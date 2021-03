Plus de trois adultes sur quatre achètent maintenant en ligne au Québec

QUÉBEC, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Selon une enquête NETendances rendue publique aujourd'hui par l'Académie de la transformation numérique (ATN), 78 % des adultes québécois ont réalisé au moins un achat en ligne au cours de l'année 2020, soit une hausse de 15 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. L'enquête intitulée Le commerce électronique au Québec révèle également que cette augmentation est beaucoup plus prononcée chez les Québécois âgés de 55 ans et plus.

Très forte augmentation chez les adultes de 55 ans et plus

La proportion de Québécois de 55 à 64 ans à avoir réalisé au moins un achat en ligne a connu un bond de 29 points de pourcentage en 2020, passant de 48 % à 77 %. La hausse a été encore plus forte au sein du groupe des 65-74 ans et de celui des 75 ans et plus, où la proportion de consommateurs à avoir réalisé au moins un cyberachat a augmenté de 32 points de pourcentage dans les deux cas, passant respectivement de 36 % à 68 % et de 11 % à 43 %.

« La valeur des achats effectués en ligne au cours de la dernière année a été estimée à plus de 1 000 $ par près du tiers (32 %) des cyberacheteurs québécois, précise la directrice intelligence d'affaires et recherche marketing à l'ATN, Claire Bourget. Quelque 30 % des cyberconsommateurs ont estimé que leurs dépenses en ligne l'an dernier se situaient entre 500 $ et 1 000 $ alors que 36 % ont affirmé avoir dépensé moins de 500 $. »

Amazon au premier rang des achats en ligne

En 2020, le site Web d'Amazon et son application mobile ont été les préférés des cyberacheteurs québécois, qui y ont dépensé en moyenne 41 % du montant total de tous leurs achats réalisés en ligne au cours de l'année. Viennent ensuite les achats en ligne sur les sites Web ou applications mobiles de marchands québécois (25 %), de marchands canadiens (18 %) et de marchands étrangers (16 %). L'enquête indique également une croissance du nombre d'adhésions au service Amazon Prime. « Par rapport à l'an dernier, on observe une hausse significative de 14 points de la proportion d'adultes québécois (26 %) qui sont membres d'Amazon Prime, mentionne le porte-parole des enquêtes NETendances à l'ATN, Bruno Guglielminetti. Chez les adultes québécois âgés de 18 à 44 ans, ce sont même 39 % d'entre eux qui sont abonnés à ce service ».

Top 3 des achats en ligne : la mode, les produits électroniques et le divertissement

Le top 3 des achats en ligne demeure inchangé par rapport à l'année précédente : les produits les plus populaires se trouvent encore une fois dans les catégories « vêtements, chaussures, bijoux et accessoires » (65 %), « produits électroniques » (42 %) et « musique, films et jeux vidéo » (40 %). Les catégories « livres, revues et journaux » (38 %) et « produits de santé et de beauté » (32 %) sont celles qui ont connu la plus forte croissance (9 points de pourcentage) en un an. L'enquête tient aussi compte pour la première fois de deux nouvelles catégories distinctes de produits et de services en ligne, soit l'achat de produits alimentaires ou de boissons sur Internet (30 %) et la commande de nourriture en ligne auprès de restaurants (27 %).

Consommateurs divisés face à l'identification des produits québécois

Les cyberacheteurs sont divisés sur la question de la facilité à identifier les produits québécois en ligne : 44 % trouvent la chose facile alors qu'une même proportion (44 %) pense le contraire. Les cyberacheteurs âgés de 18 à 34 ans sont les plus nombreux à trouver qu'il est facile d'identifier des produits québécois (54 %), alors que 59 % des répondants dont le revenu familial annuel est de 100 000 $ et plus considèrent que c'est une tâche difficile.

Satisfaction à l'égard de la livraison et des retours

La très grande majorité (92 %) des cyberacheteurs québécois sont très ou assez satisfaits du respect des délais de livraison des produits achetés en ligne au cours de la dernière année. Parmi les cyberacheteurs qui ont retourné des produits achetés en ligne, 84 % ont été très ou assez satisfaits de la facilité de la démarche. La catégorie d'âge des 18-24 ans est celle qui affiche le plus haut taux d'insatisfaction en ce qui concerne le respect des délais (18 %) et les modalités de retour des produits achetés en ligne (34 %).

À propos de NETendances 2020

L'enquête NETendances dresse depuis plus de 20 ans un portrait intégré et actualisé des grandes tendances en matière d'utilisation du Web et du numérique au Québec. NETendances 2020 est réalisé grâce au soutien financier du Mouvement des caisses Desjardins, d'Hydro-Québec, de l'Office des personnes handicapées du Québec, ainsi qu'avec la collaboration de BIP Recherche.

À propos de l'Académie de la transformation numérique (ATN)

L'Université Laval, en partenariat avec le gouvernement du Québec, a créé l'Académie de la transformation numérique (ATN) pour répondre aux besoins criants des entreprises, des organismes publics, des ministères et des municipalités en matière de transformation numérique. Elle permet ainsi à ces organisations d'assumer un véritable rôle de leader du numérique et de soutenir leurs employés dans l'acquisition de connaissances et le développement de compétences et de savoir-être pour relever les défis de cette grande transformation. Par son adéquation unique entre la mesure, la recherche et la formation, tout en positionnant l'humain au cœur de sa démarche, l'ATN est un partenaire incontournable et exerce ainsi un rôle de premier plan dans l'évolution des talents et plus globalement, de la société.

SOURCE Université Laval

