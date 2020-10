Plus essentiels que jamais, Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec rejoignent plus de 3,7 millions de lecteurs, soit un Québécois sur deux !

MONTRÉAL, le 21 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Les résultats de la plus récente étude du lectorat Vividata témoignent une fois de plus de l'importance des médias traditionnels en temps de crise et surtout de la place prépondérante qu'occupent Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec dans le cœur des Québécois.

Grâce à leurs éditions papier et à leurs différentes plateformes numériques, Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec rejoignent chaque semaine un grand total de plus de 3,7 millions de lecteurs1, ce qui représente un Québécois sur deux1. Ces données confirment hors de tout doute le rôle de premier plan qu'occupent ces deux quotidiens, tant pour les lecteurs que pour les annonceurs qui sont ainsi en mesure d'atteindre un vaste public via des véhicules publicitaires variés, ciblés et performants.

« Alors que le Québec et le monde continuent de vivre une situation sans précédent en raison de la pandémie de COVID-19, Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec demeurent plus que jamais dédiés à leur mission première : celle d'informer leurs lecteurs, de les divertir et de défendre leurs intérêts, et ce, 7 jours sur 7, sur la plateforme de leur choix, incluant le papier. Ayant investi de façon importante dans un contenu de qualité et de journalisme d'enquête, les quotidiens de Québecor s'avèrent une source d'information fiable et incontournable, alors qu'il est parfois difficile de distinguer le vrai du faux. Plus qu'un slogan, notre signature Un vrai journal, un journal vrai constitue un véritable engagement : celui d'incarner LA référence en matière d'information, et ce, grâce au travail minutieux de nos nombreux journalistes et de nos chroniqueurs représentant une diversité d'opinions inégalée », déclare Lyne Robitaille, vice-présidente principale Journaux, Magazines, Distribution et Imprimerie Québecor.

Le Journal de Montréal, livré à votre porte, 7 jours sur 7 !

Comptant plus de 3,1 millions de lecteurs chaque semaine sur toutes ses plateformes, Le Journal de Montréal est toujours, et de loin, le média de choix au Québec1. Au total, Le Journal de Montréal rejoint maintenant 667 000 lecteurs de plus que La Presse, soit un écart de 27%1. Imprimée 7 jours sur 7, la version papier du Journal de Montréal demeure stable avec plus de 2,2 millions de lecteurs par semaine, ce qui démontre encore aujourd'hui la force de l'imprimé2.

Le Journal de Québec rejoint 105% plus de lecteurs que son principal concurrent

De son côté, Le Journal de Québec rejoint 1 675 000 lecteurs chaque semaine1, toutes plateformes confondues, en plus de demeurer le seul quotidien de la Capitale-Nationale à être encore publié 7 jours sur 7. Ces solides résultats permettent au Journal de Québec de conserver sa position de leader à Québec, que ce soit au niveau imprimé, numérique ou multiplateforme1.

Des plateformes numériques de plus en plus populaires

Grâce à leurs différentes plateformes numériques, dont l'application mobile J5, Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec rejoignent de plus en plus de lecteurs au Québec. Selon Vividata, Le Journal de Montréal voit le nombre de ses lecteurs numériques augmenter de +20 % par rapport au dernier sondage3, tandis que Le Journal de Québec enregistre une hausse de +31 %3!

Notons que le sondage Vividata Automne 2020 couvre la période de juillet 2019 à juin 2020.

À propos des journaux de Québecor

Les journaux de Québecor regroupent les quotidiens suivants, soit Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec ainsi que le journal 24 Heures disponibles en version papier et en version électronique. De plus, les journaux de Québecor offrent le choix de lire leurs contenus sur toutes les plateformes numériques dont les sites Web JournaldeMontreal.com, JournaldeQuebec.com, JournaldeMontreal.com/24heures et l'application mobile gratuite personnalisable J5 et J5 Tablette du Journal de Montréal et du Journal de Québec.

Sources :

1Vividata Automne 2020 vs Automne 2019, province de Québec, 14 +, cumulatif 7 jours, multiplateforme.

2Vividata Automne 2020 vs Automne 2019, province de Québec, 14 +, cumulatif 7 jours, imprimé.

3Vividata Automne 2020 vs Automne 2019, province de Québec, 14 +, cumulatif 7 jours, numérique.

