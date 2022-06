L'acquisition crée un nouveau chef de file mondial des revenus accessoires pour l'industrie du voyage

Plusgrade devrait désormais générer plus de 3,5 G$ US en nouvelles occasions de revenus pour ses partenaires en 2022

L'acquisition crée une entreprise d'une envergure inégalée dans le secteur du voyage : son nombre de partenaires passe de 80 à plus de 140 à l'échelle mondiale

MONTRÉAL, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - Plusgrade, une plateforme de revenus accessoires de premier plan destinée au secteur mondial du voyage, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait clôturé l'acquisition précédemment communiquée de Points.com inc. (TSX: PTS) (Nasdaq: PCOM) (« Points »), chef de file mondial en matière de propulsion du commerce de la fidélisation.

Cette opération crée une nouvelle puissance mondiale des revenus accessoires pour l'industrie du voyage. Elle établit une présence inégalée et sans équivalent dans ce segment de marché. L'entité combinée devrait générer en 2022 de nouvelles occasions de revenus d'une valeur de plus de 3,5 G$ US pour plus de 140 partenaires des secteurs du transport aérien, de l'hôtellerie, des croisières, du transport ferroviaire et des services financiers dans 60 pays. Ce montant devrait augmenter à mesure que l'industrie du voyage poursuit sa reprise.

Deux des plus importantes sources de revenus accessoires pour le secteur mondial du voyage sont les programmes de fidélisation et les fonctionnalités « à la carte », notamment concernant les sièges, selon The 2021 CarTrawler Yearbook of Ancillary Revenue publié par IdeaWorksCompany. En réunissant deux chefs de file dans chacun de ces domaines, la société issue du regroupement crée une plateforme solide qui aura une incidence considérable sur les résultats des entreprises de l'industrie mondiale du voyage. L'acquisition de Points permettra à Plusgrade d'étendre sa présence dans des secteurs connexes, ainsi que d'élargir sa gamme de produits et services à valeur ajoutée et génératrice de revenus, qui compte déjà sur deux produits phares : les solutions de surclassement et de siège voisin libre.

« Grâce à la mise en commun de nos deux entreprises, nous continuons à concrétiser notre vision de devenir une puissance mondiale en matière de revenus accessoires, permettant à nos partenaires mondiaux du secteur du voyage de dégager des revenus et d'offrir des expériences exceptionnelles à leur clientèle. Nous disposons désormais d'un éventail plus large de produits et services sur la plateforme Plusgrade. Cette nouvelle offre favorisera la rentabilité de nos partenaires tout en améliorant l'expérience de voyage de leur clientèle, ce qui nous permettra de donner vie à notre devise : des millions de sourires et des milliards de dollars », a déclaré Ken Harris, fondateur et chef de la direction de Plusgrade. « Nous sommes très heureux que deux entreprises canadiennes - l'une à Montréal et l'autre à Toronto - unissent leurs forces pour créer une véritable réussite canadienne dont l'empreinte et les retombées seront internationales. Les deux sociétés possèdent des cultures semblables et ont pour objectif commun de contribuer au succès de leurs partenaires. Nous avons hâte de continuer à façonner et à développer ensemble le domaine des revenus accessoires. Nous sommes satisfaits de bénéficier du soutien et de la confiance d'investisseurs mondiaux de premier plan - CDPQ et Novacap - alors que nous entamons ce nouveau chapitre de l'histoire de l'entreprise. »

« C'est un jour mémorable pour Points, a affirmé Rob MacLean, chef de la direction de Points. En nous associant à Plusgrade, nous ferons partie d'un véritable chef de file mondial des revenus accessoires dans plusieurs secteurs. Nos deux équipes se complètent naturellement, et nous avons hâte de créer ensemble encore plus de valeur pour nos partenaires. Il s'agit d'un jour déterminant pour notre entreprise et pour l'industrie du voyage en général. Combiner l'expertise de Points en matière de fidélisation avec les capacités de Plusgrade à dégager de nouvelles sources de revenus pour les partenaires du secteur du voyage représente une occasion passionnante, en particulier dans une industrie prête à connaître une forte reprise. »

« Nous sommes très fiers de notre partenariat avec Ken et l'équipe de Plusgrade, qui permettra de soutenir leur mission consistant à fournir au secteur mondial du voyage des solutions novatrices pour générer des revenus, a indiqué David Lewin, associé principal de Novacap. Notre engagement envers Plusgrade est fondé sur notre forte appréciation de son modèle d'affaires sous-jacent, du calibre de son équipe de direction et du potentiel du marché. L'opération d'aujourd'hui témoigne de la mise en œuvre du plan de croissance de Plusgrade. »

« À titre d'actionnaire majeur de Plusgrade depuis bientôt 4 ans, la CDPQ est fière de contribuer à cette acquisition transformative qui permet aujourd'hui à Plusgrade d'élargir ses effectifs et son offre de produits », a affirmé Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe Québec à la CDPQ. « En plus de mener à la création d'un champion mondial, cette transaction permet d'unir un grand bassin de talents avec des expertises reconnues dans le secteur des revenus accessoires et de la commercialisation dans le secteur mondial du voyage. »

Plusgrade et Points continueront à mener leurs activités avec leurs équipes de direction actuelles.

Conformément au plan d'arrangement, une filiale en propriété exclusive de Plusgrade a acquis la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Points en contrepartie de 25,00 $ US en espèces par action ordinaire.

En vertu de ce plan, les actions de Points seront radiées du TSX et du Nasdaq peu après. Points demandera également de cesser d'être un émetteur assujetti dans toutes les provinces du Canada.

En lien avec le plan, 13994384 Canada inc., une filiale en propriété exclusive de Plusgrade et l'acheteur aux fins du plan, a déposé une déclaration selon le système d'alerte sous le profil de Points sur SEDAR. L'adresse de Points est le 111, rue Richmond Ouest, bureau 700, Toronto (Ontario) M5H 2G4, et l'adresse de 13994384 Canada inc. est le 155, rue Wellington Ouest, Toronto (Ontario) M5V 3J7.

Tous les détails du plan et certains autres éléments sont présentés dans la circulaire d'information de la direction de Points sous son profil d'émetteur sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov.

À propos de Plusgrade

Plusgrade propulse l'industrie mondiale du voyage grâce à son portefeuille de solutions de pointe en matière de revenus accessoires. Plus de 140 compagnies des secteurs du transport aérien, de l'hôtellerie, des croisières, du transport ferroviaire et des services financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouvelles sources de revenus importantes tout en créant des expériences clients incroyables. En tant que chef de file des revenus accessoires, Plusgrade a généré des milliards de dollars en nouvelles occasions de revenus via sa plateforme pour ses partenaires, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de leurs passagers et invités. Fondée en 2009, Plusgrade, dont le siège social est situé à Montréal, détient des bureaux à travers le monde.

À propos de Points

Points est un partenaire de confiance des principaux programmes mondiaux de fidélisation et tire parti de sa plateforme transactionnelle de fidélisation unique pour concevoir, propulser et développer un réseau de moyens, pour les membres, d'accumuler et d'utiliser leurs primes de fidélisation préférées. La plateforme combine connaissances, technologies et ressources pour rendre les transactions en primes de fidélisation plus simples et plus intelligentes pour près de 60 programmes de récompenses à l'échelle mondiale. Fondée en 2000, Points, dont le siège social est situé à Toronto, compte des équipes réparties dans le monde entier.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.points.com .

À propos de la CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 419,8 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 G$ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs Technologies, médias et télécommunications, Industries et Services financiers, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap détient les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez le site www.novacap.ca.

