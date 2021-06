AYLMER, QC, le 2 juin 2021 /CNW/ - Chaque Québécois mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce aux investissements du gouvernement du Canada, les résidents et résidentes du secteur Aylmer de la ville de Gatineau ont maintenant accès à des options de logements locatifs plus stables.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé un prêt à faible coût de 24 630 000 $ pour la construction d'un immeuble résidentiel au 71-79, rue Principale, dans le secteur Aylmer de Gatineau, Québec.

Le Carré British, construit par le promoteur 11644394 Canada Inc., est un immeuble résidentiel de cinq étages, auquel s'ajoute une mezzanine, qui compte 84 logements : sept studios, 50 logements d'une chambre et 27 logements de deux chambres. Cet ensemble situé dans le Vieux-Aylmer offrira aux familles des logements locatifs dont elles ont grandement besoin, près des transports en commun, des écoles et des services.

Cet ensemble a obtenu du financement par l'intermédiaire de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de la SCHL, un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui appuie les projets de construction de logements locatifs afin d'encourager l'établissement d'une offre stable pour les familles de la classe moyenne dans les marchés où les loyers sont élevés.

Citations :

« Tout le monde au Québec mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi notre gouvernement prend des mesures pour accroître l'offre de logements locatifs abordables au moyen d'ensembles comme celui-ci, à Aylmer. Le Carré British offrira aux familles un meilleur accès aux emplois, aux services et aux commodités dont elles ont besoin. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Le Carré British est un complexe magnifiquement conçu de 84 appartements, situé au cœur du Vieux-Aylmer (Gatineau, Québec), qui pourra être occupé en juin 2022. Lié physiquement et architecturalement à un hôtel historique datant de 1834, l'Hôtel British, qui servait aussi de pub et de café, cet aménagement remarquable et accueillant pour les animaux de compagnie allie des conceptions d'unités distinctives à une liste exceptionnelle de commodités. Les personnes qui y vivront pourront faire de courtes promenades vers la rivière des Outaouais et profiter de tous les autres éléments naturels et culturels qui rendent la vie à Aylmer si chaleureuse et unique. »

- Mike Clemann, président, 11644394 Canada Inc.

Faits en bref :

L'ensemble comprendra un garage souterrain de deux étages offrant un total de 88 places (85 à l'intérieur et 3 à l'extérieur) et une terrasse sur le toit, au 5 e étage.

étage. L'ensemble présente de solides résultats en matière d'abordabilité. Les 84 logements auront des loyers nettement inférieurs à 30 % du revenu médian des ménages (70 % de ce seuil de 30 %) dans la région et les logements seront maintenus à des loyers abordables pendant au moins 11 ans.

L'ensemble offrira un accès sans obstacle. Au moins deux logements seront de conception universelle, au moins deux logements seront adaptables et au moins neuf logements respecteront ou dépasseront les exigences municipales en matière d'accessibilité.

L'ensemble vise à réaliser des économies d'énergie de 20,4 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20,4 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015.

Grâce à l'iFCLL, le gouvernement du Canada encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

Une offre stable de logements locatifs est indispensable pour faire en sorte qu'un plus grand nombre de personnes au Canada aient accès à un logement abordable qui répond à leurs besoins. Le logement locatif est une excellente option pour les personnes de la classe moyenne au Canada, qui éprouvent des problèmes d'abordabilité dans plusieurs marchés où le prix des habitations ne cesse d'augmenter et où l'offre de logements locatifs est insuffisante.

Lancée en avril 2017, l'iFCLL a été très bien accueillie dans le secteur, ce qui a entraîné un élargissement du programme. Dans son budget de 2019, le gouvernement du Canada a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars.

a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars. Étant donné la forte demande pour le programme, le gouvernement a de nouveau élargi l'iFCLL dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020 en y ajoutant 12 milliards de dollars sur sept ans, à compter de 2021-2022. Le programme totalise maintenant 25,75 milliards de dollars en prêts à faible coût.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le budget de 2021 propose d'ajouter 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et de réaffecter 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Le budget de 2021 propose que 300 millions de dollars sur deux ans (2021-2022 et 2022-2023) provenant de l'iFCLL soient affectés pour soutenir la conversion d'immeubles commerciaux vacants en 800 logements locatifs du marché. Comme la demande d'espaces pour des commerces de détail et des bureaux a changé en raison de la COVID-19, des propriétaires, en particulier dans les grands centres urbains, font face à un taux d'inoccupation plus élevé. Il s'agit d'une occasion pour les propriétaires et les collectivités d'explorer la possibilité de convertir les espaces excédentaires en logements locatifs afin d'améliorer la qualité de vie et l'abordabilité des collectivités urbaines.

La SNL du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un nombre accru de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux personnes dans le besoin au Canada et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.





Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Liens connexes

