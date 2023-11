Près de la moitié des proches aidants non rémunérés de moins de 55 ans dépensent plus en frais mensuels liés aux soins qu'en épicerie, garderie et factures de téléphone et d'Internet.

CALGARY, AB, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Tandis que les conditions économiques continuent de se détériorer à l'échelle du pays, les proches aidants non rémunérés du Canada font face à des coûts mensuels supplémentaires disproportionnés par rapport aux personnes qui n'occupent pas ce rôle.

Selon un récent sondage de la Fondation proches aimants Petro-CanadaMC, élaboré en partenariat avec Léger, trois proches aidants non rémunérés sur cinq dépensent jusqu'à 500 $ en frais liés aux soins chaque mois, tandis qu'un sur cinq dépense 500 $ ou plus, créant un fardeau financier pour plus de huit millions de Canadiens1. Cela s'ajoute à la charge mentale et émotionnelle de la prestation de soins.

Près de la moitié (47 pour cent) des proches aidants non rémunérés dépensent plus en frais liés aux soins qu'en factures mensuelles normales comme les soins personnels, les factures de téléphone et d'Internet, les dépenses d'épicerie mensuelles, les factures de services publics, les paiements de voiture et les frais de garde d'enfant mensuels. La gestion de ces coûts, en plus des autres obligations financières, peut être difficile. Plus de la moitié (52 pour cent) indiquent avoir des difficultés à gérer les coûts liés aux soins dans les conditions économiques actuelles.

« De nombreux proches aidants ressentent le fardeau financier associé au rôle de proche aidant, qui peut être encore plus prononcé lorsque les budgets sont serrés, mentionne Leila Fenc, directrice générale, Fondation proches aimants Petro-Canada. Qu'il s'agisse du besoin de payer pour des fournitures personnalisées, des modifications au domicile ou des soins de répit, ou encore le fait qu'ils doivent modifier leurs heures normales de travail pour fournir des soins, les proches aidants non rémunérés d'aujourd'hui ressentent assurément le poids qui vient avec ce travail. »

Le coût des soins familiaux non rémunérés n'est pas seulement financier

Le rôle de proche aidant non rémunéré peut être une responsabilité difficile que plusieurs doivent assumer de façon inattendue afin d'offrir un soutien essentiel, et ce sans véritable formation ni aide supplémentaire. Que ce soit en prenant soin d'un parent atteint d'un trouble neurologique, d'un partenaire ayant subi un accident imprévu ou d'un enfant souffrant d'une maladie chronique, la moitié de tous les2 Canadiens sont susceptibles d'agir à titre de proche aidant non rémunéré à un moment ou un autre pendant leur vie. C'est pourquoi la Fondation proches aimants Petro-Canada est fière d'accroître la sensibilisation aux enjeux des proches aidants et de fournir des subventions - plus de 7 millions $ à ce jour - aux organismes qui soutiennent les proches aidants.

Au Canada, on estime que 75 pour cent des soins sont fournis par des proches aidants non rémunérés, ce qui représente plus de 24 milliards de dollars en travail non rémunéré par année3. Puisque fournir des soins rémunérés à un membre de la famille dans le besoin peut être extrêmement coûteux, la moitié (50 pour cent) des proches aidants non rémunérés du Canada de moins de 55 ans ont récemment adopté un rôle de proche aidant en raison de la hausse du coût des soins rémunérés.

Le rôle de proche aidant non rémunéré peut exiger jusqu'à 19 heures de travail par semaine (ibid.) que de nombreux proches aidants doivent effectuer en plus de leur emploi à temps plein. Cela entraîne souvent d'autres répercussions difficiles sur le mode de vie, que les proches aidants de moins de 55 ans sont plus susceptibles de subir.

Plus de la moitié des proches aidants canadiens actuels ou passés de moins de 55 ans ont mentionné la prestation de soins comme ayant ou ayant eu une incidence négative sur leur santé mentale (55 pour cent), leurs amitiés et relations personnelles (51 pour cent), et que, en tant que proche aidant, ils avaient dû refuser des promotions, des emplois ou d'autres transitions professionnelles (51 pour cent).

Fait à noter, certaines difficultés ont une incidence disproportionnée sur les femmes : 53 pour cent des proches aidantes indiquent manquer de temps pour elles-mêmes en raison de la prestation de soins, comparativement à 42 pour cent chez les proches aidants masculins.

Le point de vue des personnes qui ne sont pas proches aidantes sur les soins familiaux non rémunérés

Dans le cadre du sondage, on a également demandé aux Canadiens qui ne sont actuellement pas proches aidants de donner leur point de vue sur la prestation de soins. Parmi les personnes qui ne sont pas proches aidantes, deux sur cinq ignorent les coûts de la prestation de soins, et une sur cinq estime qu'ils pourraient être supérieurs à 2 000 $ par mois. Plus de la moitié (58 pour cent) des personnes de ce groupe ont également l'impression qu'elles ne seraient pas prêtes à assumer le coût et le temps associés à la prestation de soins si le besoin s'en faisait sentir.

Même si la prestation de soins peut être difficile, les proches aidants non rémunérés au Canada ont un profond sentiment d'accomplissement. Jusqu'à 72 pour cent des proches aidants mentionnent que les tâches de prestation de soins sont gratifiantes et qu'ils aiment prendre soin de leur proche. Ce sentiment se reflète en partie chez les gens qui ne sont pas proches aidants; 56 pour cent mentionnent qu'ils seraient à l'aise de faire des sacrifices dans leur vie pour devenir un proche aidant.

L'élément sur lequel les deux groupes s'entendent est le niveau de soutien reçu par les proches aidants actuels. Quatre sur cinq, ou 80 pour cent des Canadiens, croient qu'il devrait y avoir plus de ressources et de soutien pour les proches aidants non rémunérés.

« Nous devons en faire plus pour fournir du soutien essentiel aux millions de proches aidants non rémunérés, particulièrement dans le contexte des défis économiques auxquels les Canadiens doivent faire face », dit Mme Fenc.

À propos de la Fondation proches aimants Petro-Canada

Lancée en 2020, la Fondation proches aimants Petro-CanadaMC favorise la sensibilisation à la situation des proches aidants au Canada et inspire les Canadiens à apporter leur aide en récoltant des dons afin de permettre aux organismes de bienfaisance à l'échelle du pays de fournir des programmes et ressources essentiels aux proches aidants. La Fondation proches aimants est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui reçoit des dons de Suncor, fière propriétaire de Petro-CanadaMC, ainsi que d'autres entreprises et particuliers.

À propos de Léger

Léger est la plus grande firme de recherche marketing à propriété canadienne offrant un service complet. Un sondage en ligne de 1 652 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été mené entre le 22 et le 25 septembre 2023, à l'aide du panel en ligne de Léger. Le panel en ligne de Léger compte environ 400 000 membres à l'échelle du pays et présente un taux de rétention de 90 pour cent. Un échantillon aléatoire de même taille aurait une marge d'erreur de ±2,4 %, 19 fois sur 20.

