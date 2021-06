PETERBOROUGH, ON, le 7 juin 2021 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce aux investissements du gouvernement du Canada, la population de Peterborough aura accès à une offre plus stable de logements locatifs.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement économique rural et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, et Diane Therrien, mairesse de Peterborough, ont annoncé un prêt assuré de 18,4 millions de dollars pour la construction de la résidence Sawmill, un immeuble résidentiel au 191-203, rue Rink, et au 59-63, avenue Olive.

La résidence Sawmill, aménagée par Ashburnham Realty, est un immeuble résidentiel de 6 étages qui offrira à Peterborough 64 logements locatifs dont la municipalité a grandement besoin près des transports en commun, des commerces de détail et d'un centre de soins de santé.

Cet ensemble a obtenu du financement par l'intermédiaire de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de la SCHL, un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui appuie les projets de construction de logements locatifs afin d'encourager l'établissement d'une offre stable pour les familles de la classe moyenne dans les marchés où les loyers sont élevés.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi notre gouvernement prend des mesures pour accroître l'offre de logements locatifs au moyen de projets comme celui que nous annonçons aujourd'hui à Peterborough. Ces nouveaux logements locatifs abordables offriront aux familles un meilleur accès aux emplois, aux services et aux commodités dont elles ont besoin. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Aujourd'hui, l'Initiative de financement de la construction de logements locatifs (RCFi) de notre gouvernement aide Peterborough à accroître son offre de nouveaux logements locatifs. En tant que projet multigénérationnel bien planifié, la Sawmill Residence offrira de nouvelles options de logement aux familles et aux particuliers qui sont au cœur même de notre collectivité. Nous savons tous qu'un logement adéquat et abordable est fondamental pour les gens de notre région et qu'il est le signe d'un Canada fort et résilient. Alors que nous rebâtissons mieux, nous ne devons laisser personne derrière. » - L'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement économique rural et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« Le logement abordable et accessible est une priorité pour la ville de Peterborough. Nous sommes reconnaissants à Ashburnham Realty d'avoir reconnu l'importance du secteur privé pour ce qui est d'offrir des logements à tous. Nous remercions le gouvernement du Canada de continuer à investir dans le logement dans notre collectivité. Le logement est un droit de la personne et nous continuerons de travailler pour faire en sorte que tout le monde ait un endroit sécuritaire où vivre. » - Diane Therrien, mairesse de Peterborough

« Nous attendions depuis longtemps le lancement de ce projet. L'emplacement près du lac Little et du parc Del Crary illustre bien ce que notre ville a à offrir. Le nom provient de la riche histoire de l'industrie du bois de la région. Aujourd'hui encore, nous avons trouvé de la sciure de bois dans le sol lors des premiers examens du site. Le nom de la résidence, The Sawmill, conçue par le cabinet primé Lett Architects, a donc été choisi pour rappeler l'histoire de notre ville. Cet ensemble va créer des logements de haute qualité, donnant facilement accès aux services nécessaires du quartier. Le bâtiment de six étages comprendra des appartements d'une, deux et trois chambres à coucher. Il sera très économe en énergie et comptera un grand nombre d'appartements entièrement accessibles. Ce projet n'aurait pas été possible sans l'iFCLL et l'aide que nous avons reçue de notre gouvernement et des employés de la ville. Ça prend un travail d'équipe pour mener à bien des projets comme celui-ci. Notre formidable équipe qui a planifié ce projet comprend : Lett Architects, Engage Engineering, DG Biddle Engineering, Taylorwood et Basterfield and Associates Landscape Architects. Nous sommes convaincus que le produit final mettra en valeur les compétences de toutes ces entreprises exceptionnelles. Nous pensons qu'une ville est aussi forte que son cœur. Notre espoir pour ce bâtiment (ainsi que pour tous les autres développements passionnants qui se profilent à l'horizon) est qu'il contribuera à atténuer les problèmes de logement que nous connaissons dans notre ville et à créer un centre-ville prospère et dynamique. » - Paul Bennett, propriétaire d'Ashburnham Realty

À Peterborough , le taux d'inoccupation est de 2,6 % (octobre 2020).

Grâce à l'iFCLL, le gouvernement du Canada encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs. Une offre stable de logements locatifs est indispensable pour faire en sorte qu'un plus grand nombre de personnes au Canada aient accès à un logement abordable qui répond à leurs besoins. Le logement locatif est une excellente option pour les personnes de la classe moyenne au Canada , qui éprouvent des problèmes d'abordabilité dans plusieurs marchés où le prix des habitations ne cesse d'augmenter et où l'offre de logements locatifs est insuffisante.

Lancée en avril 2017, l'iFCLL a été très bien accueillie dans le secteur, ce qui a entraîné un élargissement du programme. Dans son budget de 2019, le gouvernement du Canada a porté le montant total des prêts offerts à 13,75 milliards de dollars.

Étant donné la forte demande pour le programme, le gouvernement a de nouveau élargi l'iFCLL dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020 en y ajoutant 12 milliards de dollars sur sept ans, à compter de 2021-2022. Le programme totalise maintenant 25,75 milliards de dollars en prêts à faible coût.

Le budget de 2021 propose que 300 millions de dollars sur deux ans ( 2021-2022 et 2022-2023) provenant de l'iFCLL soient affectés pour soutenir la conversion d'immeubles commerciaux vacants en 800 logements locatifs du marché. Comme la demande d'espaces pour des commerces de détail et des bureaux a changé en raison de la COVID-19, des propriétaires, en particulier dans les grands centres urbains, font face à un taux d'inoccupation plus élevé. Il s'agit d'une occasion pour les propriétaires et les collectivités d'explorer la possibilité de convertir les espaces excédentaires en logements locatifs afin d'améliorer la qualité de vie et l'abordabilité des collectivités urbaines.

2022-2023) provenant de l'iFCLL soient affectés pour soutenir la conversion d'immeubles commerciaux vacants en 800 logements locatifs du marché. Comme la demande d'espaces pour des commerces de détail et des bureaux a changé en raison de la COVID-19, des propriétaires, en particulier dans les grands centres urbains, font face à un taux d'inoccupation plus élevé. Il s'agit d'une occasion pour les propriétaires et les collectivités d'explorer la possibilité de convertir les espaces excédentaires en logements locatifs afin d'améliorer la qualité de vie et l'abordabilité des collectivités urbaines. La SNL du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un nombre accru de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le budget de 2021 propose d'ajouter 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et de réaffecter 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

