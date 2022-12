Si les travailleurs canadiens revoient lentement leurs priorités en matière de congés, la part de ceux qui utilisent l'ensemble de leurs jours de vacances reste en deçà des niveaux d'avant la pandémie.

TORONTO, le 14 déc. 2022 /CNW/ - En moyenne, trois travailleurs canadiens interrogés sur 10 (29 %) disent avoir utilisé la totalité de leurs vacances en 2022, une augmentation de deux points de pourcentage par rapport à 2021 (27 %), mais bien en deçà des chiffres de 2019 (48 %). L'enquête révèle également que le « coût brut des congés » des Canadiens a diminué pour une deuxième année consécutive.

Baisse du coût brut des congés

Selon l'enquête, le travailleur canadien moyen pait moins de coût brut des congés, puisque près du tiers (31 %) disent ne pas avoir travaillé d'heures additionnelles avant ou après avoir pris une semaine de vacances. Ceux qui ont accumulé du temps supplémentaire pour rattraper une semaine de congé disent avoir investi en moyenne 20 heures additionnelles pour se préparer et revenir de leurs vacances. Cela représente une baisse d'une heure par rapport à l'année dernière et 14 heures de moins que la moyenne de 2020, le coût le plus élevé déclaré à ce jour :

Des Fêtes à domicile pour les travailleurs

La plupart des travailleurs canadiens (69 %) disent qu'ils ne voyageront pas pendant la période des Fêtes, ce qui représente une baisse de 7 points de pourcentage par rapport à l'an dernier.

Plus de la moitié des répondants (56 %) suggère que les niveaux d'inflation actuels ont joué un rôle dans leurs projets de voyages de vacances.

« Les données de notre enquête annuelle sur le coût brut des congés indiquent un changement prometteur pour les travailleurs canadiens, alors que ceux-ci repensent leur temps pour se déconnecter du travail, déclare Heather Haslam, vice-présidente du marketing chez ADP Canada. Cependant, il est important de reconnaître que la quantité de vacances utilisée est en deçà des niveaux prépandémiques et que des facteurs externes peuvent avoir une incidence sur la capacité des Canadiens à prendre un congé. En aidant les travailleurs à prioriser des habitudes de vie saines au travail, les organisations peuvent ainsi contribuer à accroître l'engagement et le niveau de rétention des employés. »

Les travailleurs canadiens reviennent doucement à leurs habitudes de vacances d'avant la pandémie

L'année 2020 a clairement marqué une rupture dans les niveaux de coût brut des congés et le nombre de jours de congé pris, en moyenne, par les travailleurs au pays. Bien que ces derniers rebondissent lentement, les données récoltées indiquent qu'il reste encore du travail à faire pour s'assurer que les employés se déconnectent et se reposent.

« Alors que nous nous tournons vers une nouvelle année, il est prometteur de voir une diminution du volume d'heures dépensées en coût brut des congés, et de voir que les Canadiens utilisent davantage les jours de vacances qui leurs sont alloués. 2023 sera l'occasion pour les employeurs d'outiller leurs employés en termes de bien-être, en encourageant les travailleurs à se ressourcer et à se déconnecter, favorisant ainsi l'engagement et la productivité », conclut Mme Haslam.

Méthodologie du sondage

Ce sondage a été mené https://www.marugroup.net/pollingdu 25 au 27 novembre 2022 par Maru Public Opinion, se basant sur ses échantillons et experts en collecte de données de Maru/Blue et auprès d'une sélection aléatoire de 811 travailleurs canadiens qui sont des panélistes en ligne de Maru Voice Canada. Les données ont été pondérées pour correspondre aux données du recensement de la population. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de +/- 3,4 %, 19 fois sur 20. De plus amples détails peuvent être trouvés à Canadian Public Opinion Polls | Maru Group.

