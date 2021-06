Le bracelet HUAWEI Band 6 est le premier bracelet intelligent de Huawei à mettre de l'avant un écran AMOLED FullView de 1,47 pouce (3,73 cm) avec un rapport écran/bracelet de 64 pourcents, ce qui signifie qu'il peut afficher plus de renseignements tout en conservant son élégance. De plus, le bracelet HUAWEI Band 6 hérite de la batterie d'une durée de semaines des produits électroniques portables de Huawei.

Un confort suprême et un suivi précis de la condition physique et de la santé sont des essentiels pour les bracelets intelligents. Dans cette optique, le bracelet HUAWEI Band 6 adopte des exigences extrêmement élevées en matière de conception, de matériaux et des diverses technologies de captation. Avec son poids de seulement 18 g, le bracelet HUAWEI Band 6 se porte confortablement pour assurer le suivi de la condition physique pendant toute la journée. Le bracelet HUAWEI Band 6 est non seulement le premier bracelet intelligent de Huawei qui prend en charge le suivi du SpO2 toute la journée, mais il offre également aux utilisateurs une gamme complète de fonctions de suivi de la condition physique et de la santé telles que le suivi de la fréquence cardiaque, du sommeil et du stress. Pour le suivi de la mise en forme, le bracelet HUAWEI Band 6 prend en charges 96 modes d'entraînement avec un suivi professionnel des données et des analyses qui aident les utilisateurs à faire des exercices de façon scientifique.

Un leader des tendances en matière de conception de bracelets intelligents

Le bracelet HUAWEI Band 6 est doté d'un écran AMOLED FullView de 1,47 pouce (3,73 cm) avec une résolution de 194 x 368 et 282 PPP qui offre un contenu vif. L'affichage coloré de l'écran offre aux utilisateurs des renseignements d'une plus grande clarté et l'affichage des données sur l'entraînement et la santé dans un rapport d'affichage plus convivial. Les utilisateurs peuvent facilement faire des gestes des glissement vers le haut et le bas, vers la gauche et la droite, comme sur l'écran tactile d'un téléphone intelligent.

Un design compact et une durée de batterie de deux semaines

Le bracelet HUAWEI Band 6 hérite de la batterie longue durée des dispositifs portables Huawei et de la gestion de la consommation d'énergie à partir d'un plus grand écran. Soutenu par une composante de puces à haute efficacité et par des algorithmes intelligents d'économie d'énergie, le bracelet HUAWEI Band 6 permet une utilisation ininterrompue du suivi de la fréquence cardiaque et du sommeil avec une durée de batterie de 14 jours. De plus, le bracelet HUAWEI Band 6 prend en charge la recharge rapide à l'aide d'un chargeur magnétique. Une recharge de cinq minutes suffit pour que le bracelet intelligent dure pendant deux jours d'usage normal. Avec son poids de seulement 18 g, le bracelet HUAWEI Band 6 est une pièce remarquable qui se distingue par son écran FullView et sa batterie d'une autonomie de deux semaines.

Un nouveau style de vie avec une gestion proactive de la condition physique

Les fonctions de suivi de la mise en forme et de la santé comptent parmi les fonctions les plus populaires auprès des utilisateurs de bracelets intelligents. Grâce aux modules matériels optimisés, à Huawei TruSeenTM 4.0 et au nouvel algorithme d'économie d'énergie, le bracelet HUAWEI Band 6 prend maintenant en charge le suivi du SpO2 toute la journée. Il assure le suivi du niveau d'oxygène dans le sang de l'utilisateur. Le bracelet HUAWEI Band 6 offre également une surveillance continue, en temps réel et précise de la fréquence cardiaque, du sommeil et du stress. Il avertira également l'utilisateur si la fréquence cardiaque au repos est trop élevée ou trop faible.

