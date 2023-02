Partenariat entre Ricova et Pellenc ST, géant français spécialisé en machinerie de centre de tri

MONTRÉAL, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Grâce à l'acquisition, par Ricova, de six trieurs optiques de l'entreprise française spécialisée en machinerie destinée aux centres de tri, Pellenc ST, le centre de tri Saint-Michel atteint désormais un taux de contamination de 2 %, ce qui respecte les standards élevés de l'International Scrap Recycling Industries. Depuis l'acquisition du centre de tri à l'été 2020, Ricova a procédé à plus de six millions de dollars en investissements privés. La modernisation a permis de mettre le centre de tri Saint-Michel à niveau, après des années sans investissements. Les nouveaux trieurs optiques ont significativement réduit le taux de contaminants dans le papier mixte, passant d'un taux avoisinant les 35 % à un taux de 2 %.

La modernisation des équipements du centre de tri Saint-Michel a été lancée par Ricova dès la prise de possession en août 2020, mais la pandémie et les problèmes d'approvisionnement ont ralenti la livraison et l'installation des trieurs optiques. Les travaux ont pris fin en janvier 2023. Les six trieurs optiques additionnels, dont quatre pour le papier et deux pour le plastique, de même que les travaux nécessaires à l'installation de cette machinerie, notamment au niveau électrique, totalisent un investissement privé par Ricova de plus de six millions de dollars en deux ans et demi.

« L'atteinte d'un taux de contamination à 2 % était un objectif très ambitieux compte tenu de l'état du centre de tri lorsque nous en avons fait l'acquisition, mais après des mois de travail et d'investissements, nous y sommes finalement arrivés » a tenu à souligner Dominic Colubriale, président-directeur général de Ricova. « C'est notamment grâce à la collaboration avec Pellenc ST qui nous a fourni des machines de très haute qualité dans les meilleurs délais possibles. Leur expertise et leurs conseils avisés ont rendu notre projet réalisable. »

« Le centre de tri Saint-Michel représentait un défi de taille, car nous ne pouvions pas suspendre ses opérations - même pour une semaine ! - pour procéder aux améliorations, compte tenu du tonnage important à traiter. La mise à niveau du centre de tri a nécessité des centaines d'heures de travail et nous pouvons maintenant dire que c'est mission accomplie. Sans le travail acharné et soutenu de l'ensemble de l'équipe, jamais nous n'aurions pu arriver. Je tiens à les remercier personnellement de leur dévouement », a mentionné Nicolas Fortier-Labonté, directeur des centres de tri chez Ricova.

« Nous avons été contactés très tôt par Ricova pour améliorer la performance du centre de tri Saint-Michel et avons tout de suite répondu présents. Leur projet est notre spécialité : nous accompagnons les centres de tri dans la modernité afin de rendre leur travail ultraperformant. Même si nous avons été ralentis par la pandémie, nous avons gardé le cap jusqu'à l'atteinte des objectifs que nous nous étions fixés. Nous demeurerons des partenaires dans tout projet futur réalisé par Ricova », a rappelé Jean Henin, président de Pellenc ST.

« Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir confirmer aujourd'hui que le dernier rapport de caractérisation récompense nos efforts de modernisation depuis l'acquisition du centre de tri à l'été 2020. C'est une excellente nouvelle pour les Montréalais et les Montréalaises qui doivent absolument continuer à déposer leurs matières recyclables dans leurs bacs bleus », a conclu Dominic Colubriale.

En résumé

Ricova a fait l'acquisition et a installé un total de six trieurs optiques de marque Pellenc ST, dont quatre pour le papier et deux pour le plastique.

Ricova a investi de plus de six millions de dollars en investissements privés pour moderniser les équipements depuis l'acquisition du centre de tri Saint-Michel en août 2020.

en août 2020. Le taux de contamination lors de l'acquisition du centre de tri était d'environ 35 %. Il est désormais à 2 %, ce qui rencontre les exigences du devis de la Ville de Montréal et des plus hauts standards de l'industrie.

Le centre de tri de Saint-Michel trie environ entre 90 000 et 100 000 tonnes annuellement.

C'est le plus important centre de tri au Québec. Il accueille les matières de 18 arrondissements et écocentres de Montréal.

Le centre de tri de Saint-Michel a traité, seulement en 2022 et en plus du tonnage important de la ville de Montréal, environ 30 000 tonnes supplémentaires provenant de centres de tri avoisinants.

À propos de Ricova

Ricova œuvre dans le domaine de la collecte des matières résiduelles et recyclables. Ricova procède à la collecte des matières résiduelles auprès d'entreprises privées ainsi que de plusieurs municipalités au Québec. Les matières recyclables représentent plus de 80 % des matières qu'elle collecte et transporte. L'entreprise assure aussi l'opération et la gestion de plusieurs centres de tri.

À propos de Pellenc ST

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans les métiers du recyclage, Pellenc ST accompagne les exploitants et les collectivités en leur apportant des solutions de tri intelligentes et connectées et en modernisant leurs outils industriels pour répondre aux nouvelles normes des centres de tri 4.0.

