Plus de 650 000 $ pour favoriser l'accès à la justice

QUÉBEC, le 21 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi de subventions totalisant plus de 650 000 $ pour la réalisation de 14 projets visant à favoriser l'accès à la justice.

Les sommes proviennent du Fonds Accès Justice (FAJ) et sont octroyées dans le cadre du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice.

Cette aide financière permet de soutenir divers organismes dont les initiatives contribuent à améliorer l'accessibilité de la justice au Québec et à mieux outiller les citoyennes et citoyens quant à leurs droits et recours. Celle-ci permet également de répondre au phénomène de l'autoreprésentation. Les projets ont été analysés en fonction des trois priorités suivantes :

les enjeux en matière d'accès à la justice vécus par les personnes en situation de vulnérabilité;

le développement ou l'amélioration des services offerts aux citoyens, particulièrement ceux vivant en région, afin de les soutenir dans leur processus d'autoreprésentation;

des projets favorisant la prévention de la judiciarisation des conflits.

La somme maximale pouvant être accordée pour un projet est de 50 000 $.

La liste des projets soutenus est présentée en annexe.

Citation

« Nous mettons tout en œuvre pour rendre la justice plus facile d'accès, plus rapide, moins coûteuse et surtout plus humaine. Les organismes sont des partenaires essentiels pour remplir cette mission. Ils représentent souvent la première porte à laquelle ira frapper un citoyen lorsqu'un problème d'ordre juridique se présente. En ce sens, il était primordial pour nous de soutenir les initiatives qui permettent aux Québécoises et aux Québécois de mieux connaître leurs droits et d'être mieux outillés pour les faire respecter. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

Nom de l'organisme Titre et description du projet Régions desservies/Villes desservies 1.Association coopérative d'économie familiale (ACEF) du Nord de Montréal « C'est décidé, je vais en Cour! » - Projet de capacitation des consommateurs et consommatrices dans la défense de leurs droits Montréal 2.Centre Interligne inc. Programme d'information juridique et d'accompagnement en autoreprésentation à la Cour pour les personnes LGBTQ+ Montréal et l'ensemble du Québec 3. Centre Louise-Amélie inc. Information, accompagnement, autoreprésentation Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 4. Clinique juridique de Saint-Michel La justice ici comme ailleurs Montréal et les régions éloignées 5. Clinique NovaLex NovaLex Nord Nord-du-Québec 6. Équijustice Beauce Développement du rayonnement de l'unité de médiation citoyenne d'Équijustice Beauce Chaudière-Appalaches 7. Institut de médiation et d'arbitrage du Québec (IMAQ) Refonte du site Internet Ensemble du Québec 8. Juripop Service de préparation à une audience au Tribunal administratif du logement Montréal 9. Juristes à domicile JAIDE (Juristes pour Aînés et Intervenants à domicile en Entraide) Montréal 10. Mesures Alternatives Jeunesse Frontenac inc. Les conflits, l'affaire de tous! Chaudière-Appalaches 11. Option consommateurs (ACEF du Centre de Montréal) Projet pilote de médiation en matière de critiques en ligne et/ou de diffamation Ensemble du Québec 12. Option consommateurs (ACEF du Centre de Montréal) Projet pilote de rédaction de procédures et d'accompagnement des consommateurs qui se représentent seuls à la Cour des petites créances. Ensemble du Québec 13. Regroupement des comités logements et association de locataires du Québec (RCLALQ) Locataires.info : un site web pour informer les locataires et les soutenir dans la défense de leurs droits Ensemble du Québec 14. Société Elizabeth Fry du Québec Accompagnement présentenciel des femmes accusées de crimes à caractère économique Ensemble du Québec

