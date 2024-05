Grace Sun, 16 ans, reçoit 75 000 $ pour un nouveau type de transistor électrochimique organique lors du plus grand concours préuniversitaire en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) au monde.

TARRYTOWN, New York et WASHINGTON, le 20 mai 2024 /CNW/ - Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ : REGN) et la Society for Science (la Société) ont annoncé que Grace Sun, 16 ans, de Lexington, au Kentucky, a remporté le prix George D. Yancopoulos Innovator, d'une valeur de 75 000 $, nommé en l'honneur du chercheur pionnier et cofondateur de Regeneron, coprésident du conseil, président et directeur scientifique, lors du Salon international des sciences et de l'ingénierie 2024 de Regeneron (Regeneron ISEF), le plus grand concours préuniversitaire en sciences et en ingénierie au monde. D'autres grands prix ont été décernés à des projets de programmation de cônes de deuxième ordre, de filtration des microplastiques et de thérapie multisensorielle contre la démence.

Les principaux lauréats ont été honorés lors de deux cérémonies de remise de prix, soit la remise des prix spéciaux le 16 mai et la cérémonie de remise des grands prix le matin du 17 mai. Au total, plus de 9 millions de dollars américains ont été accordés aux finalistes en fonction de la créativité, de l'innovation et de la profondeur de la recherche scientifique de leurs projets. Le concours a réuni près de 2 000 jeunes scientifiques représentant 49 États américains et près de 70 pays, régions et territoires dans le monde.

Grace Sun , 16 ans, de Lexington, au Kentucky, a remporté la première place et a reçu Prix George D. Yancopoulos Innovator de 75 000 $ pour ses recherches sur la construction d'un meilleur transistor électrochimique organique qui, espère-t-elle, sera utilisé pour développer de nouveaux appareils électroniques qui pourraient aider à détecter et à traiter des maladies graves comme le diabète, l'épilepsie et la défaillance organique. Pour surmonter les difficultés qui empêchaient auparavant ces dispositifs de fonctionner efficacement à l'intérieur du corps, Grace a mis au point une nouvelle façon de traiter chimiquement leurs composants organiques, ce qui a grandement amélioré leur performance en laboratoire.

Michelle Wei , 17 ans, de San Jose, en Californie, a reçu l'un des deux prix Regeneron Young Scientist Awards de 50 000 $ pour ses recherches visant à améliorer la vitesse et l'efficacité d'un type de logiciel utile dans de nombreux domaines comme l'apprentissage automatique, le transport et les systèmes financiers. La nouvelle approche de Michelle consistait à trouver une solution rapide et approximative au problème de programmation des cônes de deuxième ordre, puis à diviser le cône initial en cônes plus petits, ce qui a permis à son nouvel algorithme de surpasser considérablement les approches précédentes.

Krish Pai , 17 ans, de Del Mar, en Californie, a reçu le deuxième prix Regeneron Young Scientist Award de 50 000 $ pour sa recherche sur l'apprentissage automatique visant à identifier les séquences génétiques microbiennes qui peuvent être modifiées pour biodégrader le plastique. Son nouveau logiciel, appelé Microby, analyse les bases de données de microorganismes et détermine lesquels peuvent être modifiés génétiquement pour biodégrader les plastiques. Lors de tests, il a identifié deux microorganismes qui peuvent être génétiquement modifiés pour dégrader le plastique à un coût qui, selon lui, serait dix fois moins élevé que le recyclage traditionnel.

« Félicitations aux lauréats du Salon international des sciences et de l'ingénierie 2024 de Regeneron, a déclaré Maya Ajmera, présidente et chef de la direction de la Society for Science et éditrice exécutive de Science News. « Je suis vraiment inspirée par l'ingéniosité et la détermination de ces élèves remarquables. « Venant de partout dans le monde et ayant des origines et des disciplines scolaires variées, ces étudiants ont démontré qu'il est possible de se réunir pour relever certains des défis les plus difficiles auxquels notre monde est confronté aujourd'hui, et je ne pourrais pas être plus fière. »

Regeneron ISEF offre une tribune mondiale aux jeunes scientifiques et ingénieurs les plus talentueux et les plus brillants au monde. Grâce à ce concours, Regeneron et la Société favorisent la prochaine génération de leaders en STIM qui mettent au point des solutions pionnières pour améliorer notre monde. Depuis 2020, Regeneron a offert des expériences en STIM à environ 2,4 millions d'étudiants, en voie d'atteindre son objectif de 2,5 millions d'ici 2025.

