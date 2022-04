Plus de 700 000 $ pour développer l'employabilité de la main-d'œuvre à Montréal

MONTRÉAL, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, souligne le succès de la 15e édition du Programme de parrainage professionnel de la Ville de Montréal, lequel permet de développer l'employabilité de la main-d'œuvre.

Le soutien financier du gouvernement du Québec de 705 700 $ permet aux participantes et aux participants d'acquérir de l'expérience dans leur domaine de compétences, d'être accompagnés par un mentor travaillant pour la Ville de Montréal et de développer leur réseau de contacts. La remise des certificats de reconnaissance aux participantes et aux participants et à leurs marraines ou à leurs parrains couvre les années 2020-2021 et 2021-2022.

Au total, 100 personnes appartenant à des groupes sous-représentés sur le marché du travail, tels que les femmes, les personnes issues de minorités visibles ou ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées, ont pu effectuer un stage rémunéré.

« Le Programme de parrainage professionnel de la Ville de Montréal donne l'occasion à des travailleuses et à des travailleurs issus de groupes sous-représentés sur le marché du travail de faire valoir leurs compétences. Ce programme encourage et valorise le développement de la main-d'œuvre et le transfert des connaissances. Dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre, le soutien financier du gouvernement du Québec permet aussi de lutter contre le chômage et l'exclusion sociale. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Comme métropole du Québec, Montréal doit être une leader en matière d'inclusion. Le Programme de parrainage professionnel, offert aux groupes sous-représentés sur le marché du travail, contribue à faire de la Ville de Montréal un milieu plus inclusif. Il leur fournit un tremplin vers l'avenir en leur donnant accès à des emplois à la hauteur de leurs compétences. C'est également le gage d'une intégration sociale réussie. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

En 2021, dans la région de la Montréal, le taux de chômage se situait à 8,3 %. En comparaison, le taux de chômage au Québec s'établissait à 6,1 % pour la même période.

Au dernier trimestre de 2021, il y avait 73 995 postes vacants dans la région de Montréal, ce qui représentait 31 % des postes vacants au Québec.

Le Programme de parrainage professionnel de la Ville de Montréal est réalisé depuis 2006. Le taux de placement des participants au Programme de parrainage professionnel est de près de 60 %.

Le soutien financier de 655 700 $ du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a été attribué dans le cadre de la mesure Subvention salariale, volet Expérience de travail. Il offre une aide financière qui permet d'accueillir et d'intégrer en entreprise des personnes qui éprouvent des difficultés à trouver un emploi.

Le soutien financier de 50 000 $ du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration a été attribué dans le cadre du Programme d'appui aux collectivités. Celui-ci a pour objectif d'appuyer les projets structurants , de favoriser la pleine participation des personnes immigrantes au marché de l'emploi ainsi qu'à la société québécoise et de réunir les conditions propices à l'attraction et à l'établissement durable de celles-ci.

québécoise Le soutien financier accordé correspond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit favoriser l'intégration professionnelle ou le maintien en emploi du plus grand nombre de personnes.

