Plus de 700 orthophonistes assistent à une importante formation sur le trouble développemental du langage

« Au Québec, 7 % des enfants sont touchés par le TDL. Ce trouble est présent dès la naissance et le restera tout au long de la vie. Il se manifeste par des difficultés importantes de langage et de communication qui ont des impacts sur leurs apprentissages et sur leurs relations interpersonnelles, pour ne nommer que ceux-là. C'est d'ailleurs principalement sur ces impacts fonctionnels qu'a porté la formation. Il est ainsi primordial que les orthophonistes du Québec disposent de l'information la plus récente sur le sujet afin qu'ils puissent intégrer le tout dans leur pratique clinique et porter un message cohérent dans l'ensemble de leur milieu de pratique », a affirmé le président de l'OOAQ, monsieur Paul-André Gallant.

Les orthophonistes sur place ont donc pu assister à une présentation de la définition du TDL, des critères diagnostiques et des impacts fonctionnels faisant consensus à l'international, à un panel de discussion ainsi qu'à un atelier sur ces impacts fonctionnels et les outils permettant de les identifier.

Présence du ministre Jean-François Roberge

Invité à s'adresser aux orthophonistes lors de cet important événement, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, monsieur Jean-François Roberge, a profité de l'occasion pour souligner l'importance des services professionnels offerts par les orthophonistes au sein du réseau de l'éducation et de celui de la santé et des services sociaux.

Avec un taux de participation aussi important, l'OOAQ est ravi du succès de cet événement de formation auprès de ses membres et compte bien renouveler l'expérience. Une formation ayant pour thème « L'audiologie : au-delà de l'audiométrie ! » dédiée aux audiologistes aura d'ailleurs lieu au mois de mars prochain.

À propos du trouble développemental du langage (TDL)

Le trouble développemental du langage (TDL) est défini comme un problème de langage persistant ayant un impact significatif sur l'intégration sociale et la réussite éducative. Auparavant appelé dysphasie, audimutité ou trouble primaire du langage, les efforts internationaux récents ont accru la prise de conscience du consensus autour du terme TDL auquel l'OOAQ a adhéré.

À propos de l'OOAQ

L'OOAQ est un organisme régi par le Code des professions, dont la mission est d'assurer la protection du public au regard du domaine d'exercice de ses membres, soit les troubles de la communication, de la fonction auditive et vestibulaire et de la déglutition. Il est notamment chargé de contrôler l'accès aux professions d'orthophoniste et d'audiologiste, de soutenir le maintien et le développement de la compétence de ses membres et de surveiller leur exercice professionnel. L'OOAQ contribue également à l'amélioration de la qualité de vie de la population québécoise en s'impliquant dans différents dossiers publics en lien avec la santé et l'éducation. Il compte plus de 450 audiologistes et 2900 orthophonistes.

SOURCE Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

Renseignements: Mathieu Marsolais, Directeur des relations publiques -- OOAQ, Tél. : 514 282-9123, poste 305, [email protected]

Liens connexes

http://www.ooaq.qc.ca/