Les fonctions de mise en forme du bracelet HUAWEI Band 6 offre également une toute nouvelle expérience aux utilisateurs. Les 11 modes d'entraînement professionnel, comme la course à pied en intérieur et en extérieur, le vélo et le saut à la corde, en plus de 85 modes personnalisés, y compris la mise en forme, les jeux de balles et différents types de danse, offrent une grande couverture du suivi des activités d'entraînement.

Les écouteurs HUAWEI FreeLace: des écouteurs sans fil évolués

Les écouteurs HUAWEI FreeLace seront également disponibles au Canada à compter du 11 juin 2021. Les écouteurs HUAWEI FreeLace sont composés de métal à mémoire enveloppé de silicone liquide d'apparence attrayante, doux au toucher et pour la peau. À l'intérieur de chaque haut-parleur, il y a une grande unité de pilote dynamique avec un diamètre de 9,2 mm. Composés d'un diaphragme TPU ultrafin et d'un placage en titane, les pilotes livrent des basses percutantes et des aigus doux. Les écouteurs HUAWEI FreeLace prennent facilement en charge le jumelage Bluetooth à l'aide d'un connecteur USB Type-C, dissimulé entre l'écouteur droite et son câble de boutons de volume. Ils peuvent également être branchés à n'importe quel port USB Type-C de tout téléphone intelligent, tablette ou PC pour une recharge rapide. Une recharge de 5 minutes permet aux écouteurs de fonctionner pendant une période pouvant atteindre 4 heures. Les écouteurs HUAWEI FreeLace offrent jusqu'à 18 heures de temps de lecture ou 13 heures de temps de conversation sur une seule charge. Le commutateur magnétique améliore la portabilité des écouteurs, alors que son capteur Hall intégré rend les commandes encore plus intuitives que jamais : connectez les deux écouteurs et ils entreront en mode de veille, ils reprendront automatiquement une fois séparés.

Le bracelet HUAWEI Band 6 est disponible au Canada à compter du 11 juin à un prix au détail suggéré de 98,99 $CA, dans les couleurs suivantes : noir de graphite et soleil ambré.

Le bracelet HUAWEI Band 6 et les écouteurs HUAWEI FreeLace seront disponibles auprès de certains détaillants canadiens, y compris Amazon, Bureau en gros, Canada Computers, Visions Electronics, Walmart, Newegg, Memory Express, TSC et autres.

À propos de Huawei Consumer BG About Huawei Consumer BG

Les produits et service de HUAWEI sont disponibles dans plus de 170 pays et sont utilisés par un tiers de la population mondiale. Quatorze centres de recherche et développement ont été établis, notamment en Allemagne, en Suède, en Russie, en Inde et en Chine. Huawei Consumer BG est l'une des trois divisions d'affaires de Huawei et elle comprend les téléphones intelligents, les PC, les tablettes, le prêt-à-porter électronique, les services infonuagiques, etc. Le réseau mondial de Huawei s'appuie sur plus de 30 ans d'expertise dans le secteur des télécommunications et il se consacre à fournir les dernières avancées technologiques aux consommateurs du monde entier.

Établie en 2008, Huawei Canada se classe parmi les principaux investisseurs en recherche et développement au pays et elle s'engage à connecter les Canadiens à un avenir meilleur et plus radieux.

Exonération : Les données sont basées sur les résultats des tests effectués dans les laboratoires Huawei. La durée de la batterie est de 14 jours pour une utilisation moyenne ou de 10 jours pour une utilisation intensive. Les fonctions ne sont pas conçues pour un usage médical et le produit ne doit pas servir à des fins médicales, il ne doit pas servir à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir toute maladie ou condition. Toutes les données et les résultats chiffrés ne doivent servir qu'à titre de référence personnelle. La disponibilité de certaines fonctions dépend des marchés et des pays.

SOURCE Huawei Consumer Business Group

Renseignements: Pour plus de renseignements, veuillez vous rendre sur : https://consumer.huawei.com/ca/