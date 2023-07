CHONGQING, Chine, 28 juillet 2023 /CNW/ - La tradition des prunes vertes fermentées dans l'alcool remonte à l'ancienne Chine et est devenue populaire auprès du grand public pendant les dynasties Song et Yuan. Aujourd'hui, cette tradition transcende le temps et les mers, atteignant les côtes de Vancouver, au Canada, où MEIJIAN a créé une sensation culturelle de l'Orient.

Le 19 juillet, MEIJIAN a organisé une dégustation de liqueur de prune à Vancouver, en Colombie-Britannique. Près de 30 experts, créateurs de cocktails et leaders d'opinion de l'industrie de l'alcool au Canada et à l'étranger se sont réunis pour lever leur verre à ce délice oriental : la liqueur de prune verte.

Traverser l'océan Pacifique

Les prunes vertes de l'Orient conquièrent les papilles gustatives de l'Occident

Lors de la dégustation, les invités ont goûté à la liqueur de prune verte et à la liqueur de prune fumée de MEIJIAN. Les produits ont fait l'objet de critiques élogieuses. L'arôme unique de la liqueur de prune chinoise a attiré les éloges de nombreux amateurs d'alcool à l'étranger.

« Le parfum distinctif des prunes vertes fleurit dans la bouche, et la saveur fumée s'adapte parfaitement aux palais avertis de nos amis étrangers qui aiment les goûts de tourbe. D'un point de vue professionnel, le corps des alcools MEIJIAN est extrêmement polyvalent et peut être jumelé à différentes viandes, à des fruits de mer et plus encore », a déclaré le sommelier professionnel Kyle Gartlan-Close. La liqueur de prune verte MEIJIAN a repoussé les limites des saveurs chinoises de liqueur de prune à l'extrême et est devenue un symbole lumineux de liqueur de prune chinoise à l'étranger.

Pour préserver le goût unique de la liqueur de prune chinoise, MEIJIAN a établi quatre grandes bases de culture de prunes vertes en Chine, menant des recherches physiques et chimiques sur près de 200 variétés de prunes vertes indigènes et plus de 1 700 tests de saveur.

Aujourd'hui, portant l'essence de la liqueur fine chinoise, MEIJIAN a parcouru des milliers de kilomètres pour atteindre l'Amérique du Nord, apportant des prunes vertes cultivées dans des montagnes brumeuses aux tables d'amis d'outre-mer et de la diaspora chinoise.

MEIJIAN s'est rendu dans 20 pays

La liqueur de prune verte MEIJIAN gagne en popularité au sein du marché étranger

Le 20 avril dernier, MEIJIAN a participé à la Journée de la langue chinoise des Nations Unies en tant que seule marque d'alcool chinois invitée, servant de pont pour promouvoir l'histoire, la culture et l'esprit national chinois. MEIJAN a ouvert la voie à l'expansion des marques chinoises de liqueur de prune sur la scène internationale.

Selon les statistiques, depuis le lancement officiel de MEIJIAN en 2019, la marque est fréquemment apparue dans les marchés de la restauration et de l'alcool de près de 20 pays et régions, dont l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Malaisie et Singapour, et a reçu des éloges de la part des consommateurs tant au pays qu'à l'étranger.

La liqueur de prune verte de MEIJIAN fait connaître la philosophie de la Chine en matière de consommation d'alcool et l'essence de ses paysages au monde occidental, devenant indéniablement une marque internationale dans l'industrie chinoise des liqueurs de prune verte.

« Le goût de la liqueur MEIJIAN me donne confiance dans son voyage autour du monde. Elle peut être associée à tant de types d'aliments. La ville de Vancouver, au Canada, compte de nombreux excellents restaurants cantonais, et je crois que ceux-ci devraient envisager de mettre MEIJIAN sur leurs tables. Ce sera une expérience culinaire exquise », a commenté Mark Hicken, conseiller en vin et blogueur.