« Le talent, l'intelligence et le potentiel des finalistes du Salon Regeneron de cette année sont vraiment inspirants, et je félicite chacun d'entre eux pour ses réalisations remarquables, a déclaré George D. Yancopoulos, M.D., Ph. D., cofondateur, coprésident du conseil d'administration, président et directeur scientifique de Regeneron. « Les concours scientifiques comme l'ISEF ont été essentiels pour façonner ma propre carrière et alimenter ma passion de lutter contre la maladie. « J'ai hâte de voir ces étudiants continuer de repousser les limites de la science et de la technologie pour créer un changement positif et durable pour toute l'humanité. »

Voici d'autres grands honneurs de la compétition :

Justin Huang et Victoria Ou , tous deux âgés de 17 ans, de Woodlands, au Texas, ont reçu le prix Gordon E. Moore Award for Positive Outcomes for Future Generations de 50 000 $ pour leur nouveau prototype de système de filtration qui utilise des ondes ultrasoniques pour éliminer les particules de plastique microscopiques de l'eau. Dans les essais en laboratoire, la force acoustique des ondes sonores à haute fréquence a éliminé entre 84 % et 94 % des particules microplastiques en suspension en un seul passage. Les étudiants travaillent maintenant à l'expansion et à la mise au point de leur système expérimental.

Ingrid Wai Hin Chan , 17 ans, de Hong Kong, en Chine, a reçu le prix Craig R. Barrett pour l'innovation de 10 000 $ pour ses recherches sur l'utilisation d'un traitement multisensoriel pour les patients atteints de démence. Son application de thérapie mixte permettrait aux patients de mettre en pratique leurs compétences physiques et cognitives grâce à un environnement personnalisé et immersif utilisant des casques d'écoute en réalité virtuelle. Ingrid a mené une étude de huit semaines auprès de six personnes atteintes de démence et a constaté que la fonction cognitive des patients qui utilisaient son prototype s'était améliorée dans plusieurs domaines. Elle croit que son application pourrait servir d'option viable pour les patients atteints de démence ayant un accès limité à une thérapie professionnelle en personne.

Tanishka Balaji Aglave , 15 ans, de Valrico, en Floride, a reçu le prix H. Robert Horvitz pour la recherche fondamentale de 10 000 $ pour son enquête sur un traitement de rechange naturel contre le verdissement des agrumes (maladie du dragon jaune), qui menace la culture des agrumes dans de nombreuses régions du monde et qui n'est actuellement traitée qu'au moyen d'antibiotiques. Tanishka a injecté dans le tronc des arbres infectés un extrait de la feuille de cari, et a découvert, grâce à des tests, que cette méthode potentielle pouvait gérer efficacement et de façon durable la maladie du verdissement des agrumes.

Maddux Alexander Springer , 18 ans, d'Honolulu, à Hawaï, a reçu le prix Peggy Scripps pour la communication scientifique de 10 000 $ pour ses recherches sur la fibropapillomatose (FP), une maladie qui est la principale cause de décès chez les tortues de mer vertes. Certaines tortues qu'il a étudiées dans la baie de Kaneohe, à Hawaï, ont été frappées par une maladie qui cause des tumeurs internes et externes qui inhibent leur vie quotidienne. Après avoir analysé le régime alimentaire des tortues d'algues vertes, Maddux a conclu que cette maladie, les eaux usées, les algues envahissantes et l'arginine (acide aminé) posent toutes un risque grave pour ces créatures marines en voie de disparition.

Ria Kamat , 17 ans, de Hackensack, au New Jersey; Anna Oliva , 17 ans, de Houston, au Texas; et , 18 ans, de Worcester, au Massachusetts, ont reçu le prix Dudley R. Herschbach SIYSS, qui offre aux finalistes un voyage tous frais payés pour assister au Stockholm International Youth Science Seminar pendant la semaine du prix Nobel à Stockholm, en Suède.

