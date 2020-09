HOPE, BC, le 16 sept. 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Grâce à des investissements du gouvernement du Canada, les résidents de Hope ont maintenant accès à une offre plus stable de logements locatifs abordables pour les Canadiens de la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé aujourd'hui l'investissement, par le gouvernement fédéral, de 5,1 millions de dollars dans la construction d'un ensemble de 40 logements situé au 1270, rue Ryder, à Hope.

L'ensemble modulaire, produit par Anhart Homes, reçoit un financement de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de la SCHL. Ce programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), qui est administré par la SCHL, appuie des projets de construction de logements locatifs afin d'assurer une offre stable de logements locatifs pour les familles de la classe moyenne, et celles qui travaillent fort pour en faire partie, là où le logement coûte cher.

Anhart Homes est la filiale d'aménagement de l'organisme de bienfaisance privé Anhart Community Housing Society, qui s'emploie à prévenir l'itinérance en créant et en exploitant des logements abordables pour les personnes dont le revenu du ménage est inférieur à 52 000 $. Cet organisme possède et exploite des logements pour personnes à faible revenu depuis 2002.

« Les évènements actuels nous rappellent que rien n'est plus important qu'un chez-soi. Les Canadiens de la classe moyenne et ceux qui cherchent à en faire partie bénéficieront de la construction de logements locatifs. Grâce à de nouveaux investissements, nous prenons des mesures pour accroître l'offre de logements locatifs, en offrant des options de logement plus près des emplois, des services et des commodités dont les familles ont besoin. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL

« Anhart remercie tous ses sympathisants, y compris ses partenaires de la construction et du financement, l'administration du district de Hope et les prêteurs privés, pour leur contribution et leur encouragement à faire de cet ensemble locatif tant attendu une réalité. » - Crystal Wiebe, Anhart Homes

Le projet d'aménagement comprend la construction modulaire d'un immeuble de trois étages comptant 40 logements, soit 31 studios, six logements de deux chambres et trois logements de trois chambres.

Il s'agit du premier ensemble de logements modulaires appuyé par l'iFCLL.

Les loyers des 40 logements sont inférieurs à 30 % du revenu médian de la région, et 19 d'entre eux demeureront abordables pendant 21 ans.

Quatre unités, soit 10 % des logements, seront accessibles, conformément aux principes de la conception universelle.

Cet ensemble permettra de réaliser des économies d'énergie de 30,4 % et de réduire de 30,4 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux codes modèles du bâtiment de 2015.

L'iFCLL, une initiative de la SNL mise en œuvre par la SCHL, appuie des projets de construction de logements locatifs afin d'assurer une offre stable de logements locatifs partout au pays pour les ménages de la classe moyenne qui éprouvent des difficultés là où le logement coûte cher.

Lancée en avril 2017, l'iFCLL a été très bien accueillie dans le secteur, ce qui a entraîné un élargissement du programme. Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars. Le programme se poursuivra jusqu'en 2027. Au total, l'iFCLL permettra la construction de 42 500 logements locatifs à l'échelle du Canada .

a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars. Le programme se poursuivra jusqu'en 2027. Au total, l'iFCLL permettra la construction de 42 500 logements locatifs à l'échelle du . L'iFCLL offre des prêts remboursables à faible coût pour une durée de 10 ans, rendant les coûts prévisibles durant les premiers stades d'aménagement des logements locatifs.

Les prêts accordés en vertu de l'iFCLL incluent l'assurance prêt hypothécaire de la SCHL, ce qui peut simplifier le renouvellement du prêt hypothécaire tout au long de son cycle de vie.

Le marché locatif constitue une option importante en matière de logement pour environ 30 % des Canadiens.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

