de 80 pays, LHW est la plus grande collection d'hôtels de luxe indépendants. En 1928, 38 hôteliers indépendants se sont réunis pour créer LHW. Depuis lors, la Société a soigneusement sélectionné des hôtels distinctifs, des stations balnéaires, des auberges, des chalets, des villas et des camps de safari, des Alpes enneigées d'Europe au veld africain, pour les partager avec des âmes aventureuses à la recherche de rareté. La communauté LHW est riche de personnes exceptionnelles, unies par une passion pour les découvertes surprenantes et les détails qui accompagnent chaque expérience. Les hôteliers LHW sont des artisans de l'hôtellerie dont l'expertise, l'engagement envers l'excellence et le flair individuel leur permettent de créer des moments inoubliables pour leurs clients. Et ce sont ces expériences authentiques et personnalisées, combinées à l'hôtellerie chaleureuse et au service personnalisé qu'elles offrent, qui permettent aux voyageurs exigeants de revenir encore et encore. La collection de LHW couvre le monde entier et promet un large éventail de destinations et d'expériences hors du commun, mises en valeur par le programme de fidélisation des clients Leaders Club. Des anciens palais reconvertis aux maisons de campagne gérées par les mêmes familles depuis des générations, en passant par les gratte-ciel étincelants des centres urbains dynamiques, les escapades sereines sur des îles privées et les camps de glamping - et bien plus - explorez, trouvez l'inspiration et vivez des moments de voyage inoubliables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.lhw.com, Facebook @LeadingHotels, Twitter @LeadingHotels et Instagram @leadinghotelsoftheworld