Jack Shannon , 18 ans, de Clane, Kildare, en Irlande, et Nikhil Vemuri , 17 ans, de Cary, en Caroline du Nord, ont reçu le prix de l'UE pour les jeunes scientifiques. Leurs projets représenteront le Salon Regeneron au concours européen des jeunes scientifiques qui aura lieu en septembre à Katowice, en Pologne.

En plus des lauréats des prix les plus prestigieux, plus de 450 finalistes ont reçu des récompenses et des prix pour leurs recherches novatrices, y compris les gagnants du premier prix, qui ont chacun reçu 5 000 $.

Voici la liste des lauréats des premiers prix pour chacune des 22 catégories, parmi lesquelles les meilleurs prix ont été choisis :

Sciences animales, commandité par la Society for Science

Maddux Alexander Springer, Honolulu, Hawaï

Sciences comportementales et sociales, commandité par la Society for Science

Andrew Y. Liang, San Jose, Californie

Biochimie, commandité par Regeneron

Amy Hong Xiao, Garden City, New York

Sciences biomédicales et de la santé, commandité par Regeneron

Ria Kamat, Hackensack, New Jersey; Kevin Xuan Lei, Shanghai, Chine

Ingénierie biomédicale, commandité par les organismes de bienfaisance Alfred E. Mann

Ayush Garg, Dublin, Californie; Divij Motwani, Palo Alto, Californie; Akash Ashish Pai, Portland, Oregon

Biologie cellulaire et moléculaire, commandité par Regeneron

Lara et Maya Sarah Hammoud, Beverly Hills, Michigan

Chimie, commandité par la Society for Science

Akilan Sankaran, Albuquerque, Nouveau-Mexique; Arjun Suresh Malpani et Siddharth Daniel D'costa, Portland, Oregon

Biologie computationnelle et bioinformatique, commandité par Regeneron

Kun-Hyung Roh, Bronx, New York

Sciences de la Terre et de l'environnement, commandité par Google.org

Nikhil Vemuri, Durham, Caroline du Nord; Justin Yizhou Huang et Victoria Ou, The Woodlands, Texas

Systèmes intégrés, commandité par HP

Chloe Rae et Sophie Rose Filion, Welland, Ontario, Canada

Énergie : Matériaux et conception durables, commandité par Siemens Energy

Alia Wahban, Hamilton, Ontario, Canada

Technologie de l'ingénierie : Statique and dynamique, commandité par la Fondation Howmet Aerospace

Chiyo Nakatsuji, Bunkyoku, Tokyo, Japon; Kevin Shen, Olympia, Washington

Ingénierie environnementale, commandité par Jacobs

Krish Pai, San Diego, Californie; Jack Shannon, Clane, Kildare, Irlande

Science des matériaux, commandité par la Fondation Howmet Aerospace

Grace Sun, Lexington, Kentucky

Mathématiques, commandité par la Fondation Akamai

Anna Oliva, Houston, Texas

Microbiologie, commandité par la Fondation Schattner

Matthew Chang, Irvine, Californie

Physique et astronomie, commandité par Richard F. Caris Charitable Trust II

Harini Thiagarajan et Vishal Ranganath Yalla, Bothell, Washington; Shuhan Luo, Worcester, Massachusetts

Sciences végétales, commandité par la Society for Science

Pauline Estrada, Fresno, Californie; Tanishka Balaji Aglave, Dover, Floride

Robotique et machines intelligentes, commandité par Regeneron

Michal Lajciak, Dubnica nad Vahom, kraj de Trenciansky, Slovaquie; Anthony Efthimiadis, Oakville, Ontario, Canada

Logiciels de systèmes, commandité par Microsoft

Michelle Wei, San Jose, Californie

La technologie au service des arts, commandité par la Society for Science

Anant Khandelwal, Sritan Motati et Siddhant Sood, Alexandrie, Virginie

Sciences médicales translationnelles, commandité par Regeneron

Zheng-Chi Lee, West Lafayette, Indiana; Ingrid Wai Hin Chan, Hong Kong, Chine

La liste complète de tous les finalistes primés ISEF 2024 est disponible ici : https://www.societyforscience.org/press-release/regeneron-isef-2024-full-awards .

Consultez toutes les recherches des finalistes ici : https://projectboard.world/isef .

