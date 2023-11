LAVAL, QC, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Recharge Véhicule Électrique (RVE) annonce des investissements globaux de plus de 7 millions de dollars pour le développement et le déploiement de solutions innovantes qui visent à démocratiser l'accès à la recharge résidentielle pour les propriétaires de véhicules électriques à l'échelle nord-américaine. Ce projet permettra à terme de libérer 4000 mégawatts de puissance du réseau électrique et de déplacer la recharge des véhicules électriques en dehors des heures de pointe, soutient David Corbeil, président et cofondateur de RVE avec sa sœur Marie-Pier. Fondaction, Exportation et développement Canada (EDC) et Investissement Québec contribuent chacun à hauteur de 2 millions de dollars et une subvention de près de 2 millions de dollars provenant du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, annoncée plus tôt cette année, complète cette transaction.

« Cette collaboration, qui réunit trois investisseurs partageant nos valeurs et notre vision, nous donne les moyens de nos ambitions, poursuit David Corbeil. Il s'agit avant tout de fournir un accès équitable, à faible impact et durable à la recharge des véhicules électriques à domicile. Peu importe que les propriétaires habitent un condo multiétagé ou une résidence unifamiliale, l'objectif est de simplifier la contribution de chacun à un avenir neutre en carbone. »

« L'électrification des transports connaîtra une croissance exponentielle au cours des prochaines années. Il est important pour notre gouvernement de faire avancer le projet de RVE, qui participera à l'accélération de la transition énergétique du Québec », mentionne Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction, abonde dans ce sens : « Démocratiser l'accès à la recharge des véhicules électriques en milieux densément peuplés favorise l'électrification des transports dans un contexte où l'on cherche à éviter les émissions de GES ainsi que l'étalement urbain. Avec la fin annoncée de la commercialisation des véhicules à essence, cette accessibilité rend la transition plus fluide pour les personnes qui doivent posséder un véhicule personnel. »

EDC et Investissement Québec se réjouissent quant à eux de soutenir RVE dans l'accomplissement de ces démarches innovantes pour l'avenir de la transition électrique du Québec et du Canada :

« EDC est fière d'appuyer RVE et sa vision, à savoir doter les maisons unifamiliales et multifamiliales d'Amérique du Nord de solutions de recharge durables pour les véhicules électriques », déclare Guillermo Freire, premier vice-président, Marché intermédiaire, et responsable de la division des technologies propres d'EDC. « Cet investissement conjoint par l'entremise du Programme d'investissement de contrepartie d'EDC souligne l'importance de soutenir les petites et moyennes entreprises comme RVE afin qu'elles puissent accroître leurs activités et affronter la concurrence sur les marchés mondiaux, tout en proposant des innovations de pointe. »

« Nous sommes heureux de soutenir l'équipe de RVE dans cette nouvelle étape de sa croissance, affirme Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec. Aux côtés de nos partenaires de l'écosystème financier, nous favorisons le développement de technologies québécoises innovantes de l'électrification des transports. »



Fournir une technologie sûre et donner accès à de l'information sur mesure

Les technologies brevetées logicielles et matérielles de contrôle de charge (la gamme de produits DCC) mises au point par RVE sont compatibles avec tous les véhicules électriques et bornes de recharge. Elles permettent une gestion optimale de la capacité électrique des résidences sans avoir à augmenter celle-ci et, dans le cas d'un immeuble résidentiel à logements multiples (IRLM), elles assignent au compteur électrique du propriétaire la quantité d'électricité utilisée lors des recharges pour une facturation simplifiée. Ces technologies s'inscrivent parfaitement dans le cadre de la nouvelle Stratégie québécoise sur la recharge des véhicules électriques du Gouvernement du Québec, qui vise entre autres à accroître l'accès de la recharge à domicile et à adapter 35% des places de stationnement dans les bâtiments multilogements pour permettre l'installation de bornes de recharge.

La cofondatrice et directrice des opérations de RVE, Marie-Pier Corbeil croit toutefois qu'il ne suffit pas de proposer des solutions techniques pour contribuer à cette transition, encore faut-il pouvoir accompagner et renseigner les futurs utilisateurs : « Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir un père électricien comme David et moi pour comprendre le domaine de "l'électrique". C'est pour cela que nous avons créé la plateforme informative murbly.com qui permet d'accompagner gratuitement les propriétaires de condos et d'appartements d'IRLM dans le processus d'implantation d'infrastructure de recharge. Il est aussi possible pour les membres du conseil d'administration et les gestionnaires de copropriété de compter sur la présence d'un consultant de Murbly pouvant répondre aux questions concernant les installations de bornes de recharge et les options qui s'offrent à eux ».

Depuis sa création en 2015, RVE a été soutenue de diverses manières par des organismes québécois et canadiens tels qu'Hydro-Québec, l'Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ), Mobilité électrique Canada (EMC), Électro-Fédération Canada (EFC) et Propulsion Québec, pour ne nommer que ceux-là. Plus d'une vingtaine de distributeurs de matériel électrique nord-américains lui font déjà confiance, tels que le groupe Sonepar Canada et États-Unis et ses filiales, Lumen et Gescan, tout comme les distributeurs canadiens City Electric Supply et EECOL Electric.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,34 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou la page LinkedIn de Fondaction.

À propos d'Exportation et développement Canada

Exportation et développement Canada (EDC) est une société d'État financière vouée à aider les entreprises canadiennes à avoir un impact au pays et à l'étranger. EDC possède les produits financiers et les connaissances dont les entreprises canadiennes ont besoin pour pénétrer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire les risques financiers et faire croître leurs activités à mesure qu'elles passent du local au mondial. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour tous les Canadiens.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment le support technique et technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

À propos de RVE

Fondée en 2015, RVE permet à des dizaines de milliers d'électromobilistes partout au Canada et aux États-Unis de recharger leur véhicule à domicile quotidiennement en optimisant leur consommation énergétique. Une véritable référence dans l'industrie de la recharge à domicile, RVE offre des systèmes de gestion de l'énergie des véhicules électriques (SGÉVÉ), soit les gammes de produits DCC et SMP.

Elle s'adresse également aux copropriétaires, syndicats et gestionnaires de copropriété à travers la plateforme murbly.com sur laquelle sont disponibles des ressources et outils visant à faciliter les démarches d'adaptation d'un immeuble de copropriété à la recharge.

