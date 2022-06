Plus de production de médicaments au Québec - Québec confirme son intention d'attribuer 25 M$ à Jubilant HollisterStier pour accroître la capacité de production de son usine montréalaise

MONTRÉAL, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec confirme son intention d'attribuer, par l'entremise de son mandataire Investissement Québec, un prêt de 25 millions de dollars, incluant une portion pardonnable de 6,3 millions, à l'entreprise Jubilant HollisterStier, un leader dans la fabrication de produits pharmaceutiques sous contrat au Canada et filiale de Jubilant Pharma Limitée. Cet investissement, qui est sujet à une entente selon les conditions et modalités déterminées avec l'entreprise, soutiendra la réalisation d'un projet évalué à plus de 100 millions de dollars.

L'initiative vise à moderniser les installations montréalaises de Jubilant HollisterStier afin de doubler sa capacité de production de médicaments au Québec. L'entreprise dotera ainsi son usine d'une salle de préparation stérile à usage unique en vue de maximiser le processus de remplissage, qui est lié à la production de produits stériles liquides. Elle fera également l'acquisition de nouveaux équipements spécialisés.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

« Ce projet de modernisation montre l'effervescence qui se crée à Montréal dans les sciences de la vie. Pour avoir un réseau de la santé plus efficient, on doit augmenter notre autonomie sanitaire. La pandémie nous a montré à quel point il est important de solidifier nos chaînes d'approvisionnement, et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Le Québec dispose d'un tissu industriel fort en sciences de la vie, et la modernisation des installations de Jubilant HollisterStier consolidera davantage ce secteur clé. Ce projet générera d'ailleurs des activités de développement et de fabrication à forfait pour d'autres entreprises biopharmaceutiques québécoises. Avec la nouvelle Stratégie québécoise des sciences de la vie, on veut susciter encore plus de synergies comme celle-ci entre nos entreprises pour relever les grands défis en santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Jubilant HollisterStier est ravie de faire partie de l'écosystème québécois et de contribuer à son développement. Ce financement nous permettra de poursuivre nos efforts pour accroître nos capacités de production de vaccins et d'autres traitements au Québec et au Canada. »

Pramod Yadav, président-directeur général de Jubilant Pharma Limitée

« Ce nouvel accord témoigne des contributions de notre organisation pour faire face aux enjeux de santé publique pendant la pandémie actuelle et au cours des deux dernières décennies. L'expansion de Jubilant HollisterStier ciblera les produits parentéraux des grandes sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques ainsi qu'une plateforme de fabrication flexible capable de produire plusieurs types de vaccins (vivants, ARN messager et inactivés/sous-unités). »

Amit Arora, président de Jubilant HollisterStier

Jubilant HollisterStier, une filiale de Jubilant Pharma Limitée, est l'un des principaux fabricants sous contrat intégré d'injectables stériles, de médicaments ophtalmiques, optiques et topiques et de liquides stériles et non stériles. Avec des installations en Amérique du Nord, Jubilant HollisterStier fournit des services de fabrication spécialisée aux industries pharmaceutiques et biopharmaceutiques.

Jubilant Pharma Limitée est une société pharmaceutique mondiale intégrée, basée à Singapour, dont les activités sont organisées en trois segments d'affaires, soit la radiopharmacie et l'immunothérapie allergique, la fabrication sous contrat et les ingrédients pharmaceutiques actifs. L'entreprise compte six installations de fabrication, une équipe d'environ 5 200 personnes à travers le monde et des clients répartis dans plus de 75 pays.

Lancée le 12 mai dernier, la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025 vise notamment à soutenir la création et la croissance d'entreprises novatrices, à attirer et à concrétiser des projets d'investissement ainsi qu'à stimuler la commercialisation des innovations. Pour atteindre ses objectifs, elle est dotée d'une enveloppe de 211 millions de dollars, laquelle générera des investissements de près de 2 milliards au cours des trois prochaines années.

