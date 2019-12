Plus de la moitié des leaders du secteur des technologies au Canada prévoient agrandir leurs équipes en 2020; l'embauche fondée sur des projets est une priorité puisque le bassin de talents demeure restreint

87 % des leaders du secteur des technologies affirment qu'il est difficile de trouver des talents dans le secteur des TI dans leur région.

Les principales priorités d'affaires consistent à renforcer la cybersécurité et à enrichir les compétences du personnel.

Presque tous les responsables de l'embauche en TI prévoient faire appel à des professionnels intérimaires.

TORONTO, le 10 déc. 2019 /CNW/ - Le recrutement dans le secteur des technologies au Canada connaîtra une croissance au cours du premier semestre de la nouvelle année, mais les obstacles à l'embauche persistent, selon un nouveau sondage réalisé par le cabinet de dotation en personnel Robert Half Technology. Selon la plus récente étude sur l'état de l'embauche des talents menée par Robert Half, 54 % des décideurs dans le secteur des TI prévoient agrandir leur équipe au cours des six prochains mois. Presque tous les leaders dans le secteur des TI interrogés (95 %) sont confiants quant aux perspectives de croissance de leur entreprise pour le premier semestre de 2020.

Les répondants ont mentionné que leur organisation avait besoin immédiatement des compétences techniques suivantes :

Cybersécurité Nuage (informatique en nuage, sécurité, architecture) Services de veille stratégique et de production de rapports Mise en œuvre de la planification des ressources d'entreprise (Oracle/PeopleSoft, SAP) Développement et exploitation

Presque tous les gestionnaires du secteur des TI interrogés (96 %) ont affirmé qu'ils prévoient faire appel à des professionnels intérimaires. Parmi ceux-ci, 60 % ont mentionné que le recours à des experts-conseils fait partie de leur stratégie globale d'embauche et 55 % se tourneront vers des employés temporaires si un poste devient vacant et n'est pas pourvu rapidement.

Les leaders du secteur des technologies ont classé ci-dessous leurs priorités sur le plan stratégique et de la dotation en personnel pour le premier semestre de 2020 :

Stratégie Dotation 1. Maintenir la sécurité et protéger les renseignements de l'entreprise 1. Former les employés actuels et enrichir leurs compétences 2. Automatiser les processus dans le but d'augmenter la productivité et de réduire les coûts 2. Attirer de nouveaux talents 3. Projets et initiatives liés à la transformation numérique 3. Conserver mon équipe actuelle

« Les meilleurs candidats du secteur des technologies reçoivent simultanément plusieurs offres d'emploi, ce qui signifie que les leaders du secteur des technologies doivent prendre leurs décisions d'embauche rapidement ou risquer de perdre des candidats compétents au profit de leurs concurrents; il est essentiel de se doter d'un processus adaptatif et efficace, a déclaré Deborah Bottineau, présidente de district, Robert Half Technology. Pour éviter que les postes demeurent vacants pendant longtemps, les gestionnaires devraient envisager de faire appel à des professionnels du secteur des technologies en fonction de leurs projets dans le but de maintenir la productivité dans l'intervalle et d'éviter d'imposer au reste de l'équipe une charge de travail qui serait écrasante. »

« Considérant les besoins accrus en matière de professionnels dotés de compétences sur le plan de la cybersécurité, du nuage et de la veille stratégique, les leaders du secteur des technologies doivent veiller à offrir un régime de rémunération globale intéressant aux candidats compétents, a ajouté Mme Bottineau. En plus d'offrir une rémunération et des avantages sociaux concurrentiels, la promotion d'une culture organisationnelle solide, qui favorise le perfectionnement professionnel, aide énormément les entreprises qui cherchent à stimuler le recrutement et la rétention des travailleurs du secteur des TI, qui sont très recherchés. »

Au sujet du sondage

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half Technology et mené par une firme de sondage indépendante de premier plan. Le rapport semestriel est fondé sur les réponses de plus de 270 décideurs du secteur des TI au Canada. Les répondants ont été sélectionnés selon leur pouvoir d'embauche dans les services des systèmes d'information ou des technologies de l'information d'une entreprise.

Robert Half Technology

Robert Half Technology, qui compte plus de 100 bureaux dans le monde, est un chef de file en placement de professionnels en technologies de l'information pour des projets allant du développement Web à l'intégration de systèmes multiplateformes, en passant par la sécurité des réseaux et le soutien technique. Robert Half Technology offre des services de recherche d'emploi en ligne à roberthalf.ca/fr/technology. Les visiteurs peuvent demander un exemplaire du Guide salarial 2020 de Robert Half Technology.

SOURCE Robert Half Technology

